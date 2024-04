La Camera tenterà nuovamente di autorizzare nuovamente il programma di spionaggio statunitense dopo l’impennata repubblicana

WASHINGTON – I repubblicani alla Camera proveranno nuovamente venerdì a riautorizzare un programma chiave di sorveglianza della sicurezza nazionale, un secondo tentativo giorni dopo che una ribellione conservatrice ha impedito che una legislazione simile venisse approvata.

Si prevede che il presidente Mike Johnson introdurrà un piano che riformerebbe una sezione del Foreign Intelligence Surveillance Act, 702, e lo estenderebbe per un periodo più breve di due anni, invece della completa riautorizzazione di cinque anni originariamente proposta. Una scadenza più breve potrebbe distrarre i critici del GOP.

“Cercheremo di trovare un modo per rendere più flessibile la norma. Penso che sia possibile”, ha detto Johnson ai giornalisti mercoledì sera, riferendosi al passo necessario per introdurre la legislazione. Penso che anche la necessità sia compresa.

Non è chiaro se i repubblicani riusciranno a raccogliere sostegno per Johnson, che definisce “vitale” per la sicurezza nazionale.

Il sospetto nei confronti del potere di spionaggio del governo è cresciuto drammaticamente negli ultimi anni, soprattutto a destra. I repubblicani sono stati in disaccordo per mesi su come dovrebbe essere una revisione legislativa del programma di sorveglianza FISA, con 19 repubblicani che hanno rotto con il loro partito questa settimana per impedire che il disegno di legge arrivasse al voto, creando una spaccatura.

Tuttavia, alcuni degli oppositori originari hanno segnalato il loro sostegno al nuovo piano giovedì sera.

“La scadenza di due anni è un punto di atterraggio molto migliore perché ci dà due anni per vedere se tutto questo funziona, piuttosto che calciare in cinque anni”, ha detto giovedì il deputato Chip Roy, R-Texas. “Dicono che queste riforme funzioneranno. Beh, immagino che lo scopriremo.”

La legge in questione consentirebbe al governo degli Stati Uniti di raccogliere senza mandato le comunicazioni di non americani che si trovano fuori dal paese per raccogliere informazioni di intelligence straniere. La nuova autorizzazione è ora legata a una serie di riforme volte a placare i critici che lamentano violazioni dei diritti civili contro gli americani.

Ma gli oppositori di estrema destra hanno lamentato che i cambiamenti non sono sufficientemente lungimiranti. Tra i manifestanti ci sono alcuni dei critici più accaniti di Johnson, compresi i membri dell'ultra conservatore House Freedom Caucus, che per mesi si sono scagliati contro l'oratore per aver attraversato la navata per svolgere funzioni governative di base.

Per placare alcuni di questi critici, Johnson prevede di presentare una proposta separata la prossima settimana che colmerebbe una scappatoia che consente ai funzionari statunitensi di raccogliere informazioni sugli americani dalle grandi aziende tecnologiche senza un mandato.

“Penso che tutto ciò sia stato di grande conforto”, ha detto Roy.

L’approvazione del disegno di legge da parte della Camera dipende dal sostegno del GOP dopo che giovedì i democratici hanno escluso di aiutare Johnson a superare l’impasse sulla legislazione.

Sebbene il programma scada tecnicamente il 19 aprile, l’amministrazione Biden ha affermato che prevede di mantenere l’autorità di raccolta di informazioni per almeno un altro anno, grazie a un parere della Corte di sorveglianza dei servizi segreti esteri all’inizio di questo mese che le consente di ricevere richieste di sorveglianza. . Ma i funzionari sostengono che l’approvazione del tribunale non dovrebbe sostituire l’approvazione del Congresso, soprattutto perché le società di telecomunicazioni potrebbero smettere di cooperare con il governo.

Approvato per la prima volta nel 2008, lo strumento di spionaggio è stato aggiornato più volte poiché i funzionari statunitensi lo considerano fondamentale per interrompere attacchi terroristici, intrusioni informatiche e operazioni di spionaggio straniero. Ha inoltre sviluppato informazioni di intelligence su cui gli Stati Uniti fanno affidamento per operazioni specifiche.

Ma gli sforzi dell’amministrazione per ottenere la riautorizzazione del programma hanno ripetutamente incontrato resistenze feroci e bipartisan. Il senatore democratico Ron Wyden si è unito ai sostenitori repubblicani dell’ex presidente Donald Trump, che da tempo difende i diritti civili. Mercoledì ha affermato falsamente che la Sezione 702 era stata utilizzata per spiare la sua campagna presidenziale.

“KILL FISA”, ha scritto Trump in maiuscolo. “È stato usato illegalmente contro di me e molti altri. Hanno spiato la mia campagna. Un ex consigliere della campagna presidenziale del 2016 è stato preso di mira per la sorveglianza su possibili legami con la Russia ai sensi di una diversa sezione della legge.

Una particolare area di preoccupazione per i legislatori è l'uso da parte dell'FBI del suo vasto archivio di intelligence per cercare informazioni su americani e altri negli Stati Uniti, ma mentre il programma di sorveglianza prende di mira solo i non americani in altri paesi, raccoglie anche comunicazioni da Americani. Questo obiettivo è la comunicazione con gli stranieri.

Nell’ultimo anno, i funzionari statunitensi hanno denunciato una serie di abusi ed errori da parte degli investigatori dell’FBI nell’interrogare impropriamente gli archivi dell’intelligence per ottenere informazioni su americani o altri negli Stati Uniti. Gen. 6, 2021, disordini nel Campidoglio degli Stati Uniti.

Tali violazioni hanno portato a richiedere all’FBI di avere un mandato prima di condurre interrogazioni nel database sugli americani, cosa che il direttore dell’FBI Chris Ray ha avvertito ridurrebbe effettivamente l’efficacia del programma e lo renderebbe legalmente superfluo perché le informazioni nel database sono già legali. Raccolto.

“Sebbene sia imperativo garantire che questa importante autorità del 702 non scada, l'efficacia di questo strumento essenziale non dovrebbe essere ridotta con un requisito di mandato o qualche restrizione simile, paralizzando la capacità di affrontare minacce in rapido movimento”, ha affermato Ray . Martedì in un discorso.

___

Lo scrittore dell'Associated Press Kevin Freaking ha contribuito a questo rapporto.