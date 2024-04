Dimon mette in guardia da pressioni “preoccupanti” mentre JPMorgan annuncia i suoi utili

Jamie Dimon, CEO di JPMorgan Chase, Venerdì la Federal Reserve ha messo in guardia da una prospettiva globale “preoccupante”, evidenziando una serie di pressioni tra cui la guerra, l’escalation delle tensioni geopolitiche e l’inflazione che minacciano l’economia e potrebbero avere un impatto sulla performance della più grande banca del paese.

I commenti di Dimon, che coincidono con il rapporto trimestrale sugli utili della sua banca – che ha mostrato debolezza in alcune parti del business – si aggiungono alla sua litania di preoccupazioni sull’economia statunitense mentre la Federal Reserve è alle prese con quando e se tagliare i tassi di interesse, in particolare in … Nelle circostanze attuali. Alla luce dei dati sull’inflazione più caldi del previsto di questa settimana.

“Non abbiamo mai visto il pieno impatto di una stretta quantitativa su questa scala”, ha detto Dimon in una nota, riferendosi agli sforzi della Fed per raffreddare l’economia.

Dimon è il leader bancario più importante e le sue dichiarazioni sono seguite da vicino a Wall Street e Washington. È stato l'unico capo di una grande banca americana a partecipare alla cena ufficiale del Primo Ministro giapponese alla Casa Bianca questa settimana.