Taylor Swift: la musica dell'artista ritorna su TikTok dopo le polemiche

11 aprile 2024

Mentre molte delle sue canzoni, tra cui You Belong With Me e Cruel Summer, sono ancora una volta disponibili per essere aggiunte agli utenti nei loro video, la musica di altri artisti della Universal non è stata ancora reinserita.

Gli “Swifties” – i fan di Taylor Swift – sono saliti sul palco per condividere la loro felicità per il ritorno della sua musica.

In una lettera aperta pubblicata il 30 gennaio, la Universal ha affermato che “TikTok sta cercando di costruire un business basato sulla musica, senza pagare un giusto valore per la musica”.

La Universal ha affermato di essere anche preoccupata di ottenere un giusto compenso agli artisti per le canzoni generate dall'intelligenza artificiale e realizzate per sembrare vere, come quelle realizzate per suonare come Drake e The Weeknd che sono diventate virali.