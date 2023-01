I guadagni occupazionali per i neri americani sono a rischio poiché la Federal Reserve restringe i tassi di interesse

I lavoratori neri hanno guidato il ritorno al lavoro degli Stati Uniti dopo la crisi del Covid, ma gli economisti avvertono che i loro guadagni si invertiranno mentre la Federal Reserve cerca in modo aggressivo di raffreddare l’economia. Tasso d’interesse Aumenta.

All’inizio di quest’anno, l’aumento dei salari e la carenza di lavoratori hanno spinto i lavoratori neri nel mercato del lavoro a livelli record. I neri americani hanno lavorato e cercato lavoro a tassi più alti rispetto ai bianchi americani a maggio per la prima volta dal 1972, secondo i dati del Dipartimento del lavoro. I datori di lavoro hanno abbassato i requisiti di lavoro, ampliato i programmi di miglioramento delle competenze e diversificato i loro piani di assunzione per riempire i loro ranghi in mezzo alla carenza di personale, offrendo nuove opportunità ai lavoratori storicamente svantaggiati nel processo.

Mentre i tassi di disoccupazione e di partecipazione alla forza lavoro per i lavoratori di colore sono rimasti relativamente stabili negli ultimi mesi, l’aumento dei tassi di interesse e il deterioramento del mercato del lavoro potrebbero invertire tali guadagni. Negli ultimi mesi, l’occupazione è già diminuita in diversi settori che impiegano in modo sproporzionato lavoratori di colore, tra cui vendita al dettaglio, trasporti e magazzini.

Tra settembre e novembre, i negozi di merci generiche, compresi i grandi magazzini, hanno perso 71.500 posti di lavoro e l’industria dei magazzini e dei magazzini ha perso 41.000 posti di lavoro. Molte di queste industrie fanno affidamento su lavoratori a basso salario, con salari medi annui spesso compresi tra $ 30.000 e $ 50.000 nella vendita al dettaglio e nei magazzini.

William Spriggs, professore di economia alla Howard University e capo economista per l’AFL-CIO, ha dichiarato: “Nel momento in cui le aziende smettono di assumere … il tasso di disoccupazione aumenta perché i disoccupati non possono sfuggire alla disoccupazione. E questo danneggia prima i lavoratori neri. “

Spriggs ha aggiunto che “il significativo aumento della partecipazione alla forza lavoro nera, che ha davvero aiutato i lavoratori neri negli ultimi sei mesi… fa molto”.

I timori per la recessione dell’economia statunitense sono svaniti quando la Federal Reserve ha continuato la sua serie più aggressiva di aumenti dei tassi di interesse dall’inizio degli anni ’80. Nel tentativo di affrontare l’inflazione alta da decenni, la banca centrale in meno di un anno ha alzato il suo tasso ufficiale di riferimento da quasi zero a marzo a circa il 4,5% attuale. I tassi di interesse dovrebbero aumentare il prossimo anno, con alti funzionari che prevedono che il tasso sui fondi federali raggiungerà il picco del 5,1%.

I politici credono che ci sia un modo per far tornare l’inflazione all’obiettivo del 2% della Fed senza massicce perdite di posti di lavoro e una recessione – l’affermazione di molti economisti di Wall Street e del mondo accademico. Sondaggio moderno Condotto dal Financial Times in collaborazione con la Booth School of Business dell’Università di Chicago, ha rilevato che la stragrande maggioranza dei principali economisti si aspetta una recessione il prossimo anno, che avvertono potrebbe spingere il tasso di disoccupazione oltre il 5,5% dall’attuale 3,7%.

La maggior parte dei funzionari della Fed attualmente si aspetta che il tasso di disoccupazione aumenti di circa un punto percentuale al 4,6% il prossimo anno e rimanga a quel livello fino alla fine del 2024.

Gli economisti e i politici lo riconoscono persone di colore Ne risentono in modo sproporzionato quando il tasso di disoccupazione è alto, specialmente quando c’è una recessione, anche se lieve.

“I neri americani non hanno tassi di disoccupazione bassi”, afferma Algernon Austin, direttore della giustizia razziale ed economica presso il Center for Economics and Policy Research, un think tank con sede a Washington. “Il tasso di disoccupazione varia da alto a molto alto a molto alto”.

“È importante rendersi conto che una lieve recessione significa una transizione da un tasso di disoccupazione elevato a un tasso di disoccupazione molto elevato per i neri”.

Prima della pandemia, quando il mercato del lavoro statunitense era sano, il tasso di disoccupazione dei neri americani era il doppio del tasso di disoccupazione degli adulti bianchi e asiatici. Nel 2019, era del 6,1%, rispetto a solo il 3,3% e il 2,7% rispettivamente degli adulti bianchi e asiatici. Per gli adulti ispanici, il tasso era del 4,3%.

Nel momento peggiore della crisi economica del Covid, il tasso di disoccupazione dei neri è balzato a quasi il 17%. Per i lavoratori bianchi, era leggermente inferiore, al 14%.

I funzionari della Federal Reserve hanno sottolineato che anche l’inflazione sta colpendo maggiormente quelle comunità e che, per tornare a un’economia sana, devono ripristinare il controllo dei prezzi. Sostengono che non farlo a breve termine significherà più dolore in seguito, poiché la banca centrale dovrà spremere l’economia ancora più duramente.

“Senza la stabilità dei prezzi, l’economia non funziona per nessuno”, ha dichiarato a metà dicembre Jay Powell, presidente della Federal Reserve, durante la sua ultima conferenza stampa dell’anno. “Non raggiungeremo un periodo sostenibile di forti condizioni del mercato del lavoro a vantaggio di tutti”.

Austin ha espresso preoccupazione per altri fattori, come la guerra in Ucraina e la politica Covid della Cina, che sono al di fuori del controllo della Fed ma hanno un impatto significativo sul percorso dell’inflazione. Ha avvertito che la banca centrale non solo stava imponendo “inutilmente” costi ai più vulnerabili economicamente, ma stava anche riducendo la loro capacità di far fronte alle pressioni sui prezzi che stavano già lottando per superare.

“[Put] Se le persone sono disoccupate, non saranno in grado di affrontare l’inflazione.