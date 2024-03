Saudi Aramco aumenta i dividendi nonostante il calo dei profitti

10 marzo 2024

La società ha affermato che sta aumentando i pagamenti agli azionisti e sta cercando opportunità di investimento in Cina.

I dividendi aumenteranno a 98 miliardi di dollari, con un aumento di quasi un terzo rispetto al 2022, quando registrò profitti record di 161 miliardi di dollari, grazie all’impatto della guerra della Russia in Ucraina sui prezzi dell’energia. Il prezzo del petrolio raggiungerà i 130 dollari al barile nel 2022

Nel 2023, il prezzo del petrolio scenderà a 85 dollari al barile. Inoltre, Saudi Aramco ha ridotto la propria produzione per contribuire a sostenere i prezzi del petrolio, ponendo un’ulteriore sfida agli utili.

“Nel 2023, abbiamo ottenuto il secondo utile netto più alto di sempre. La nostra flessibilità e agilità hanno contribuito a flussi di cassa sani e alti livelli di redditività, nonostante un contesto economico avverso”, ha affermato in una nota Amin Nasser, CEO di Aramco.

L’Arabia Saudita mira a diversificare l’economia del paese, utilizzando le entrate del settore energetico per finanziare la transizione.

Al-Nasser ha affermato che quest'anno la società farà alcuni annunci riguardanti gli investimenti nelle energie rinnovabili in Arabia Saudita.

Ma ha anche detto che il colosso petrolifero sta cercando opportunità per investire in Cina, dove la domanda di petrolio è in aumento.