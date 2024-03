Kate Middleton, Principessa del Galles: le agenzie di stampa ricordano la foto citando preoccupazioni di manipolazione

CNN

Diversi importanti organi di stampa hanno ritirato un'immagine distribuita da Kensington Palace che mostra Catherine, principessa del Galles, e i suoi figli, affermando di ritenere che la foto sia stata manipolata.

C'è una foto La prima foto ufficiale della principessa Da quando è stato sottoposto a un intervento chirurgico allo stomaco a gennaio, per settimane ci sono state intense speculazioni pubbliche e teorie di cospirazione sui social media sulla sua esatta posizione e sulla sua salute.

L'immagine è stata pubblicata domenica, insieme ad un messaggio della principessa per il sostegno del pubblico in occasione della festa della mamma nel Regno Unito.

La CNN sta esaminando la foto e ha contattato Kensington Palace per un commento.

L'Associated Press ha osservato: “Nell'indagine risultante, la fonte sembra aver manipolato l'immagine”.

L'AFP ha dichiarato di aver ritirato la foto a causa di un “problema editoriale”. L’immagine “non potrà più essere utilizzata in alcun modo. Rimuovilo immediatamente da tutti i tuoi servizi online”, ha affermato l’AFP.

Sia Reuters che AP hanno indicato la maglietta della figlia di Kate, Charlotte, come l'area che ha suscitato preoccupazioni sulla manipolazione.

Reuters ha detto che la copertina non era allineata correttamente, suggerendo che l'immagine era stata alterata. Ha affermato che l’agenzia non è stata in grado di determinare immediatamente come, perché o da chi è stata apportata la modifica.

L'Associated Press ha sottolineato “un'incoerenza nell'allineamento” della mano della figlia, affermando che l'immagine è stata manipolata “in un modo che non soddisfa gli standard fotografici dell'AP”.

La maggior parte delle agenzie fotografiche e degli organi di informazione hanno regole rigide contro la pubblicazione di immagini pesantemente modificate o manipolate. Reuters afferma che consente di utilizzare Photoshop solo in modi “molto limitati”, come ritagliare o ridimensionare le immagini o bilanciarne il colore.

È severamente vietato rimuovere elementi da una foto o aggiungerne altri, poiché ciò mina la credibilità dell'immagine.

Anche le testate giornalistiche lo usano frequentemente Software speciale Controlla le foto per verificare la presenza di prove di manipolazione. I rapidi progressi nell’intelligenza artificiale generativa negli ultimi anni hanno reso più facile per i cattivi attori sfornare foto e video falsi credibili. Genera più convalida Difficoltà per le agenzie di stampa.

La rimozione delle immagini da parte dei principali organi di informazione sta creando un nuovo grattacapo nelle pubbliche relazioni per la famiglia reale britannica in un momento in cui stanno cercando di sedare alcune delle speculazioni selvagge scoppiate online dopo l'intervento di Kate.

Kensington Palace ha dichiarato a gennaio che la principessa 42enne Nessun ritorno alle funzioni pubbliche fino a Pasqua Alla fine di marzo. Il palazzo non ha rivelato il motivo per cui è stata sottoposta all'intervento, ma ha detto che non era canceroso.

La sua lunga scomparsa dall'opinione pubblica ha scatenato furiose voci online e nei media internazionali. Alcuni di questi problemi si sono un po' attenuati dopo che all'inizio di marzo è emersa una foto di un'auto guidata dalla madre di Kate; Era seduta sul sedile del passeggero e indossava occhiali da sole scuri.

Ma la speculazione è stata in gran parte alimentata online, in particolare sui social media, da altri incidenti all’interno della famiglia reale – inclusa l’uscita del principe William da un’importante riunione di famiglia all’inizio di questo mese senza spiegazione pubblica.

Il palazzo ha dovuto affrontare crescenti pressioni per condividere maggiori informazioni sulla futura regina senza compromettere la sua privacy medica.

A febbraio il palazzo ha compiuto il raro passo di respingere le voci, affermando che “ha chiarito la tempistica per il recupero della principessa a gennaio e forniremo solo aggiornamenti significativi. Questa guida è valida”.

Questa è una notizia importante e verrà aggiornata.