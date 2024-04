La Corte Suprema è scettica sull'utilizzo del Prohibition Act per accusare i rivoltosi del 6 gennaio

Martedì la Corte Suprema è stata cauta nel consentire ai pubblici ministeri di utilizzare i termini di prescrizione federali per sporgere denuncia contro centinaia di rivoltosi coinvolti nell’attacco del 6 gennaio 2021 al Campidoglio.

Una decisione che respinga l’interpretazione della legge da parte del governo non solo minerebbe questi casi, ma anche una causa federale che accusa l’ex presidente Donald J. La metà delle accuse di Trump potrebbero essere respinte.

Sig. Il caso di Trump non è entrato nella discussione, che si è concentrata principalmente sul tentativo di dare un senso a una legge emanata per affrontare la criminalità dei colletti bianchi, non a un modello di chiarezza concordato da tutti gli interessati. Ma le domande dei giurati si concentravano sulla gravità dell'attentato e Joseph R. I pubblici ministeri hanno anche valutato se estendere la legge per raggiungere i membri della folla responsabile dell'attacco che ha bloccato il certificato di vittoria di Biden Jr..

Lunedì, tornando in panchina senza commenti, il giudice Clarence Thomas ha chiesto se il governo stesse adottando una forma di azione giudiziaria selettiva. “Ci sono molte proteste violente che interferiscono con i procedimenti”, ha detto. “Il governo ha applicato questa disposizione ad altre proteste?”