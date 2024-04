Guadagni del primo trimestre 2024 di United Airlines (UAL).

“Abbiamo adattato il nostro piano di flotta per riflettere meglio la realtà di ciò che i produttori sono in grado di offrire”, ha affermato il CEO Scott Kirby in un comunicato sugli utili. “E utilizzeremo questi aerei per sfruttare un’opportunità che solo United ha: far crescere in modo redditizio i nostri hub nel medio continente ed espandere la nostra rete internazionale altamente redditizia dai nostri migliori hub costieri del settore”.

United ha dichiarato che prevede di noleggiare 35 Airbus A321neo nel 2026 e 2027, rivolgendosi al rivale di Boeing per i nuovi aerei mentre il produttore statunitense deve affrontare restrizioni sulla sua produzione e un maggiore controllo federale. A gennaio, la United aveva dichiarato che avrebbe ritirato il Boeing Max 10 non ancora certificato dal suo piano di flotta. La compagnia aerea ha dichiarato di aver convertito alcuni aerei Max 10 in aerei Max 9.

Ha abbassato la stima della spesa annuale in conto capitale da circa 9 miliardi di dollari a 6,5 ​​miliardi di dollari.

Lo United deve anche affrontare una revisione della sicurezza da parte della Federal Aviation Administration, che ha impedito una crescita pianificata. Un portavoce della compagnia ha detto alla CNBC all’inizio di questo mese che il vettore avrebbe dovuto posticipare il servizio previsto da Newark, nel New Jersey, a Faro, in Portogallo, e il servizio tra Tokyo e Cebu, nelle Filippine.

Lo United all’inizio di questo mese ha posticipato il suo Investor Day, che era stato programmato per maggio, “perché tutto il nostro team è concentrato sulla collaborazione con la FAA per rivedere i nostri protocolli di sicurezza, e questo manderebbe semplicemente il messaggio sbagliato al nostro team di avere un giorno. “Un investitore entusiasmante che si concentra principalmente sui risultati finanziari.”

La compagnia aerea ha dichiarato che avrebbe riportato utili per il trimestre se non fosse stata per una perdita di 200 milioni di dollari derivante dalla temporanea messa a terra del Boeing 737 MAX 9 a gennaio.

La Federal Aviation Administration ha temporaneamente messo a terra quegli aerei dopo che un tappo della porta è esploso pochi minuti dopo un volo dell'Alaska Airlines, innescando una nuova crisi di sicurezza per Boeing e rallentando le consegne dei suoi aerei a clienti tra cui United, Southwest e altri.

La compagnia aerea ha registrato una perdita netta di 124 milioni di dollari, ovvero una perdita di 38 centesimi per azione, nel primo trimestre rispetto alla perdita di 194 milioni di dollari dell'anno precedente, ovvero 59 centesimi per azione. I ricavi sono aumentati di quasi il 10% nel primo trimestre su base annua raggiungendo i 12,54 miliardi di dollari, con una capacità in aumento di oltre il 9% su base annua.

Ecco cosa ha riportato lo United nel primo trimestre rispetto a quanto previsto da Wall Street, sulla base delle stime medie compilate da LSEG:

Perdita per azione: Sono stati rivisti 15 centesimi a fronte di una perdita attesa di 57 centesimi

Sono stati rivisti 15 centesimi a fronte di una perdita attesa di 57 centesimi ha vinto: $ 12,54 Un miliardo di dollari, a fronte dei 12,45 miliardi di dollari previsti

La compagnia aerea prevede di riportare utili compresi tra 3,75 e 4,25 dollari nel secondo trimestre, battendo le stime degli analisti di circa 3,76 dollari per azione. Le compagnie aeree realizzano la maggior parte dei profitti nel secondo e terzo trimestre, durante l'alta stagione dei viaggi.

La compagnia aerea ha inoltre ribadito le sue previsioni sugli utili per l’intero anno tra 9 e 11 dollari per azione.

Martedì le azioni United sono aumentate di oltre il 4% nelle negoziazioni after-hours.

I dirigenti degli Stati Uniti terranno una teleconferenza con gli analisti mercoledì alle 10:30 ET.