Chi era Kyle Marissa Roth? Tutto sulla defunta TikToker nota per i suoi video controversi

Kyle Marissa Roth, nota per la sua controversa viralità della cultura pop su TikTok, è morta all'età di 36 anni nell'aprile 2024.

La famiglia del creatore di TikTok ha annunciato la sua morte il 15 aprile 2024. Tuttavia, la causa della sua morte non è stata immediatamente rivelata e sua sorella Lindsey Roth ha condiviso Instagram Cosa che la famiglia ancora non sapeva.

“Mia sorella Kyle Marissa è morta la scorsa settimana”, ha scritto accanto a una foto di TikToker. “Come famiglia, stiamo ancora elaborando e decidendo come celebrare e onorare adeguatamente la sua vita. Non lo sappiamo [what] “Non è ancora successo.”

Ruth ha guadagnato terreno su TikTok pubblicando articoli ciechi sulle celebrità e condividendo le sue opinioni forti e spesso controverse sul dramma delle celebrità. È conosciuta per il suo slogan: “Vuoi di più? Ti darò di più”.

Allora chi era Kyle Marissa Roth? Ecco tutto ciò che devi sapere sul defunto TikToker.

Ha speculato sui pettegolezzi sulle celebrità sul suo TikTok

Kyle Marissa Roth nel luglio 2023 su Instagram.

Kyle Marissa Roth su Instagram



Prima della sua morte, Ruth aveva più di 200.000 follower su TikTok, dove pubblicava principalmente video di celebrità. Ho condiviso cose cieche, ovvero voci su persone specifiche provenienti da fonti anonime.

I pettegolezzi spaziavano dalle celebrità che avevano relazioni tra loro agli scavi e alle speculazioni sulle loro mosse di carriera. Sebbene condividesse i messaggi che riceveva, non sempre era d'accordo con essi.

“Ho decenni di articoli ciechi con migliaia di star che sono state sposate, fidanzate e hanno figli [affairs]”Ha detto dentro Video dell'aprile 2024.

Sono andato al college alla Lehigh University

Prima di intraprendere una carriera nei social media, Ruth ha frequentato il college alla Lehigh University, dove ha giocato per la squadra di lacrosse della scuola.

“Ho sempre saputo di Lehigh perché mio padre nuotava qui”, ha detto. Biografia del giocatore Sul sito della scuola. “Ciò che inizialmente mi ha attratto a Lehigh è stata la sua grande reputazione accademica, poi ho saputo che era stato assunto un nuovo staff tecnico e stavano cercando di costruire un programma di lacrosse di prim'ordine.”

In precedenza aveva il cancro

Kyle Marissa Roth nel maggio 2023.

Kyle Marissa Roth su Instagram



Ruth ha già parlato della sua salute nel corso della sua vita, incluso il fatto di essere sopravvissuta al cancro al colon, per Il post che ho scritto su X.

Nel febbraio 2024, la creatrice ha parlato della sua storia di salute, condividendo alcune foto di cicatrici di precedenti interventi chirurgici che le aveva eseguito. Instagram.

“3 interventi chirurgici addominali importanti. 1 Chirurgia ricostruttiva della spalla. “Più di una dozzina di ossa rotte”, ha scritto nella didascalia. “Un menisco lacerato. Diversi incidenti stradali. Altre commozioni cerebrali. Lacrosse collegiale. Calcio durante la ricreazione delle scuole elementari. Mancano 3 organi interni. Ma ci sono un sacco di brutte cicatrici ——- cicatrici.

Il suo account TikTok è stato bannato un mese prima della sua morte

Il 25 marzo Ruth È stato condiviso su TikTok Il suo account principale era stato bloccato e lei ha chiesto ai suoi follower di presentare un reclamo alla società affinché il divieto potesse essere revocato. Ha aggiunto che il suo TikTok è la sua principale fonte di reddito e senza di esso non sarebbe in grado di pagare l’affitto.

“Ho bisogno dell'aiuto di tutti, questa è un'emergenza, per favore”, ha detto nel video. “È quasi la fine del mese e questo è il primo mese in cui guadagno di nuovo e ho letteralmente bisogno di questo conto per pagare l'affitto perché sono davvero in pessime condizioni.”

Il suo ultimo post è stato la stessa settimana in cui è morta

Kyle Marissa Roth nell'aprile 2023.

Kyle Marissa Roth su Instagram



Ruth in genere pubblica diversi video TikTok al giorno, l'ultimo dei quali è stato il 7 aprile 2024. Ultimo videoha scherzato sul reality show delle celebrità del 2023 Forze speciali: la prova più dura del mondo.

“Ragazzi, vi ricordate quando Jojo Siwa e Tom Sandoval erano insieme nel reality show? Posso dirlo,” ha detto.

Nei commenti sotto il video, alcuni fan hanno iniziato a chiedersi dove fosse andata prima che la sua famiglia annunciasse la sua morte. “Kyle, stai bene? Dove sei? Ci manchi qui”, ha scritto un fan.

La sua famiglia ha annunciato la sua morte nell'aprile 2024

Kyle Marissa Roth con la madre Jackie e la sorella Lindsay.

Kyle Marissa Roth su Instagram



La madre di Roth, Jackie Cohen Roth, ha dato l'annuncio il 15 aprile LinkedIn Che sua figlia è morta.

“Mia figlia Kyle è morta. Ha toccato personalmente alcune delle vostre vite e alcune delle vostre vite attraverso la sua straordinaria vita su un'altra piattaforma”, ha scritto.

Ha continuato: “Kyle amava e viveva ferocemente. Niente ha senso adesso e ne capiremo di più nei prossimi giorni.

Anche la sorella di Ruth ha condiviso la tragica notizia sui social media insieme a una foto di Ruth con il suo cane Hamilton.

“So che ha toccato così tante persone con il suo senso dell'umorismo, intelligenza, bellezza, pettegolezzi, atletismo e altro ancora – aveva così tanti doni”, ha scritto nella didascalia. “Se qualcuno vuole parlare di Kyle, sono qui per parlare e condividere ricordi.”

Ha aggiunto che aggiornerà i suoi follower sui servizi funebri come previsto. I suoi commenti sono stati pieni di condoglianze sia da parte dei fan che delle celebrità, incluso un commento cupo di Julia Fox che l'ha definita un “raggio di sole”.

“So di non aver mai incontrato Kyle nella vita reale, ma mi sentivo davvero come se la conoscessi. Sono così devastata e piango da quando la notizia è trapelata su TikTok”, ha scritto “Spero davvero che lo abbia fatto [sic] “Sto soffrendo e spero che tu sappia quanto ciò influisce sulle nostre vite.”