Isole Salomone: elezioni nel Pacifico monitorate da vicino da Cina e Occidente

3 ore fa

Fonte immagine, Agosto/Reuters Commenta la foto, Oggi nelle Isole Salomone si tengono le elezioni nazionali e locali

Nelle Isole Salomone, la notte prima delle elezioni è conosciuta come la “Notte del Diavolo”.

I candidati politici offrono tangenti, distribuendo di tutto, dai contanti ai sacchi di riso e ai pannelli solari di fabbricazione cinese per assicurarsi i voti all’ultimo minuto.

La compravendita di voti è stata una tattica comune nelle elezioni nella nazione del Pacifico ed è stata difficile da sradicare, nonostante l’inasprimento delle leggi elettorali.

Ma non è questo il motivo per cui alcune delle maggiori potenze mondiali prestano così tanta attenzione al voto di mercoledì.

Questa remota isola-nazione gioca un ruolo cruciale nella lotta tra Cina e Stati Uniti – con la sua alleata Australia – per l’influenza nella regione.

Ma una volta sul campo, gli elettori si concentreranno principalmente sui bisogni immediati. Oltre l'80% della popolazione di 700.000 abitanti vive fuori dalla capitale, Honiara, la maggior parte della quale non ha accesso ai servizi di base come elettricità, assistenza medica, scuole e trasporti.

Perché la Cina è una questione elettorale?

Le elezioni di mercoledì – rinviate rispetto allo scorso anno – rappresentano la prima volta in cui i cittadini potranno votare da quando le Isole Salomone si sono spostate da ovest verso Pechino.

Di conseguenza, il voto potrebbe essere visto come un “referendum” sull’adesione dell’attuale leader Manasseh Sogavare alla Cina, afferma lo studioso Edward Kafanov, che ha viaggiato per il paese per il suo libro “Divided Islands”, che documenta la svolta della nazione verso Pechino.

“Il Primo Ministro è stato molto abile nell’appoggiarsi [geopolitical competition] E manipolare ciascuna di queste grandi potenze regionali l’una contro l’altra per ottenere incredibili concessioni”. READ Notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina: aggiornamenti in tempo reale

Le Isole Salomone si trovano a circa 1.600 chilometri (900 miglia) a nord dell’Australia e sono uno dei paesi più poveri della regione a causa di decenni di conflitti tribali.

Fino al 2017, l’Australia ha guidato qui la missione di mantenimento della pace.

Due anni dopo il ritiro della missione, il primo ministro Sogavare ha scelto di abbandonare le relazioni diplomatiche decennali tra il suo Paese e Taiwan a favore di Pechino. Poi, nel 2022, ha firmato un accordo di sicurezza con la Cina, i cui dettagli non sono ancora noti al pubblico.

Ciò ha fatto scattare importanti campanelli d’allarme per l’Australia e gli altri suoi vicini del Pacifico. Ad un certo punto, si è parlato che il trattato avrebbe potuto consentire la creazione di una base navale cinese nella regione del Pacifico dominata dagli Stati Uniti, voci che Sogavare ha smentito.

Fonte immagine, Immagini Getty Commenta la foto, Il primo ministro delle Isole Salomone Sogavare (terzo a sinistra) in un incontro con il presidente cinese Xi Jinping (prima a destra) a Pechino nel 2019

Tuttavia, se vincesse ancora, il Primo Ministro si è impegnato ad approfondire i legami: vede Pechino come un fattore che garantirà la prosperità futura del suo paese, chiarendo allo stesso tempo la sua antipatia verso i tradizionali partner Australia e Stati Uniti.

Gli aiuti e gli investimenti cinesi sono confluiti nel Paese dopo l’accordo, portando nuovi stadi, strade e altre infrastrutture. La Cina è il principale partner infrastrutturale delle Isole Salomone, ha dichiarato Sogavare alle Nazioni Unite lo scorso anno.

Ma i suoi oppositori politici hanno criticato la sua vicinanza alla Cina, chiedendosi se questa sia la strada migliore per la nazione. Alcuni hanno affermato che se salissero al potere riconsidererebbero l’accordo di sicurezza con la Cina, mentre altri affermano che preferirebbero lavorare con partner occidentali tradizionali come l’Australia. READ Banksy svela il murale ucraino in una città bombardata dalla Russia

Come si svolgono le elezioni?

I cittadini di circa 900 isole si recheranno ai seggi elettorali tra le 07:00 ora locale (23:00 GMT) e le 16:00 per votare per i rappresentanti a livello nazionale e regionale.

Ci sono 50 seggi parlamentari da coprire. Si svolgono quindi i negoziati per formare una coalizione di governo, con i rappresentanti che votano tra loro per scegliere il primo ministro.

Storicamente, le linee dei partiti non sono state fissate e più di 100 candidati si candidano come indipendenti. Ci sono solo 20 donne candidate, il che è una questione di vecchia data.

Due coalizioni rivali (DCGA e CARE) hanno abbastanza candidati per vincere, dice l'analista del Pacifico Meg Keane, del Lowy Institute for Foreign Policy Research in Australia.

Fonte immagine, Agosto/Reuters Commenta la foto, La scorsa settimana i sostenitori dei vari candidati si sono riversati nella capitale

I principali candidati alla carica di primo ministro sono:

Attuale leader Manasseh Sogavare (coalizione DCGA), che è considerata ben posizionata per tornare al potere grazie ai regimi di spesa politica che favoriscono l’attuale presidente. È stato Primo Ministro quattro volte, ma nessun Primo Ministro è stato rieletto per mandati consecutivi

(coalizione DCGA), che è considerata ben posizionata per tornare al potere grazie ai regimi di spesa politica che favoriscono l’attuale presidente. È stato Primo Ministro quattro volte, ma nessun Primo Ministro è stato rieletto per mandati consecutivi Peter Keniloria Jr., leader del Partito Unito (UP), vuole cancellare l’accordo di sicurezza cinese e favorisce i rapporti con i Paesi occidentali. È un ex funzionario delle Nazioni Unite e figlio del primo primo ministro delle isole dopo l'indipendenza dalla Gran Bretagna

(UP), vuole cancellare l’accordo di sicurezza cinese e favorisce i rapporti con i Paesi occidentali. È un ex funzionario delle Nazioni Unite e figlio del primo primo ministro delle isole dopo l'indipendenza dalla Gran Bretagna Matthew Weale e l'ex primo ministro Rick Ho (CARE) che hanno formato una coalizione incentrata sull’istruzione, la sanità e una politica estera che dia priorità agli interessi nazionali delle Isole Salomone.

(CARE) che hanno formato una coalizione incentrata sull’istruzione, la sanità e una politica estera che dia priorità agli interessi nazionali delle Isole Salomone. Gordon Darcy LiloPartito per il Progresso Rurale delle Isole Salomone (SEPRA), è un ex Primo Ministro che lotta per il cambiamento READ Un funzionario statunitense afferma che le forze di Putin stanno andando "così male" in Ucraina ora che molti volontari russi si rifiutano di entrare in battaglia.

Quali sono le preoccupazioni riguardo al voto?

Al di là della geopolitica, gli analisti affermano che si tratta di un’elezione di grande importanza per sostenere la democrazia in un Paese con una storia di rivolte e colpi di stato.

Il ricordo delle recenti rivolte nella capitale Honiara persiste ancora, inclusa una nel 2021, quando i manifestanti tentarono di bruciare la casa del primo ministro mentre la rabbia montava per la corruzione percepita nella classe politica, la povertà persistente e lo spostamento del paese verso la Cina.

Si tratta inoltre solo delle seconde elezioni nel Paese dalla partenza della Missione di assistenza regionale guidata dall'Australia.

Gli osservatori elettorali sono presenti nel Paese per monitorare se il voto soddisfa standard equi e liberi, tra preoccupazioni di lunga data su pratiche come la “Notte del Diavolo”. Un rapporto di monitoraggio elettorale condotto da accademici australiani ha rilevato che nelle ultime elezioni del 2019, I candidati hanno distribuito gratuitamente denaro e altri beni.

“Nelle Isole Salomone, le elezioni riguardano principalmente questioni e impegni locali”, afferma il dottor Keane. “I candidati con tasche profonde e sostenitori ricchi sono maggiormente in grado di esercitare pressioni e persino acquistare voti”.

Ma la corruzione è endemica anche nei negoziati post-voto, dove “denaro, promesse ministeriali e sequestri di alberghi vengono utilizzati per garantire il sostegno alle coalizioni di governo”. Secondo la dottoressa Keane nel suo brief elettorale la settimana scorsa.

Alcuni politici hanno anche affermato che Pechino si è intromessa nelle elezioni, e alcuni ricercatori hanno sottolineato come ciò sia accaduto L'ambasciata cinese ha presentato regali Reti da pesca, coltelli, serbatoi d'acqua e lampade solari sono stati consegnati nella provincia principale di Malaita, pochi giorni prima del voto.

Precedenti ricerche condotte da accademici australiani hanno scoperto che la Cina, e Taiwan prima di lei, investono dollari in “fondi per lo sviluppo elettorale” per i membri del parlamento, che sono effettivamente soldi neri da utilizzare.