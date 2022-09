Le richieste di sussidio di disoccupazione hanno toccato il minimo in cinque mesi nonostante gli sforzi della Fed per rallentare il mercato del lavoro

Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione sono scese la scorsa settimana al minimo su cinque mesi, segno che il mercato del lavoro si sta rafforzando anche se la Federal Reserve cerca di rallentare le cose.

Le richieste di disoccupazione per la settimana terminata il 24 settembre sono state pari a 193 mila, in calo di 16 mila rispetto al totale rivisto della settimana precedente e meno di 215 mila rispetto alle stime del Dow Jones, secondo il Rapporto del Ministero del Lavoro Giovedì.

Il calo dei sinistri è stato il più basso dal 23 aprile e la prima volta che i sinistri sono scesi sotto i 200.000 dall’inizio di maggio.

Le richieste continue, con una settimana di ritardo, sono scese di 29.000 a 1.347 milioni.

In mezzo ci sono forti numeri di occupazione Gli sforzi della Fed per calmare l’economia Ha abbassato l’inflazione, che è vicina ai livelli più alti dall’inizio degli anni ’80. I funzionari della banca centrale hanno citato specificamente il mercato del lavoro rigido e la sua pressione al rialzo sui salari come obiettivo per l’inasprimento delle politiche.

Le azioni sono crollate Dopo il rapporto, mentre i rendimenti del Tesoro erano più alti.

“Il recente calo dei licenziamenti è contrario agli sforzi della Fed per allentare le condizioni del mercato del lavoro e spingere l’inflazione verso il suo obiettivo del 2%”, ha affermato Jim Beard, chief investment officer di Planet Moran Financial Advisors. “I mercati dei capitali hanno ascoltato la Fed e gli investitori stanno soffrendo. Ma il mercato del lavoro? Per ora, almeno, non sta ascoltando”.

Giovedì ci sono state altre cattive notizie per la Fed sul fronte dell’inflazione.

L’indice dei prezzi PCE, la misura di inflazione preferita dalla Fed, ha mostrato un aumento dei prezzi del 7,3% anno su anno nel secondo trimestre, Lo ha detto il ministero del Commercio PIL finale stimato per il periodo. Ciò era in aumento rispetto alla lettura del 7,1% nelle due stime precedenti per il secondo trimestre e lontano dal guadagno del 7,5% nel primo trimestre.

Escludendo cibo ed energia, l’inflazione core PCE è stata del 4,7%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto alle due stime precedenti ma inferiore al balzo del 5,6% nel primo trimestre.

La Fed ha aumentato i tassi di interesse cinque volte nel 2022 per un totale di 3 punti percentuali e i funzionari hanno sottolineato l’importanza di continuare a salire fino a quando l’inflazione non scenderà vicino all’obiettivo del 2% della banca centrale.

“Dobbiamo fare quello che dobbiamo fare per tornare alla stabilità dei prezzi, perché non possiamo avere un’economia sana e non possiamo avere buoni mercati del lavoro nel tempo, a meno che non torniamo alla stabilità dei prezzi”, ha affermato Loretta , presidente del Cleveland Fed. Mister per la CNBCscatola di gracchiareGiovedì mattina in un’intervista.

Tuttavia, la Fed di Cleveland indicatore di gonfiaggio istantaneo A settembre mostra scarsi miglioramenti sul fronte dell’inflazione nonostante il forte calo dei prezzi del gas. La misura indica un aumento dell’8,2% del CPI core e un aumento del 6,6% dei prezzi core, rispetto alle letture correlate dell’8,3% e del 6,3% ad agosto.

La stima finale del PIL del secondo trimestre della BEA è scesa dello 0,6%, invariata rispetto alla stima precedente. Questo è stato il secondo trimestre consecutivo di PIL negativo, che soddisfa una definizione accettata di recessione.