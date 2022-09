Google (non sorprende) chiuderà Stadia a gennaio

Nonostante affermazioni contrarie In ritardo come luglioGoogle Chiudere Servizio di streaming di giochi Stadia dopo soli tre anni. La società afferma che i giocatori avranno ancora accesso ai loro giochi e potranno giocarci fino al 18 gennaio 2023. Successivamente, Stadia si unirà al lungo e lungo elenco di prodotti che sono stati utilizzati. ucciso da Google.

Coloro che hanno investito denaro in Stadia saranno completamente risarciti. “Rimborseremo tutti gli acquisti di hardware Stadia effettuati tramite Google Store e tutti gli acquisti di giochi e contenuti aggiuntivi effettuati tramite Stadia Store”, Phil Harrison, vicepresidente e direttore generale di Stadia Scritto in un post sul blog. “Prevediamo che la maggior parte dei riscatti sarà completata entro metà gennaio 2023. Abbiamo maggiori dettagli per i giocatori su questo processo sul nostro sito web Centro assistenza. “

Stadia è ora chiuso, quindi non puoi effettuare nuovi acquisti. Anche le transazioni in-game sono disabilitate. Google afferma che gestirà automaticamente la maggior parte dei rimborsi e non dovrai restituire la maggior parte dei dispositivi Stadia (quindi, almeno alcune persone riceveranno Chromecast Ultra gratuitamente da quel pasticcio). Nel frattempo, Google non pagherà per gli abbonamenti a Stadia Pro. Se hai un abbonamento attivo a partire da oggi, l’azienda non ti addebiterà l’accesso alla libreria di giochi o ad altre funzionalità Pro fino all’interruzione di Stadia.

Il motivo della “difficile decisione” non è sorprendente. Google ha affermato che il servizio “non ha avuto successo con gli utenti come avevamo previsto”. È un peccato, perché la tecnologia di streaming nel cuore di Stadia funziona molto bene e il servizio ha avuto una community entusiasta, anche se piccola alla fine. La decisione mette Xbox Game Pass, NVIDIA GeForce Now e Amazon Luna in prima linea nel cloud gaming in questo momento.

Sembra che la scritta fosse sul muro di Stadia quando Google Chiusi gli studi di sviluppo di giochi interni all’inizio dell’anno scorso. Ci sono state altre indicazioni negli ultimi mesi che Google ha spostato le risorse da Stadia per concentrarsi sulla licenza della tecnologia di base ad altre società. L’abbiamo visto in pratica nell’ultimo anno circa, poiché AT&T ha dato ai suoi abbonati la possibilità di giocare Batman: Arkham Knight E il controllo senza costi aggiuntivi. Capcom ha utilizzato la tecnologia Stadia per Demo in streaming di Resident Evil Village come quello.

A marzo, Google ha annunciato ufficialmente Flusso di gioco coinvolgente, che è una versione di Stadia concessa in licenza da terze parti. Sembra che la tecnologia Stadia vivrà lì e in altri prodotti Google. “Vediamo chiare opportunità per applicare questa tecnologia in altre parti di Google come YouTube, Google Play e le iniziative di realtà aumentata (AR), oltre a renderla disponibile ai nostri partner del settore, in linea con dove vediamo il futuro dei giochi”, ha scritto Harrison. Continueremo a investire in nuovi strumenti, tecnologie e piattaforme che favoriscano il successo di sviluppatori, partner del settore, clienti cloud e innovatori”.

Harrison ha notato che diversi membri del team di Stadia continueranno a lavorare in altre parti dell’azienda. Non è chiaro se ci saranno licenziamenti a seguito della chiusura di Stadia. Quando a Google è stato chiesto di commentare la possibilità di licenziamenti, ha indirizzato Google Engadget al post sul blog di Harrison.