Delfini contro la linea di gioco.

I Miami Dolphins e i Cincinnati Bengals si incontreranno giovedì per l’inizio della quarta settimana del programma NFL 2022. Il calcio d’inizio è fissato per Cincinnati alle 20:15 ET. I Bengals sono favoriti di quattro punti nell’ultimo Dolphins vs. in esecuzione.

Ex sceneggiatore principale di Covers e The Linemakers, Hartstein combina una vasta rete di fonti di Las Vegas con un approccio analitico affinato mentre lavorava al Pro Football Focus. All’inizio della stagione NFL 2022, è 427-344 di tutti i tempi dalle squadre NFL (più $ 3.764 per $ 100 giocatori), di cui 394-330 per lo spread. Hartstein ha puntato 68-50 scellini austriaci (58%) e 8-3 su money line la scorsa stagione per un profitto di $ 1.552.

Inoltre, Hartstein è andato 21-10-1 nelle sue ultime 32 scelte, compresi i delfini, restituisce quasi $ 1.000. Chiunque lo segua è WAY UP.

L’esperto sa che Miami è l’unica squadra imbattuta nell’AFC. I delfini tirano tutti i cilindri in modo offensivo, segnando il 44,4% del possesso palla e con una media di 27,7 punti a partita. Miami ha avuto solo due punti nel 2022, con i primi cinque in attacco di passaggio, touchdown di passaggio e tentativo di yard per passaggio.

L’esperto sa anche che i Bengals giocano bene in difesa, avendo segnato solo 55 punti in tre partite. Gli avversari segnano solo 1,77 punti per vantaggio contro Cincinnati, con solo 51 primi touchdown consentiti nel 2022. Cincinnati mantiene l’avversario a 5,3 yard per tentativo di passaggio e 3,7 yard per trasporto.

Ora, Hartstein ha mantenuto un’altra fiducia contro la scelta dello spread Dolphins contro i Bengals nel Thursday Night Football. Possiamo dirvi che si appoggia al totale, ma Sa che l’importante fattore X rende essenziale un aspetto della diffusione! Devi assolutamente vedere di cosa si tratta prima di bloccare una qualsiasi delle tue scelte.

Chi vincerà i Dolphins vs the Bengals nel Thursday Night Football? E qual è l’importante fattore X che rende necessario un aspetto dello spread? … Unisciti a SportsLine ora per scoprire quale lato di Dolphins vs.!