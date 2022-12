I prezzi del petrolio scendono ai livelli pre-crisi in Ucraina a causa della tensione economica

I futures WTI sono ai livelli più bassi quest’anno

Il prezzo del Brent si attesta sotto gli 80 dollari al barile per la seconda volta nel 2022

I dati dalla Cina e dall’Europa indicano una debolezza economica

Gli investitori non sono sicuri dell’aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti

Le scorte di greggio USA sono diminuite

NEW YORK (Reuters) – I prezzi del petrolio negli Stati Uniti sono scesi in frenetici scambi martedì ai livelli più bassi di quest’anno, con il greggio Brent che ha chiuso sotto gli 80 dollari al barile per la seconda volta nel 2022, mentre gli investitori sono fuggiti dal mercato volatile in un’economia incerta. .

I future sul greggio Brent sono scesi di $ 3,33, o del 4%, per attestarsi a $ 79,35 al barile. I future sul greggio West Texas Intermediate sono scesi di $ 2,68, o del 3,5%, per attestarsi a $ 74,25 al barile, il minimo di quest’anno.

I prezzi sono scesi di oltre l’1% per tre sessioni consecutive, rinunciando alla maggior parte dei guadagni dell’anno. Una serie di notizie negative ha preoccupato gli investitori nonostante la guerra in corso in Ucraina e una delle peggiori crisi energetiche degli ultimi decenni.

“Sono esattamente i tre giorni trascorsi – con l’OPEC+ che ha deciso di non tagliare più la produzione domenica, l’inizio senza denti dei massimali di prezzo e le sanzioni russe ieri, le turbolenze nei mercati azionari oggi e gli speculatori petroliferi che chiedono le uscite in mezzo a una fuga da … Kpler’s petrolio di punta, “Risk Asset”.

L’attività del settore dei servizi in Cina ha toccato il minimo di sei mesi e le economie europee hanno rallentato a causa dell’aumento dei costi dell’energia e dei tassi di interesse più elevati. Anche Wall Street è scesa martedì a causa dell’incertezza sulla direzione degli aumenti dei tassi della Fed e dei continui discorsi su una recessione incombente.

Il calo di martedì è stato il più grande calo giornaliero dei prezzi del Brent dalla fine di settembre, che quest’anno è stato scambiato nella fascia di $ 62, la sua più grande oscillazione in un anno dal crollo finanziario del 2008.

“Potremmo guardare a 60 dollari al barile per il WTI nel modo in cui stanno andando le cose”, ha affermato Elie Tesfaye, analista di mercato senior di RJO Futures. “Penso che gli anni ’80 saranno un nuovo massimo, e sarei molto sorpreso di vedere un importo superiore a quello.”

Il mercato petrolifero ha anche ampiamente ignorato le minacce di approvvigionamento, come quelle imposte dal Gruppo dei Sette a un tetto massimo di $ 60 sulle esportazioni di greggio russo per via marittima, che probabilmente indurranno il paese a tagliare la sua produzione di petrolio.

La Russia ha dichiarato che non venderà petrolio a chiunque rispetti il ​​prezzo massimo. La produzione russa di petrolio e gas condensato in gennaio-novembre è aumentata del 2,2% rispetto a un anno fa, secondo il vice primo ministro Alexander Novak, che prevede un leggero calo della produzione dopo le ultime sanzioni.

In Cina, sempre più città stanno allentando le restrizioni legate al COVID-19, il che ha aumentato le aspettative di un aumento della domanda nel più grande importatore di petrolio al mondo, sebbene non sia stato sufficiente a fermare l’emorragia dei futures sul petrolio.

“È probabile che i mercati petroliferi rimangano volatili nel breve termine, spinti dai titoli Covid in Cina e dalle politiche delle banche centrali negli Stati Uniti e in Europa”, ha affermato l’analista di UBS Giovanni Stonovo.

Nel frattempo, le scorte di petrolio greggio degli Stati Uniti dovrebbero essere diminuite la scorsa settimana. Martedì è previsto il rapporto settimanale dell’American Petroleum Institute, seguito dai dati del governo mercoledì.

Reportage aggiuntivo di Shariq Khan, inoltre di Rowena Edwards e The Moyu Show; Montaggio di Barbara Lewis, Mark Potter e David Gregorio

I nostri standard: Principi di fiducia di Thomson Reuters.