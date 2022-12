aura infinita | Aggiornamento dicembre 2022 | Ciao

Nello spirito delle festività natalizie, che ne dici di alcuni primi regali per aura infinita?

Sulla scia dell’aggiornamento invernale, lanciato proprio il mese scorso, siamo davvero entusiasti di presentarvi il nostro ultimo aggiornamento di gioco per aura infinita Il che porta con sé alcune funzionalità completamente nuove e una serie di importanti miglioramenti all’esperienza di gioco.

Il team ha lavorato sodo per rispondere al feedback dei giocatori e quindi, prima di iniziare la vacanza, vi offriamo una nuova (ma familiare) mappa, nuclei e skin per armature gratuiti, alcuni miglioramenti della qualità della vita, E il Rilascio anticipato del browser di gioco personalizzato…

L’ultimo aggiornamento è ora disponibile gratuitamente su Xbox e PC. Allora, parliamo un po’ di quello che è appena arrivato!

Browser di gioco dedicato

Da quando la Forge Beta è stata rilasciata con l’aggiornamento invernale, appena un mese fa, le porte si sono davvero aperte a una raffica di incredibili mappe e modalità create dalla community. Per dare un’occhiata ad alcuni dei nostri preferiti, Assicurati di dare un’occhiata alla serie di blog Forge Features.

Certo, per liberare il vero potenziale della Forgia e rendere queste meravigliose esperienze uniche (che sono sempre state un aspetto definitivo di Ciao) è alla portata di tutti, siamo felici di annunciarlo Oggi lanciamo la prima versione del nostro browser di gioco dedicato— mesi prima del nostro obiettivo originale!

Precedentemente programmato per il rilascio nella stagione 3, siamo totalmente d’accordo con i giocatori che ritenevano che il browser di gioco personalizzato dovesse essere una priorità: è una struttura di supporto chiave per ciò che i giocatori creano nella Forgia e un pilastro per la comunità.

Il team ha lavorato incredibilmente duramente per portare questa funzionalità ancora più in primo piano, ma con ciò arriva l’avvertenza che si tratta di un “V1”. Quindi probabilmente ci saranno alcuni aspetti complicati, ma abbiamo ritenuto importante metterlo nelle mani dei giocatori prima piuttosto che dopo. Naturalmente, CGB continuerà ad evolversi con il supporto nel tempo. READ Standard, specifiche e posizionamento ufficiali della GPU Intel Arc A380

Per ulteriori informazioni, comprese le istruzioni su come funziona CGB, fare riferimento a questo articolo sul sito di supporto di Halo.

Entra nell’Empireo

Il buco è arrivato aura infinita!

Questa amata mappa di Halo 3 È stato ufficialmente ricostruito alla Forgia dal team di 343 Industries e ora è rinato come Empyrean.

Empyrean è una rivisitazione di The Pit, completa di un’estetica aggiornata sul suo design familiare, e nessuna spesa viene risparmiata sull’attenzione ai dettagli.

Per chi ha familiarità con The Pit (o anche Halo 4 Incarnate, Pitfall), sai già ballare. La corsa istantanea di afferrare il lanciamissili, il cecchino incontra in cima alle sue due torri opposte, i potenziali pericoli di arrotondamento della sala di controllo – ma questa volta, ci sono alcune nuove note da aggiungere a questa sinfonia in quanto viene fornita con un ulteriore livello di aura infinitaFunzionalità di gioco e sandbox.

Come aura infinitaGiochi che, come il loro equipaggiamento a uso limitato, cambiano alcune di quelle dinamiche e influenzano il modo in cui attraversi la pista da ballo del combattimento? La squadra nemica potrebbe essere riuscita ad afferrare i missili per prima, ma tu hai acquistato un Repulsor per proteggerti (e, si spera, anche i tuoi compagni di squadra). Non vediamo l’ora di vedere quali nuovi ricordi vengono forgiati in questo banco di prova!

Empyrean è ora disponibile in Matchmaking e Partite personalizzate.

Cosmetici gratuiti

Nell’ultimo anno abbiamo ricevuto molti feedback aura infinitapersonalizzare la sua armatura e siamo pienamente consapevoli del fatto che i giocatori, sia nuovi che di ritorno, potrebbero essersi persi alcuni contenuti unici durante le stagioni uno e due. READ Xbox e Bethesda Showcase LIVE: Starfield, Forza, Halo e tutte le ultime novità Xbox

Vogliamo garantirlo Tutto I giocatori hanno a disposizione una gamma di opzioni di personalizzazione fin dall’inizio e, come risultato di questo feedback, speriamo che questo aggiornamento apra alcune di queste porte.

Tutti i nuclei di armatura attuali sono ora disponibili per tutti i giocatori. Ciò significa che Tutto I giocatori ora possiedono Mark VII, Mark V [B]E le anime RAKSHASA, YOROI e EAGLESTRIKE Armor per Gratuito.

Tutti i 10 rivestimenti Cadet sono stati aggiunti ai nuclei delle armature esistenti. Analogamente a quanto sopra, ogni Armor Core ora contiene un set iniziale di 10 rivestimenti Cadet, inclusi i core non predefiniti e che saranno inclusi anche in tutti i core futuri.

La varietà, come si suol dire, è il sale della vita e speriamo che queste opzioni siano il fondamento della personalizzazione nel nostro aura infinita Fornisce ai giocatori più opzioni per vestire il proprio Spartan a proprio piacimento.

Basta effettuare il login aura infinita Questi rivestimenti di base verranno aggiunti automaticamente al tuo inventario cosmetico.

Visita oggi stesso la sala delle armature per esplorare queste opzioni di personalizzazione aggiornate!

Miglioramenti della qualità della vita

Continuiamo a supportarti aura infinitaAbbiamo lavorato per introdurre diverse correzioni e miglioramenti in tutto il titolo che mirano esattamente ad affrontare le aree chiave del feedback dei giocatori.

Ecco alcuni dei richiami degni di nota forniti con questo aggiornamento…

Mouse e tastiera: Sono stati apportati miglioramenti all’input tramite mouse e tastiera. Questi includono miglioramenti alla mira, abilitazione di un reticolo rosso, aggiunta di un pulsante per camminare (che ha il proprio set di opzioni personalizzate per velocità e presa / spostamento) e miglioramenti all’input della rotella di scorrimento del mouse.

Rete e Desync: Sono stati apportati miglioramenti alle reti, che dovrebbero ridurre i casi di “desincronizzazione”. La rimozione del veicolo, gli attacchi corpo a corpo senza punteggio e i colpi a salve (a causa di ricariche fittizie) dovrebbero vedere miglioramenti con questo aggiornamento. READ Spotify vuole accedere agli audiolibri ma dice che Apple è in arrivo

Rapporto sul giocatore: Aggiunti rapporti sui giocatori in-game al tabellone segnapunti (accessibile durante la partita premendo il pulsante Indietro) e rapporto sulla carneficina post-partita. I giocatori possono anche essere silenziati dal tabellone del pulsante Indietro.

Aggiornamenti sandbox: Anche la logica dell’anello corpo a corpo della spada energetica è stata aggiornata: se entrambi i giocatori non hanno scudi e si scontrano tra loro, entrambi i giocatori ora scambieranno corpo a corpo e moriranno per impedire alla spada energetica di fare a pezzi le squadre senza scambio. Scopri i dettagli nel nostro blog Sandbox.

Grazie!

L’ultima cosa che vogliamo dire per chiudere questo aggiornamento è GRAZIE!

Grazie a tutti i nostri giocatori che continuano a fornirci feedback che ci consentono di continuare a supportarci aura infinitarendendola un’esperienza ancora migliore man mano che andiamo avanti.

Questo è il primo anno di aura infinita È stata una delle tante dure lezioni che abbiamo imparato, ma siamo fiduciosi di girare quell’angolo nel 2023 mentre cerchiamo di offrire la Stagione 3 e altro ancora: più contenuti, più funzionalità e opzioni, più armi, più elementi estetici, più aggiornamenti – Mantiene un ritmo costante Ciao Grande successo tutto l’anno.

Nel frattempo, assicurati di saltare aura infinita per verificare l’aggiornamento invernale. Questo aggiornamento gratuito del contenuto ha portato con sé la campagna cooperativa di rete e il replay della missione insieme ad alcuni nuovi obiettivi, Forge Beta, Battle Pass gratuito a 30 livelli, nuove mappe, nuova modalità e abbiamo anche due nuovi eventi gratuiti (Winter Emergency 2 a dicembre e incendi comuni a gennaio).