Ristorante sudafricano: 22 morti nell’incidente di East London

Il ministro della polizia nazionale Becky Cele ha detto ai giornalisti durante una visita sul posto che non poteva ancora dire cosa fosse successo sulla scena, ma che alcune delle vittime avevano solo 13 anni.

Il ministro ha detto che i campioni dei corpi sarebbero stati portati ai laboratori di tossicologia di Città del Capo per ulteriori analisi.

Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime.

“Mentre il presidente è in attesa di ulteriori informazioni sull’incidente, i suoi pensieri sono sulle famiglie che hanno perso bambini e sulle famiglie in attesa di confermare come i loro figli potrebbero essere stati colpiti”, si legge nella nota.