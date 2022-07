Home » World La città di Mykolaiv in Ucraina è stata oggetto di pesanti bombardamenti quando Putin ha lanciato minacce alla “velocità della luce” World La città di Mykolaiv in Ucraina è stata oggetto di pesanti bombardamenti quando Putin ha lanciato minacce alla “velocità della luce” 0 Views Save Saved Removed 0

Il sindaco di Mykolaiv, Oleksandr Senkevich, ha affermato che le munizioni a grappolo stavano sfondando finestre e distruggendo balconi. “Mykolaiv è stata oggetto di un bombardamento di massa oggi. Forse il bombardamento più potente mai realizzato”, ha detto in una nota.

La squadra della CNN a terra ha sentito le esplosioni dei raid e ha visto gli incendi scoppiati durante i bombardamenti. I residenti intervistati dalla CNN hanno affermato che questo è stato il bombardamento più pesante in città dall’inizio della guerra.

Almeno una persona è stata uccisa e due ferite nell’attacco, secondo Vitaly Kim, capo dell’amministrazione militare regionale di Mykolaiv.

In un discorso in occasione della Giornata della Marina russa a San Pietroburgo, Putin non ha menzionato la guerra russa in Ucraina, ma ha affermato che “l’attuale situazione del suo Paese richiede misure molto decisive”.