La Corea del Nord riapre parzialmente il confine con Torosim

Secondo gli operatori turistici, quest’anno la Corea del Nord riprenderà parzialmente il turismo internazionale, dopo una pausa di quasi mezzo decennio.

Koryo Tours, un’agenzia turistica con sede a Pechino specializzata nel turismo nella Corea del Nord, ha annunciato giovedì che il turismo nella Repubblica popolare democratica di Corea riprenderà a dicembre di quest’anno.

Goryeo Tours ha affermato che i tour saranno limitati alla città di Samjeon in Corea del Nord, ma la riapertura potrebbe estendersi ad altre località.

“Dopo aver aspettato più di 4 anni per annunciare questo fatto, Koryo Tours è molto felice di riaprire il turismo in Corea del Nord”, ha detto l’agenzia in un comunicato stampa.

L’agenzia ha affermato che Samjeon è stata scelta per il suo recente sviluppo come destinazione turistica, poiché l’aveva già visitata nel 2018 durante le riprese della serie di documentari britannici “Michael Palin in North Korea”.

Koryo Tours ha affermato che i suoi partner in Corea del Nord hanno informato l’agenzia che l’itinerario e la data saranno annunciati nelle prossime settimane.

“Una volta determinate le date e le rotte dei voli, saranno disponibili per la prenotazione tramite il nostro sito Web”, ha affermato la società.

Il regno solitario ha chiuso i suoi confini all’inizio della pandemia di COVID-19, impedendo a quasi tutti gli stranieri di entrare nel paese per lavoro, viaggio o relazioni diplomatiche non vitali. Il Paese ha iniziato a riaprire parzialmente i suoi confini solo l’anno scorso.

Il Paese ha avuto difficoltà ad aprirsi completamente dall’inizio della pandemia, quando il regime non è stato in grado di fornire le risorse e le infrastrutture necessarie per combattere efficacemente l’epidemia all’interno dei suoi confini.

Timothy HJ Nirosi di Fox News Digital ha contribuito a questo rapporto.