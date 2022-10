Boris Johnson si è ritirato dalla gara lasciando Rishi Sunak in pole position

Commenta questa storia Sospensione

LONDRA (Reuters) – Boris Johnson si è ritirato bruscamente dalla corsa per tornare come primo ministro britannico dopo aver fatto una campagna aggressiva per un ritorno domenica, dicendo che era nell’interesse nazionale per ora ritirarsi dalle aspirazioni della leadership. Il drammatico sviluppo rende Rishi Sunak, un ex ministro delle finanze che guida la corsa, il favorito dell’azienda.

Sunak sarà il primo leader di colore a guidare il governo britannico e il primo di origine indiana.

Sua moglie è la figlia del fondatore di Infosys, che è un miliardario in India. La coppia è tra le più ricche della Gran Bretagna. Sunak si è laureato alla Stanford University ed è un ex dipendente di Goldman Sachs. È un centrista in economia, promettendo di bilanciare i conti e l’interesse per la Banca d’Inghilterra e il mercato obbligazionario.

Anche Sunak è stato in parte responsabile della destituzione di Johnson dalla carica di primo ministro.

Ha abbandonato il governo di Johnson quando il suo governo è crollato durante l’estate. Sunak era anche un visionario, dicendo che il piano economico per sostituire Johnson, Liz Truss, era basato su un’economia “fantastica”. Truss era entusiasta del lato dell’offerta e del taglio delle tasse che è durato solo sei settimane dopo che quel piano ha causato enormi interruzioni all’economia britannica.

In una dichiarazione, Johnson ha affermato di avere abbastanza sostegno per procedere a un voto tra i parlamentari del Partito conservatore lunedì. Questa affermazione non è stata supportata dalla BBC e dal Guardian, che non hanno mostrato che Johnson avesse raggiunto il punteggio di 100 voti su 357 membri conservatori della Camera dei Comuni.

“Penso di avere molto da offrire, ma temo che semplicemente non sia il momento”, ha detto Johnson.

Johnson ha detto di aver contattato i rivali Sunak e il leader conservatore alla Camera dei Comuni, Benny Mordaunt, per concludere una sorta di accordo – Johnson non ha specificato che tipo di accordo – “perché speravo potessimo unirci nell’interesse nazionale – purtroppo non siamo riusciti a trovare un modo per farlo”. READ Liz Truss si aggrappa al potere mentre il caos sale a Westminster

Sembrava biasimarli per il suo ritiro.

“Ci sono ottime possibilità che io abbia successo alle elezioni con i membri del Partito conservatore – e che tornerò davvero a Downing Street venerdì”, ha detto Johnson.

“Ma nel corso degli ultimi giorni sono purtroppo giunto alla conclusione che questa semplicemente non sarebbe la cosa giusta da fare. Non si può governare efficacemente se non si ha un partito unito in Parlamento.

Mordaunt è ancora in gara ma è ancora molto indietro con solo 25 sostenitori dichiarati. Sunak ne ha 155. Mordaunt spera di ottenere il sostegno di elettori non detti e sostenitori di Johnson, ma alcuni di loro hanno già detto che sosterranno Sunak.

Sunak ha risposto alla notizia del ritiro di Johnson, twittando: “Spero davvero che continui a contribuire alla vita pubblica in patria e all’estero”.

In quello che potrebbe essere letto come un appello ai sostenitori di Johnson, ha dichiarato: “Boris Johnson ha consegnato la Brexit e il grande lancio del vaccino. Ha guidato il nostro Paese attraverso alcune delle sfide più difficili che abbiamo mai affrontato, poi ha affrontato Putin e la sua barbara guerra in Ucraina. Gli saremo sempre grati per questo”.

Il problema per Johnson, l’ex leader che è stato estromesso lo scorso luglio, era questo: molti dei suoi colleghi legislatori Tory, insieme ai cosiddetti grandi Tory e agli hacker dei tabloid, credevano che il suo ritorno al potere avrebbe portato al “disastro”.

Anche alcuni dei più stretti alleati di Johnson erano diffidenti. ‘Torna in spiaggia’, dice il suo ex fidanzato sulla Brexit ha detto David Davis.

Charles Moore, il suo capo di lunga data ed editorialista del Telegraph, ha scritto: “È un tale genio politico peculiare di Boris Johnson che dovrebbe essere pensato” per sedersi fuori. “

Se Johnson fosse tornato al potere, sarebbe stato il primo ministro ferito.

Aveva un sacco di bagagli per iniziare bene. READ 3 ottobre 2022 Notizie su Russia e Ucraina

La gente ha visto il film, che si è concluso quando Johnson, gravato dallo scandalo, è stato costretto a dimettersi a luglio dopo che più di 50 ministri e collaboratori si sono dimessi, definendolo inadatto a guidare.

Il sequel – o “Johnson 2.0” come lo chiamava la stampa britannica – non sarebbe sfuggito ai punti della trama della versione originale.

Tanto per cominciare, stava ancora affrontando una seria indagine in Parlamento per sapere se avesse mentito ai legislatori al riguardo Corona virus Feste di chiusura al 10 di Downing Street. Questa è un’accusa seria – potrebbe esporlo alla censura o peggio – e probabilmente farà notizia per mesi e un costante promemoria della sua cacciata da leader del partito e primo ministro a luglio.

Le Truss si è dimesso da primo ministro Il 20 ottobre, dopo sei settimane di caos in carica. Mentre i parlamentari conservatori si preparano per una votazione lunedì, su chi dirige il loro partito e poi chi guida la Gran Bretagna, i delegati di Johnson e del suo principale rivale, l’ex cancelliere Sunak, sono stati alle prese con talk show mattutini, voci di Westminster, gruppi di WhatsApp, tour telefonici e fasce per le braccia.

I membri – più anziani, più ricchi e per il 97% bianchi – tendono a virare a destra del partito e i sondaggi mostrano che molti hanno preferito Johnson a Sunak. Ma questo potrebbe essere cambiato.

Una volta che il loro campione, molti dicono che Johnson ha deluso i suoi membri. Potrebbero essersi persi – ciò che i sondaggisti hanno visto come “nostalgia di Boris” – ma volevano guardare il prossimo episodio?

Johnson una volta era molto popolare. Oggi è profondamente divisivo, anche all’interno del suo stesso partito. fuori dalla festa? Secondo i sondaggi, il grande pubblico non poteva sopportarlo. La sua popolarità è diminuita.

William Hague, membro del Partito conservatore e un tempo leader del partito, ha affermato che il ritorno al potere di Johnson è stata “l’idea peggiore che ho sentito in 46 anni in cui sono stato un partito Tory” e avrebbe mandato un partito in una “spirale mortale”. READ I ritratti di Stonehenge della regina Elisabetta II suscitano polemiche in vista del giubileo di platino

Steve Baker, ministro dell’Irlanda del Nord e figura influente tra quelli di destra del partito, ha affermato che Johnson sarebbe un “disastro garantito” che “deve crollare dall’interno”.

L’ex ministro dell’Interno Suila Braverman, anche lei di destra nel partito, è venuta per Sunak. Scrivendo sul Daily Telegraph, ha affermato che mentre in precedenza aveva sostenuto Johnson “siamo in gravi difficoltà ora. Abbiamo bisogno di unità, stabilità e competenza. Rishi è l’unico candidato che rispetta la legge”.

Quando approvano la tua età, i legislatori usano parole e frasi come “stabilità” ed “efficienza”, dicendo che è l’uomo giusto per le sfide economiche future.

Coloro che sostengono Johnson hanno detto che “ha imparato dai suoi errori” e “pentito”.

Nadim Zahawi, ex primo ministro nel governo Johnson, ha twittato: “Oggi è molto tempo in politica…” In effetti, lo era. All’inizio della giornata, ha scritto che stava sostenendo Johnson, dicendo che aveva “ottenuto bene le grandi chiamate” e “La Gran Bretagna ha bisogno di lui”. Ma ha subito cambiato idea dopo aver sentito che il suo vecchio capo si stava ritirando dalla gara e ha detto che era tempo che il partito si riunisse dietro il “talento estremo” Sunak.

Il leader laburista Keir Starmer ha ribadito la sua richiesta di elezioni generali. “Il paese ha bisogno di sbarazzarsi di questo pasticcio”, ha detto alla BBC.