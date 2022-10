Aggiornamento stabile per Galaxy S22 Android 13 One UI 5 in Italia

Modernizzazione: Sembra che il rilascio di One UI 5.0 e Android 13 in Italia sia stato casuale, in quanto non ci sono molte prove di diffusione nel Paese. Ma stai tranquillo, ti faremo entrare una volta che l’aggiornamento pubblico sarà effettivamente implementato.

Segue la storia originale:

Samsung ha Rilasciate cinque versioni beta da One UI 5.0 a Galaxy S22e durante il keynote della DSC 2022 ha ufficializzato che lo avrebbe fatto Rilascia la versione stabile di One UI 5.0 Entro la fine di questo mese. Ora, si dice che la società sudcoreana abbia rilasciato l’aggiornamento stabile per il Galaxy S22.

secondo alcuni rapportiSamsung ha rilasciato la scuderia Android 13 Aggiorna a Galaxy S22E il Galaxy S22+e il Galaxy S22 Ultra Con la fine della versione del firmware BVJ4. L’aggiornamento sembra essere stato rilasciato in Italia, Paese in cui la One UI 5.0 Beta deve ancora essere rilasciata. Dobbiamo ancora ottenere ulteriori conferme in merito.

Se sei un utente di smartphone della serie Galaxy S22 in Italia, puoi verificare l’aggiornamento di Android 13 sul tuo dispositivo andando su Impostazioni » aggiornamento del sistema e origliare Scarica e installa. Una volta che il firmware sarà disponibile nel nostro database del firmware, aggiorneremo questo articolo e potrai aggiornare il firmware manualmente.

SAMSUNG può liberare la stalla Un’interfaccia utente 5.0 L’aggiornamento alla serie Galaxy S22 in altri mercati europei è molto presto. Ad ogni modo, aspettati che l’aggiornamento stabile di Android 13 venga rilasciato in più mercati entro la fine di questo mese. Dai un’occhiata a tutte le funzionalità di One UI 5.0 nel video qui sotto.

