Phillies strappa l’ormeggio al Campionato del Mondo mentre Homer Bryce Harper elimina Padres in NLCS 5

se fosse Filadelfia Phyllis Si lasciano sognare, segno Bryce Harper Significa tornare ai campionati del mondo. Domenica, il sogno si è avverato quando Harper ha sparato a casa due volte nell’ottavo inning del piovoso NLCS 5 per estromettere il campionato. San Diego Padres4-3, e fai un viaggio a Fall Classic.

Firmato per 13 anni e $ 330 milioni prima del 2019, il mandato di Harper a Filadelfia, fino a giugno, è stato un frustrante mix di eccellenza individuale e mezzi di gruppo. La squadra è decollata dopo che l’allenatore Joe Girardi è stato licenziato e sostituito dall’allenatore di panchina Rob Thompson. Nonostante sia la terza migliore squadra della NL East, è apparsa nella foto dei playoff durante l’estate e ha tenuto il sesto e ultimo posto nello stadio ampliato post-stagione a settembre.

Attualmente, A volte giocano il loro caratteristico baseball caoticoSi sono guadagnati la bandiera della NL e il loro primo posto al World Franchise Championship dal 2009.

[Get your Phillies NL champions gear here]

Gara 5 è stata influenzata dalle condizioni di bagnato per tutto il tempo. Dopo che il programma delle partite è aumentato dopo lo spegnimento, la MLB ha scelto di giocare durante la pioggia a Philadelphia. C’era solo un giorno combinato nei programmi NLCS e ALCS – dopo Gara 2 – invece dei soliti due.

In cima al settimo posto, una pioggia torrenziale sembrava sconvolgere le sorti di entrambe le squadre quando Padres è stato portato nel green in una serie di tiri selvaggi dall’allenatore Velez. Seranthony Dominguez.

Ma Harper ha risposto all’inning successivo, spazzando via importanti compagni di squadra dal tecnico di San Diego Robert Suarez. Ciò è avvenuto dopo Gara 4 in cui Harper ha coronato la ruggente rimonta dei Phillies con un doppio RBI.

La famiglia Velez si è rivolta all’acquisizione della scadenza commerciale David Robertson Nel nono, ma alla fine ha portato in gara 3 antipasto portiere suarez Per ottenere altri due out dopo l’arrivo dei due Padres.

Harper, due volte MVP di NL, scrive The October Legend. Nonostante la forte differenza, il suo tempo in Cittadini Zero vittorie hanno prodotto una serie di playoff. Adesso ne ha tre. Raggiungendo finora più di 0,400 nella post-stagione, Harper si è diretto verso il suo debutto nel campionato del mondo per una carriera che è stata al microscopio da quando Sports Illustrated lo ha soprannominato “The Chosen One” all’età di 16 anni.

La storia continua

Questo sembra essere proprio il caso della base di fan di Filadelfia che ha sofferto della delusione di fine era sotto i titoli di Ryan Howard, Jimmy Rollins e Chase Utley, poi una lunga e sinuosa ricostruzione.

Nella rivincita del gioco 1, Zach Wheeler E il Yo Darwish Ha in gran parte dominato il lavoro all’inizio. Ognuno di loro è entrato nel settimo inning, consentendo ciascuno dei due round, ma nessuno dei due è stato preso in considerazione nella decisione.

La vittoria di Padres significava che la serie sarebbe tornata a San Diego per Gara 6 e forse Gara 7. Invece, Philadelphia celebra la bandiera di domenica sera e si prepara ad affrontarne una. Astro o Yankees. Houston, che ha guidato 3-0 nell’ALCS, potrebbe concludere quella partita domenica sera presto nel Bronx..

Hai bisogno di seguire i principali eventi di ottobre? Ti ho coperto.