È questa la fine del nastro magnetico?

Ci sono vantaggi nel conservare carte o gettoni a banda magnetica?

“No”, afferma senza mezzi termini Sue Walnut, product manager per i sistemi di trasporto intelligenti presso Fix Technology.

Afferma che ora ci sono così tanti modi diversi per convalidare un biglietto ferroviario – ad esempio, codici QR visualizzati sugli schermi dei telefoni, biglietti stampati a casa e carte prepagate contactless – che c’è meno bisogno che mai di aggrapparsi alla tecnologia della banda magnetica. .

Ma i biglietti a banda magnetica e le carte d’ingresso possono facilmente essere inseriti nei porta carte di credito in portafogli e borse. I nuovi biglietti cartacei sperimentati da Northern e da altre compagnie ferroviarie sono più grandi. “È un po’ poco pratico e fastidioso”, dice la signora Walnut.

Il nastro magnetico esiste da così tanto tempo, in parte perché è relativamente economico e le specifiche per i lettori sono state stabilite molti decenni fa, afferma Stephen Cranfield di Barnes International, che produce apparecchiature per testare i nastri magnetici.

“Se prendessi la tua carta oggi e la utilizzassi in un lettore di banda magnetica del 1970, sarebbe ancora in grado di leggerla”, dice.

La sua azienda ha lavorato su una varietà di sistemi, incluso uno progettato per consentire ai pazienti con insufficienza renale di utilizzare una tessera a banda magnetica per configurare la propria macchina per la dialisi.

Sebbene le strisce magnetiche marrone scuro o nere siano comuni, possono essere disponibili in un’intera gamma di colori. “In realtà sono molto comuni in Cina: strisce dorate”, spiega Cranfield.

Ma ora che le banche statunitensi stanno finalmente passando alle carte con chip e PIN, è chiaro che il mercato della banda magnetica sta diminuendo.

Il professor Murdoch afferma che, sebbene la tecnologia della banda magnetica sia ben consolidata, è “inevitabile” che scomparirà gradualmente. Uno svantaggio di tutto ciò, sottolinea, è che i guasti e le frodi della banda magnetica sono ormai ben noti. Le tecnologie più recenti, sebbene teoricamente più sicure, potrebbero essere più sofisticate e quindi potenzialmente sfruttabili dai criminali che utilizzano nuovi metodi.

A volte il pubblico contatta il professor Murdoch quando ha difficoltà a dimostrare alle proprie banche di essere stato defraudato.

Sottolineando il paradosso, il professor Murdoch afferma: “Se la transazione è stata effettuata utilizzando il nastro magnetico, è molto facile dire che qualcuno l’ha copiato, ma se la transazione era tra i metodi più sicuri, è molto più difficile”.