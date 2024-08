Riepilogo della partita Eagles 14-13 Patriots (15 agosto 2024)

FOXBOROUGH, Massachusetts – L’esordiente Drake May ha corso per segnare e ha guidato i New England Patriots in due dei tre tentativi di rete della squadra giovedì sera nella sconfitta pre-campionato per 14-13 contro i Philadelphia Eagles.

La terza scelta assoluta della Carolina del Nord è apparsa in una sola serie nell’apertura della preseason dei Patriots, ma ha giocato il secondo e il terzo quarto di quella serie. Ha completato 6 tentativi su 11 per 47 yard.

Joey Slay, in competizione con Chad Ryland per il lavoro di calciatore titolare, ha calciato due goal sul campo per il New England. I Patriots (1-1) hanno terminato la partita con 11 primi down, ma solo quattro di questi sono arrivati ​​negli ultimi due quarti.

I Patriots erano avanti 13-6 nel quarto quarto quando gli Eagles si sono ripresi. Il running back della matricola Kendall Melton ha corso per un yard e Tanner McGee ha passato la palla ad Aeneas Smith per dare alla sua squadra un vantaggio di due punti.

Jake Elliott ha anche calciato due goal su campo per il Philadelphia (2-0).

Jacoby Brissett, che avrebbe dovuto iniziare la partita nella prima settimana, ha avuto una prestazione deludente nel primo quarto prima che Maye lo sostituisse. Il New England ha rinunciato a un triplo al primo possesso della partita. Il secondo drive dei Patriots si è concluso quando Avonte Maddox di Philadelphia ha intercettato la palla di Brissett in end zone.

Dopo altri tre tentativi, Priest finì per andare 3 su 7 per 17 yard.

Maye ha ricevuto una standing ovation dal pubblico limitato al Gillette Stadium quando è entrato in campo prima dell’inizio del secondo quarto. Ha anche dato ai fan ancora più motivi per esultare dopo aver passato con successo la palla al terzo lancio al compagno esordiente Javon Baker, un lancio da 12 yard che alla fine ha aiutato il New England a pareggiare la partita 3-3 dopo il lancio da 51 yard di Slay.

Maye è entrato in end zone da 4 yard al primo gioco dopo l’avvertimento di due minuti, dando al New England un vantaggio di 10–3 nel secondo tempo.

La prestazione di Maye nel terzo quarto è iniziata traballante quando ha armeggiato con un passaggio, ma i Patriots si sono ripresi. Il New England è riuscito a prendere solo un terzo di vantaggio nel terzo quarto, e ciò era dovuto all’interferenza difensiva sul passaggio.

Due giorni dopo che gli Eagles avevano partecipato ad un allenamento congiunto contro i Patriots, Philadelphia scelse di far riposare il quarterback titolare Jalen Hurts per la seconda partita consecutiva di preseason. Il quarterback sostitutivo Kenny Pickett ha giocato l’intero primo tempo, completando 11 passaggi su 13, ma per sole 67 yard.

Gli Eagles non hanno segnato alcun punto in end zone, poiché i loro unici punti durante i due quarti della partita sono arrivati ​​su una corsa di 42 yard di Elliott. Ha aggiunto una corsa di 38 yard nel quarto quarto.

Il New England ha portato in campo Billy Zappe a 2 minuti e 25 secondi dalla fine dopo che il debuttante Joe Milton III ha effettuato 2 passaggi su 7 per 20 yard e non è riuscito a portare l’attacco al primo down sul punt successivo dopo che gli Eagles hanno preso il comando con 4:23 secondi rimasti. Il tentativo di rimonta di Zappi si è concluso quando il Filadelfia ha recuperato male la palla, consumando il minuto e 47 secondi rimanenti.

McGee ha iniziato il secondo tempo per gli Eagles e ha concluso la partita con 15 tentativi su 19 per 140 yard. Will Grier, che ha trascorso parte della scorsa stagione nella squadra di allenamento del New England, ha completato 3 tentativi su 5 per 35 yard per Philadelphia.

Maestri di borse

I Patriots hanno eliminato Beckett quattro volte nel primo tempo. Due di questi attacchi sono avvenuti su giocate consecutive che hanno portato Philadelphia a controllare la palla a sei minuti dalla fine del secondo quarto. Joshua Uche, Keon White, Isaiah Bolden e Deatrich Wise Jr. furono quelli che sconfissero Pickett.

Andare avanti

Per la prima volta dalla stagione 2020, i Patriots sono scesi in campo senza il giocatore di pressione Matthew Judon come membro dell’organizzazione. La quattro volte selezione del Pro Bowl è stata ceduta ad Atlanta giovedì, con il New England che ha ricevuto una scelta al terzo turno del 2025.

Lesioni

Eagles: il placcaggio offensivo Tyler Steen è stato portato fuori dal campo su un carrello nel primo quarto. È stato escluso per il resto della partita a causa di un infortunio alla caviglia. … Il ricevitore offensivo John Ross è stato valutato per una commozione cerebrale e alla fine è stato escluso. Ross è stato preso di mira due volte e ha ricevuto un passaggio per 9 yard.

Patriots: il ricevitore esordiente inutilizzato Jacqui Jackson è stato portato fuori dal campo nel quarto inning per un infortunio alla gamba. Jackson ha ricevuto un passaggio da touchdown nell’apertura della preseason.

il successivo

Eagles: ospita il Minnesota nella finale di preseason il 24 agosto.

Patriots: viaggio a Washington il 25 agosto.

—

Questa storia è stata corretta per mostrare che la prossima data della partita degli Eagles è il 24 agosto invece del 25 agosto.

—

Lega nazionale di football americano: https://apnews.com/hub/nfl