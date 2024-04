La crisi dell'asso in via di estinzione della MLB: l'intervento chirurgico di Spencer Stryder è l'ultimo promemoria di ciò che il baseball ha perso

Solo un paio di settimane fa ho avuto una conversazione straordinaria con Spencer Strider su uno dei suoi argomenti preferiti:

La ricerca della grandezza.

La parte più difficile è stata convincere l'attraente giovane stella dei Braves che poteva usare quella parola “fantastico” per descrivere se stesso. Sì davvero. La scorsa stagione è andato 20-5. Ha guidato il mondo negli scioperi. Tuttavia, non si avvicinò nemmeno alla sua stessa definizione di grandezza.

Ti sembra quasi incomprensibile che Strider non abbia ricevuto un solo voto per il Cy Young Award per il primo posto dopo una stagione del genere? Lo è per me…ma non per lui. Infatti, mi ha detto che se qualche elettore gli avesse dato il primo posto, sarebbe stato “imbarazzato”.

E perché? Come? Perché l'ERA 3,86 con cui si è ritrovato non era “accettabile”, non importa quanto contraddicesse qualsiasi altro numero sulla sua scheda delle statistiche.

“I successi, l'IBF, le vittorie – voglio dire, certo, lo capisco”, ha detto Strider. “Ma alla fine, esiste un'ampia gamma di ciò che è accettabile per un ERA. Penso che il mio prezzo fosse un po' alto.”

Mentre parlava quel giorno, potevi sentire la sua mente correre, il suo cuore battere e i suoi baffi cosmopoliti. Quindi è difficile immaginare che la prossima volta che lo vedremo progredire probabilmente non sarà prima del 2025.

Lui e i Braves hanno rivelato la triste notizia questo fine settimana. Venerdì, Strider ha fatto visita al dottor Keith Meister, il suo amichevole chirurgo del gomito di quartiere. L'intervento di tutore interno di Meister è stata la seconda procedura di Strider per riparare il legamento collaterale ulnare del gomito destro. Ha solo 25 anni Volere Ritornerò.

Era – ed è tuttora – un uomo in missione per fare qualcosa di speciale. Ma ora lo sport dovrà fare qualcosa che viene praticato molto in questi giorni… andare avanti senza un'altra delle trascendenti rock star dell'epoca.

Per 100 anni, il baseball ha visto la partecipazione di lanciatori principianti straordinari: da Lefty Grove a Randy Johnson, da Tom Seaver a Nolan Ryan, da Bob Gibson a Pedro Martinez. Erano la versione del baseball di Steph e LeBron… Jordan e Kobe… Baylor e West.

Tenevano la palla da baseball tra le mani 100 volte a partita. Poi hanno compiuto la loro magia. Era la loro vetrina di coreografia. Sono il motivo per cui la prima domanda che ci viene posta ad ogni partita di baseball è: Chi lancia stasera?

Allora cosa dovremmo chiederci adesso? Chi avrebbe dovuto lanciare stasera?



Gerrit Cole è uno dei tanti lanciatori di punta nella lista degli infortunati. (Foto di Daniel Cherry/MLB tramite Getty Images)

• Dei sei ragazzi che guidano tutti i lanciatori attivi in ​​carriera ERA, WHIP e vittorie sopra la sostituzione, cinque sono sulla lista degli infortunati in questo momento. Forse i loro nomi ti suonano familiari: Justin Verlander, Clayton Kershaw, Max Scherzer, Jacob deGrom, Gerrit Cole.

• Dei 10 lanciatori attivi che hanno vinto il Cy Young Award, otto sono attualmente interessati. Sarebbero i cinque menzionati sopra, più Sandy Alcantara, Shane Bieber e Robbie Ray.

• Dei cinque giocatori in attività che hanno vinto più Cy Young, tutti sono infortunati, tranne Blake Snell.

• Dei 12 titolari attivi che hanno guidato il campionato nella media di battuta in una qualsiasi delle ultime sette stagioni, Sette Al giorno d'oggi non sono fisicamente in grado di lanciare una palla da baseball. Questo sarebbe un gruppo di persone elencate negli elenchi sopra, così come due controllori chiamati Spencer Strider e Shohei Ohtani.

• otto Lanciatori che hanno ricevuto voti da Cy Young di recente Ultima stagione Erano già nella lista degli infortunati quest'anno. Idem per due dei tre lanciatori che hanno ricevuto i voti di Rookie of the Year la scorsa stagione (Kodai Senga e Yuri Perez).

Hai un'idea? Ecco perché ci sono troppe attrazioni da non perdere nella lista degli assenti. Ma se ci preoccupiamo solo dell'impatto che la loro assenza avrà sulle loro squadre, pensiamo troppo in piccolo. In effetti, ciò arreca un danno sismico al valore di intrattenimento del loro sport.

Puoi scegliere la tua “crisi” preferita del baseball: Ippei Mizuhara, le scommesse sportive che spuntano vicino ai cancelli dello stadio, la scoperta della TV via cavo, i Tanks, la spesa miliardaria dei Dodgers, qualsiasi altra cosa. Prendo questo: Crisi del mirto in via di estinzione.

Se le persone che gestiscono il baseball non riescono a trovare un modo per invertire questa tendenza, mantenere quegli assi in salute e riconquistare la loro importanza nel gioco, dovranno porre maggiore enfasi su chi trasmetterà in televisione le partite dei Rockies. Fidati di me.

Non so perché l'infortunio al gomito di Strider mi abbia fatto pensare a questo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ma in questo lavoro ci sono alcuni giocatori e alcune conversazioni che ti restano in testa. Questo giocatore e questa chat mi hanno lasciato il segno.

Non c'è molto da cui mi permetto di essere incoraggiato nel mio lavoro. Ma raggiungo la grandezza. E ammiro le persone che lo perseguono, che alzano l'asticella più in alto di quasi tutti gli altri intorno a loro.

So come Cole, Verlander, Scherzer e Kershaw siano spinti dal loro fuoco ad essere storicamente grandi. Lo so perché ne ho parlato con tutti. Non è stato difficile capire che Grampasso fosse coinvolto in quell'incendio. Non ero pronto ad assaporare la ferocia del suo coinvolgimento.

“Ti sei sentito come se avessi avuto una stagione alla Cy Young l'anno scorso?” Gli ho chiesto.

Lui rispose: “No”. “Neanche un po.”

Non mi ha nemmeno permesso di dirgli quanto siano rare le stagioni come la sua. Quindi lascia che lo condivida con te.

Nell'era del Cy Young Award (1956-oggi), solo altri sette lanciatori hanno ricevuto questo premio quella stagione – Con questo intendo: 20 o più vittorie, ma cinque o meno sconfitte, mentre sei in testa alla classifica per strikeout:

vaso anni) Pedro Martinez 1999 e 2002 Clayton Kershaw 2011 Justin Verlander 2011 Gerrit Cole 2019 Randy Johnson 2002 Dwight Gooden 1985 Sandy Kovacs 1963

(Fonte: Riferimento al baseball/Stathead)

Questa è un'ottima lista E ora puoi aggiungere un altro nome: Spencer Strider.

Ma ecco la lista di Strider NO Unisciti a noi: lanciatori che hanno fatto tutto vincendo il Cy Young Award.

Sarebbero quasi tutti, ovviamente, con solo due eccezioni: Cole nel 2019 e Pedro nel 2002. Ma quei due hanno perso in gare che erano quasi morte: Cole contro Verlander, Pedro contro Barry Zito. Cole ha ricevuto almeno 13 voti al primo posto. Pedro ne ha presi 11.

E Grampasso? Come ho già detto, Non ha ottenuto nulla. In effetti, non è nemmeno finito tra i primi tre nelle votazioni della National League. È arrivato quarto dietro Snell (28 voti al primo posto), Logan Webb (un voto) e Zach Gallen (un voto). Non esiste alcun precedente nella storia del voto. Quindi questo è Spencer Strider, il giocatore eccezionale di cui i giovani elettori si sono dimenticati.

Almeno Strider mi ha permesso di fornire la versione breve di quella ricerca, la parte in cui gli ho detto che nessun altro nella sua stagione non è riuscito a ricevere almeno un voto per il primo posto. Gli ho chiesto se lo trovava anche lontanamente strano.

“No”, disse, senza esitare un minuto. “Voglio dire, no. Mi sarei sentito un po' – come posso dirlo – mi sarei sentito un po' in imbarazzo per essere stato votato al primo posto.

imbarazzato. Questa è stata la parola che ha usato, dopo una stagione in cui ha accumulato quasi il doppio dei successi (281) rispetto ai successi (146). Aveva anche un tasso di WHIP, FIP e strikeout migliore di Snell. E proponi più ruoli. Lo ha battuto ad eliminazione diretta – per 47!

C'era letteralmente solo una ragione NO Votare per Spencer Strider: è un'ERA di 3,86… che è più di un inning e mezzo superiore al 2,25 di Snell. Ma i loro numeri FIP (2,85 per Strider, 3,44 per Snell) raccontano una storia molto diversa rispetto ai loro risultati (teorici). Egli dovrebbe Ho ottenuto. Quindi, guardando indietro, l'ERA è sufficiente da sola per dirci quale di questi due lo è davvero Intonato meglio?

Anche il collega sempre riflessivo di Strider, Charlie Morton, ha iniziato ad analizzare le tendenze di voto per circa 10 minuti quando gli ho chiesto di intervenire sull'argomento.

“Cosa state cercando?” “Perché non lo so”, ha chiesto Morton, riferendosi agli scrittori di baseball che scelgono i vincitori dei premi. “So che i parametri ci sono per Spencer, giusto? Sai, strikeout, tassi di soffio, tutta quella roba. Quindi penso che ad un certo punto punto, “se guardi indietro alla stagione che hai avuto e pensi: 'Se avessi fatto solo un paio di giocate migliori in alcune situazioni, (quell'epoca sarebbe molto diversa)'. Questo è esattamente quello che è successo con Spence.

“Alzavi lo sguardo e lui si arrampicava. Avrebbe fatto 15 strikeout, nessuna corsa, una corsa. E poi camminava con qualcuno, colpiva la base, bunt, swing… e poi l'homer. E Voglio dire, è successo quattro o cinque volte. È stata pura fortuna.” Peccato perché non lancia spesso tiri diversi.

Torna indietro e guarda la stagione 2023 di Strider, inizia dall'inizio, esatto. Ma quando ho offerto quella via di fuga allo stesso Strider… sorprendentemente, non era interessato a nessuna scusa del tipo “e se”.

“C'è qualcosa da dire sulla creazione di campi esterni con corridori in base”, ha detto severamente.

COSÌ naturalmente È ancora ossessionato dai parchi giochi Non l'ha fatto Fare. Lo ha segnato nei minimi dettagli: non finire Corbin Carroll con due valide e lasciarlo sanguinare in un inning di quattro run… non ricevere un terzo strike decisivo per lo swing su Mookie Betts e poi eseguire un tre run da raschiare il muro. Omero.

“Potrei giocare a questo gioco con te tutto il giorno”, ha detto, nel bel mezzo del riassunto di un altro di quei giochi a Boston. “Ma questa non è una scusa.”

Quindi tutti gli altri possono generare metriche per dimostrare che la loro ERA non dovrebbe essere È stata davvero una camminata. A Strider non importa cosa sarebbe dovuto succedere. È motivato da quello che è successo.

“I minimi erano molto bassi”, ha aggiunto. “Sì, i massimi erano alti. Ma penso che la coerenza non ci fosse. Quindi sì, capisco perfettamente la tua posizione nel voto di Cy Young.”



Spencer Strider mostra il suo fuoco dopo aver segnato il suo 16esimo fuoricampo contro le Montagne Rocciose nel 2022. (Rich von Biberstein/Icon Sportswire tramite Getty Images)

Ma facciamo un passo indietro e pensiamo a come sono diventati gli elettori contemporanei di Cy Young, guidati dai dati. È davvero così difficile immaginare una realtà alternativa in cui quest'uomo vince uno di quei premi? Ripeto, non fa per me. Ma per un ragazzo che aveva vissuto questa stagione, sembrava incredibile.

“Se l'avessi vinto non so se sarebbero riusciti a convincermi ad andare alla premiazione”, ha detto. “Io dico: dallo a qualcun altro. Per me non ha importanza, e sono serio.”

Ti darò un secondo per digerirlo. Questo ragazzo è andato 20-5 e ha avuto la stagione più forte di qualsiasi titolare del gioco… eppure era ancora insoddisfatto di se stesso, ha detto. Non sarebbe andato alla cerimonia di premiazione. sorprendente.

“Certamente non voglio togliere credito agli altri”, ha continuato Strider. “Ma il mio lavoro non è essere il miglior lanciatore rispetto agli altri lanciatori, ma essere il miglior lanciatore che posso essere per la mia squadra ed essere ciò che i miei compagni vogliono che io sia.

“Come se guardo l'NLDS dell'anno scorso”, ha continuato, reduce da due sconfitte ravvicinate contro i Phillies (in cui i suoi compagni di squadra hanno segnato un punto combinato, tra l'altro). “E mi attengo a quello standard proprio lì. La mia squadra aveva bisogno che fossi migliore, e io non l'ho fatto.”

Sì, ma che dire di tutti i suoi momenti speciali l'anno scorso? Certo, quelli se li ricorda. Ma quelli erano altri momenti a cui non riusciva a smettere di pensare. Quel giorno si impegnò a usarli come carburante, ispirazione ed esperienze insegnabili. Tranne adesso…

Beh, avrebbe più tempo per parlarne, no? Ma tutta l'autovalutazione brutalmente onesta che è venuta fuori da lui quando abbiamo parlato è ciò a cui penserò – fino alla prossima volta che questo ragazzo potrà tornare in cima alla grande classifica.

È così che pensa Ace, amici miei. Questo sport ha bisogno di tutti. Sulla collina – Può essere approssimato. Triste a dirsi, è solo un altro promemoria di ciò che ci stiamo perdendo. Ma è lì che siamo.

Uno di questi giorni, questo ragazzo che ha appena subito un intervento chirurgico al gomito ha una cerimonia Cy Young che lo aspetta. Perché dubito che quando arriverà quel momento apparirà?

“Sì, mi faranno andare, ne sono sicuro”, disse Grampasso ridendo. “Ma attraverseremo quel ponte quando ci arriveremo.”

(Foto in alto di Spencer Stryder: Mike Erman/Getty Images)