Statistiche sui personaggi della serie TV Fallout rivelate da Bethesda

Un recente aggiornamento per il famoso gioco post-apocalittico di Bethesda, Rifugio d'emergenza-Aggiunti alcuni personaggi da Amazon Prime TV in diretta Adattamento al gioco di costruzione di basi. Anche se ora è divertente avere alcuni di questi personaggi, come Lucy e Maximus, nel tuo caveau digitale, rivela anche le loro personalità. Statistiche specialiAnche.

Pubblicato per la prima volta sui telefoni nel 2015, Rifugio d'emergenza Ti incarica di costruire un nuovo bunker sotterraneo dopo la caduta delle bombe nucleari. Puoi riempire il tuo rifugio con stanze e personaggi diversi, aggiornando ed espandendo anche il tuo caveau. Puoi anche inviare personaggi nella terra desolata per esplorare edifici e completare missioni. Recentemente ho riscaricato il gioco Dopo aver visto lo spettacolo di AmazonE ho scoperto alcuni personaggi di Lui cade Disponibile ora in Ricaduta di Sheltier, permettendoci di vedere come Walter Goggins, noto anche come The Ghoul, può competere nei videogiochi.

L'11 aprile Bethesda ha annunciato Alcuni personaggi e luoghi dello spettacolo saranno disponibili al suo interno Riparo. Tuttavia, non spoilererò nessuna delle missioni o dei luoghi aggiunti al gioco (e nemmeno allo spettacolo). Invece, tuffiamoci in ogni programma televisivo Statistiche dei personaggi speciali. Per prima cosa, Lucy, l'abitante della cantina.

Lucia McLean: Forza-4 Percezione-7 Resistenza-6 Carisma -5 Intelligenza-6 Agilità-5 Fortuna – 7

bestia: Forza-5 Percezione-6 Resistenza-7 Carisma-7 Intelligenza-4 Agilità-7 Fortuna-4

Massimo: Forza-7 Percezione-6 Resistenza-6 Carisma -5 Intelligenza-4 Agilità-7 Fortuna-5

Ma giugno: Forza-5 Percezione-7 Resistenza-5 Carisma-7 Intelligenza-6 Agilità-4 Fortuna-6

Nel complesso, sono d’accordo con queste statistiche particolari. Tuttavia, penso che l'intelligenza del ghoul e l'agilità di Lucy dovrebbero essere un po' più elevate in base alle loro azioni nello show. Ma comunque sia, sono felice di vedere che la situazione di Maximus è una terra desolata Himbo È stato confermato come canonico da Bethesda.

Ovviamente non sappiamo se queste fossero le statistiche con cui hanno iniziato lo spettacolo o se lo fossero più tardi Stagione 1 E qualche compromesso. In ogni caso, ora possiamo confrontare questi personaggi con i nostri Lui cade Personaggi principali dei giochi precedenti.

