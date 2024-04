Gli Stati Uniti a Israele: se rispondete all’Iran, lo farete da soli

Lunedì, mentre Israele rifletteva sulla sua risposta agli incredibili attacchi iraniani di questo fine settimana, gli Stati Uniti dicevano in privato ai funzionari locali: se Israele rispondesse militarmente, lo farà da solo.

È un messaggio insolito per uno stretto alleato che da decenni riceve più aiuti militari dagli Stati Uniti rispetto a qualsiasi altro paese al mondo, e il cui rapporto con l’America è spesso descritto come “duro”.

Ma dopo mesi in cui Israele ha agito da solo a Gaza – e dopo aver affrontato intense critiche da parte degli Stati Uniti e di altri alleati secondo cui le sue operazioni militari erano andate troppo oltre – l’amministrazione Biden ha chiarito che gli Stati Uniti non si impegneranno in operazioni militari offensive contro l’Iran. Temendo una guerra più ampia in Medio Oriente.

Un alto funzionario dell’amministrazione americana ha detto ai giornalisti poco dopo la fine dell’attacco iraniano: “Crediamo che Israele abbia la libertà di agire per proteggersi e difendersi”. “Questa è una politica di lunga data e rimane in vigore”.

Quando un giornalista gli ha chiesto se gli Stati Uniti avrebbero aiutato Israele a far fronte alle operazioni militari offensive, il funzionario ha risposto negativamente.

“Non possiamo immaginare di partecipare a qualcosa del genere”, ha detto questa persona.

Forze di difesa israeliane

Secondo un secondo funzionario americano, questo messaggio è stato consegnato direttamente agli alti funzionari israeliani durante una telefonata privata domenica tra il segretario alla Difesa Lloyd Austin e il ministro della Difesa israeliano Yoav Galant.

Oltre ad esprimere sostegno alla difesa di Israele, il funzionario ha detto che Austin ha chiarito in modo molto “diretto” che gli Stati Uniti non hanno intenzione di unirsi ad un potenziale contrattacco per conto di Israele.

L'attacco dell'Iran a Israele sabato scorso ha profondamente allarmato i leader mondiali, compresi i funzionari statunitensi che inizialmente credevano che la Repubblica islamica avesse preparato solo una dozzina di missili balistici. Un alto funzionario americano ha descritto le loro mani come “tremanti” mentre prendeva appunti in una riunione quando hanno appreso che l'intelligence americana credeva che più di 100 missili balistici fossero in preparazione per il lancio.

Amir Cohen – Reuters

L'attacco è stato visto come una ritorsione per un attacco militare contro quello che l'Iran ha descritto come il suo consolato a Damasco, in Siria, e si ritiene che sia stato effettuato da Israele.

Alla fine, i funzionari statunitensi stimano che l’Iran abbia lanciato circa 300 missili e droni, inclusi più di 100 missili balistici e 30 missili da crociera.

Due funzionari statunitensi hanno confermato ad ABC News che circa la metà di questi missili non sono riusciti a lanciarsi, non sono riusciti a volare o si sono schiantati prima di raggiungere i loro obiettivi in ​​Israele.

I sistemi di difesa aerea israeliani hanno sconfitto con successo la maggior parte delle rimanenti minacce aeree, con le forze statunitensi, britanniche e giordane che sono arrivate in loro aiuto.

Secondo il Comando Centrale degli Stati Uniti, le forze statunitensi nella regione – tra cui due cacciatorpediniere della Marina statunitense nel Mediterraneo orientale – hanno abbattuto circa 80 droni e fino a sei missili balistici. Un missile è stato abbattuto vicino a Erbil, in Iraq, dalle forze americane che sospettavano fosse diretto verso Israele.

Ufficio del primo ministro israeliano/AFP tramite Getty Images

L'alto funzionario dell'amministrazione ha poi detto ai giornalisti che lo sforzo difensivo è stato un successo “sorprendente”, anche se l'intento dell'Iran “era chiaramente quello di causare ingenti danni e morti in Israele”.

La risposta di Israele non è stata immediatamente chiara. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha incontrato domenica il suo gabinetto di guerra e alti funzionari hanno affermato che una decisione potrebbe essere presa già lunedì.

Il presidente Joe Biden aveva già parlato in privato con Netanyahu poche ore dopo l’attacco. Biden si è poi unito ai leader del G7 domenica in una dichiarazione in cui esprimeva “piena solidarietà e sostegno a Israele”.

Ha aggiunto: “Penso che riunirsi in questo modo molto forte sotto l'egida del Comando Centrale degli Stati Uniti, insieme agli inglesi, insieme ai francesi e agli attori regionali, abbia inviato un messaggio molto, molto chiaro all'Iran che si può fare Questo.” “Non si riesce a farla franca”, ha detto il tenente colonnello israeliano Peter Lerner, portavoce delle forze di difesa israeliane.

Questo sostegno globale a Israele ha segnato un cambiamento notevole per Israele dopo mesi di critiche per le sue devastanti operazioni militari contro Hamas in seguito agli attacchi del 7 ottobre. Israele ha difeso l'operazione offensiva come necessaria per difendersi da futuri attacchi.

Funzionari statunitensi hanno affermato di ritenere che l'attacco iraniano di sabato scorso sia stato per lo più un fallimento, e che l'obiettivo ora dovrebbe essere una risposta attentamente ponderata con un ampio sostegno internazionale.

L’alto funzionario dell’amministrazione americana ha dichiarato: “Penso che Israele dovrebbe riflettere attentamente su ciò che farà dopo”.

Martha Raddatz, Luis Martinez e Brett Klinet di ABC News hanno contribuito a questo rapporto.