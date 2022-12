La Croazia espelle il Brasile dal Mondiale ai rigori

Al Rayyan, Qatar – Per 45 minuti, poi 90, poi altri 15 minuti, il Brasile ha provato tutti gli strumenti del suo considerevole arsenale: colpi di punta e di tallone, rulli delicatamente piegati e scivoli dell’esterno del piede. Man mano che la frustrazione aumentava, ruotava attorno ad alcune delle arti più oscure del calcio: tuffarsi e agitarsi, tirare la maglietta e spingere e fare appello all’arbitro per ottenere giustizia.

Niente di tutto ciò funziona. La Croazia aveva tirato una morsa in uno scontro a fuoco e, per più di due ore venerdì, ha insistito silenziosamente e metodicamente sulle vite e le gioie del Brasile. La Croazia, ormai gli avversari dovrebbero saperlo, non uscirà dal Mondiale senza combattere.

I brasiliani hanno segnato un gol nel finale. I croati hanno risposto con uno più tardi. La partita è andata ai calci di rigore. E solo allora, con otto rapidi tie-break dopo 120 minuti, potrebbe essere finita.

La Croazia era sulla strada per le semifinali. Il Brasile stava tornando a casa. secondo.

“Per me il Brasile è il calcio e il calcio è il Brasile”, ha dichiarato Borna Sosa, difensore della Croazia. “Battere contro il Brasile è probabilmente la miglior sensazione di sempre”.

Il mese scorso il Brasile è arrivato in Qatar con l’unico obiettivo che si prefiggeva ad ogni Mondiale: vincerlo. Cinque volte campioni della Coppa del Mondo, una nazione che crede di poter rivendicare la supremazia nello sport che ama, il Brasile ha manovrato le sue prime tre partite con il cruise control. I suoi progressi non sono mai stati messi in dubbio dopo aver vinto la sua prima partita con la stella Neymar in formazione e aver disertato le due successive mentre era fermo per un infortunio alla caviglia.

La sua solita spavalderia è tornata lunedì, con una vittoria per 4-1 sulla Corea del Sud segnata da passaggi superbi, celebrazioni ballabili e previsioni annuali del paese annullate nel cielo.

Il Brasile è passato in vantaggio nel primo tempo supplementare, ma ha visto la Croazia pareggiare al 117 ‘. attribuito a lui… Justin Setterfield/Getty Images

Quando tutto ha iniziato ad andare storto venerdì, quando il gol di Neymar ha portato il Brasile in vantaggio ai supplementari, i giocatori e la nazione hanno tirato un sospiro di sollievo. Ma all’improvviso tutto è andato storto: il pareggio croato, la sconfitta ai rigori, l’uscita dai quarti invece di un possibile appuntamento con l’Argentina in semifinale martedì.

“L’errore è che si tratta di calcio”, ha detto Alisson, il portiere del Brasile. “Tutto può succedere.”

Molti tifosi e alcuni giornalisti hanno accusato l’allenatore del Brasile della sconfitta. Dopo la partita, ha rinunciato dicendo che aveva già deciso di lasciare la sua posizione. Altri hanno appena voltato le spalle.

“Non vedo più questo trofeo”, ha detto Andressa Valentim, 26 anni, un ingegnere forestale che singhiozzava in un caffè di Brasilia dopo la perdita. “Per me è finita”.

La Croazia, come ormai sapranno i suoi avversari, non uscirà dal Mondiale senza combattere. Si è fatto strada fino alla finale dell’ultima edizione, in Russia nel 2018, sopravvivendo a tre partite che sono andate ai supplementari, vincendo addirittura ai rigori in Qatar, contro il Giappone lunedì.

“Quando si tratta di calci di rigore, diventiamo i favoriti”, ha detto il Ct della Croazia Zlatko Dalic attraverso un interprete dopo la vittoria contro il Brasile. “Era come se i nostri avversari avessero già perso la partita a quel punto”, ha detto.

La strada lì era stabile, ma non diritta. La Croazia sembrava a corto di corda alla fine del primo tempo supplementare, quando Neymar ha completato un ritmo fulmineo ed è andato a segnare, regalando al Brasile un meritato, anche se ritardato, vantaggio. I suoi fan espirano. Anche la sua nazione lo ha fatto.

Ma la Croazia risponde anche a questo: contropiede al 117′, passaggio dal nulla al centro, tiro potente di Bruno Petkovic deviato per pareggiare il punteggio. Fu solo allora che i quarti di finale della Coppa del Mondo della squadra, a reti inviolate dopo due tempi e non più dopo due tempi supplementari, arrivarono dove ora finiscono molte partite della Croazia: ai calci di rigore.

A quel punto anche i brasiliani avrebbero potuto intuire la fine che stava per arrivare.

Dominik Levakovic e una forte squadra croata hanno eliminato ai rigori il Brasile favorito del torneo. attribuito a lui… Alex Grimm/Getty Images

Quattro croati si sono fatti avanti con calma e hanno trasformato i rigori. Due dei brasiliani – Rodrygo, che è andato per primo, e Markinhos, che è andato per ultimo – non l’hanno fatto.

In questo modo il Brasile, che aveva guidato di un piede in semifinale a meno di 30 minuti dalla fine, è stato eliminato.

Riesco a stento a crederci. Marquinhos è caduto in ginocchio proprio davanti al dischetto e poi ha appoggiato la fronte sull’erba. Neymar, che non è mai riuscito a tirare il rigore ai calci di rigore, si è portato le mani al viso a centrocampo, poi ha alzato e morso il bavero, lanciandogli uno sguardo incredulo. Thiago Silva si avvicinò e gli diede un bacio sull’assegno. Daniel Alves è arrivato con un abbraccio. Una lacrima è scesa sulla guancia di Neymar.

Dall’altra parte del campo, i balbettanti croati sono scattati in ogni direzione attorno al portiere Dominik Levakovic, che ha parato un rigore di Rodrygo e ha costretto Marquinhos a provare a tagliare il suo alce.

La squadra imbattuta, la Croazia, affronterà le vincitrici della seconda partita di venerdì tra Argentina e Olanda in semifinale la prossima settimana. Metti da parte un po’ di tempo extra se prevedi di guardarlo.

Il Brasile non può dire di non aver provato tutto per vincere. Quando Vinicius Jr., Richarlison e Rafina non sono riusciti a trovare un modo per superare Levakovic, Anthony, Rodrigo e Pedro sono stati mandati a provare. Quando Neymar ha finalmente trovato un modo per qualificarsi, il vantaggio è durato solo circa 15 minuti. la pressione è tornata. La porta di uscita incombeva.

I calci di rigore del croato sono stati tanto clinici quanto metodica è stata la sua prestazione più ampia. Nikola Vlasic è andato a sinistra. Lavro Mager è andato nel mezzo. Luka Modric ha tirato alto. Mislav Orsic ha tirato basso.

Quando, un attimo dopo, Marquinhos ha testato con forza il suo tentativo a lato del palo sinistro, il campo è stato rapidamente inondato di colori di persone che ancora cercavano di capire cosa fosse appena successo. I brasiliani, favoriti che indossavano le loro famose maglie gialle, stavano in piedi o si sedevano di lato, rassegnandosi al fatto che il paese avrebbe dovuto aspettare altri quattro anni per aggiungere al suo record di cinque titoli di Coppa del Mondo.

Leonardo Perisic, figlio dell’attaccante croato Ivan Perisic, è corso a centrocampo per stringere la mano a un Neymar in lacrime. attribuito a lui… Adrian Dennis/AFP – Getty Images

La festa biancorossa croata era ormai ovunque, un mare casuale di bandiere, abbracci, uomini e bambini a torso nudo che correvano per il campo. Uno dei figli di Modric gli saltò tra le braccia. Lovren ha preso una delle sue mani per una passeggiata. E a centrocampo, Leonardo e Manuela Perisic, figli dell’attaccante croato Ivan Perisic, hanno fatto una linea mielata per il cerchio centrale, verso Neymar, che era avvolto in un abbraccio lacrimoso con uno dei suoi compagni di squadra.

Un dipendente brasiliano è intervenuto per evitare Leonardo e ha allungato il braccio per suggerire che potrebbe non essere il momento giusto. Ma Leonardo ha catturato l’attenzione di Neymar e il brasiliano si è girato verso di lui. Il ragazzo e la stella si tenevano per mano. Neymar ha abbracciato la testa del ragazzo. Si scambiarono una parola veloce. Poi si sono lasciati, il ragazzo è scappato con la sorella, tornando alle feste croate. Neymar si è diretto rapidamente negli spogliatoi, avviandosi verso un’altra lunga attesa.

James Wagner ha contribuito alla segnalazione di Al Rayyan e Andre Spigariol di Brasilia.