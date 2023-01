La Federal Aviation Administration ha dichiarato che è sotto inchiesta una chiamata ravvicinata tra due aerei all’aeroporto JFK di New York

(CNN) – La Federal Aviation Administration ha annunciato di aver avviato un’indagine su come un aereo di linea commerciale si sia scontrato con un volo che stava decollando dall’aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York venerdì notte.

La Federal Aviation Administration ha dichiarato che l’equipaggio del Boeing 737 della Delta Air Lines ha interrotto il decollo, fermandosi infine a 1.000 piedi dal Boeing 777 dell’American Airlines. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente, avvenuto intorno alle 20:45 di venerdì.

La FAA ha affermato in una dichiarazione che i controllori del traffico aereo “hanno osservato un altro aereo che attraversava la pista di fronte all’aereo in partenza”. “Secondo un’analisi preliminare, il volo Delta Airlines 1943 ha interrotto la sua corsa di decollo a circa 1.000 piedi prima di raggiungere il punto in cui il volo American Airlines 106, un Boeing 777, ha attraversato una pista di rullaggio adiacente”.

Secondo Delta, il suo volo – un 737-900 diretto a Santo Domingo, Repubblica Dominicana – aveva a bordo 145 clienti e sei membri dell’equipaggio.

Delta ha detto che il volo è tornato al gate e quindi non è stato in grado di partire a causa di problemi di personale. Il volo alla fine è partito sabato mattina e Delta ha dichiarato di aver offerto ai clienti un soggiorno in hotel.

“La sicurezza dei nostri clienti e dell’equipaggio è sempre la priorità numero uno di Delta”, ha dichiarato Delta in una dichiarazione alla CNN, aggiungendo che collaborerà con il National Transportation Safety Board su qualsiasi analisi.

“Delta collaborerà e assisterà l’NTSB in una revisione completa del volo 1943 il 13 gennaio in relazione a una procedura di decollo interrotta a New York-JFK. Ci scusiamo con i nostri clienti per l’inconveniente e il ritardo dei loro voli”.

L’NTSB non ha ancora detto che sta indagando sull’incidente.

American Airlines non ha commentato, riferendo tutte le domande alla Federal Aviation Administration. I dati di FlightAware mostrano che il volo American Airlines 106 era un volo diretto a Londra Heathrow che è decollato in orario venerdì sera dal JFK ed è arrivato in orario a Londra sabato mattina.