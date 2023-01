La Federcalcio sta indagando dopo che un canto omofobo è stato ascoltato durante la vittoria del Manchester United contro l’Everton

La FA indagherà dopo che un canto omofobo è stato ascoltato all’Old Trafford Manchester United‘S Coppa d’Inghilterra Vincere il terzo round everton.

Il canto era stato precedentemente ascoltato durante una partita dello United premier League Viaggio a Chelsea in ottobre. Il suo utilizzo è stato criticato dal regista Erik ten Hag Lo United ha detto che lavorerà con i gruppi di fan per affrontare il problema.

sentito indietro Chelsea1-1 legato con Foresta di Nottingham Domenica scorsa con City Ground Club Dicono anche che indagheranno.

Il suo utilizzo sarà ora preso in considerazione dalla Federcalcio venerdì e lavorerà con United, Everton e le autorità competenti.

La dichiarazione della FA di venerdì recitava: “Continuiamo a lavorare a stretto contatto con il Crown Prosecution Service, così come con l’unità di Football Police del Regno Unito, per quanto riguarda l’uso di questo termine.

Parte del nostro lavoro in quest’area consiste nel fornire alle autorità competenti i dati sull’impatto dei sostenitori LGBTQ+, specificando in che modo i cori di questo tipo influenzano la loro esperienza e il senso di inclusione durante le partite di calcio, in modo da poter assumere una posizione più chiara e comprensiva riguardo al canto. è stabilito.

“Siamo fermamente contrari a tutte le forme di discriminazione e ci sforziamo di garantire che il nostro gioco sia un ambiente sicuro per tutti, che abbracci veramente la diversità e sfidi i comportamenti odiosi dentro e fuori dal campo”.

Una dichiarazione dello United recita: “L’omofobia, come tutte le forme di discriminazione, non ha posto nel calcio. Il Manchester United è orgoglioso della nostra variegata base di fan e del lavoro che abbiamo svolto per ridurre al minimo i casi che purtroppo abbiamo sentito oggi.

“Continueremo a lottare per l’inclusività e ad affrontare gli abusi discriminatori sia negli stadi che online. Ciò include la collaborazione con i gruppi di tifosi per educare i tifosi sugli abusi causati dal linguaggio discriminatorio”.

Vai più a fondo L’omofobia viene ora trattata come un crimine d’odio, e questo caso lo chiarisce

(Foto: Getty Images)