La Gran Bretagna è sulla buona strada per il suo giorno più alto registrato

LONDRA (Reuters) – La Gran Bretagna era sulla buona strada per la sua giornata più calda di sempre lunedì, poiché si prevedeva che le temperature raggiungessero per la prima volta i 40°C, costringendo le compagnie ferroviarie a cancellare i servizi e alcune scuole a chiudere mentre i ministri esortavano il pubblico a rimanere in città. Pagina iniziale.

La maggior parte dell’Europa sta cuocendo in un’ondata di caldo che ha spinto le temperature a metà degli anni ’40 (oltre 110 F) in alcune aree, con incendi che imperversano nelle zone rurali aride di Portogallo, Spagna e Francia. Leggi di più

Il governo britannico ha lanciato un’allerta di “emergenza nazionale” poiché le temperature lunedì e martedì dovrebbero superare i 38,7 gradi Celsius (102 Fahrenheit) registrati nel giardino botanico dell’Università di Cambridge nel 2019.

A mezzogiorno sono state registrate letture di circa 35°C nell’Inghilterra meridionale.

“Ci aspettano 48 ore difficili”, ha detto a BBC Radio Kate Malthouse, il ministro incaricato del coordinamento del governo. In seguito presiederà la riunione del Comitato di risposta alle emergenze del governo.

La National Rail Network ha esortato i passeggeri a viaggiare solo se necessario e ha affermato che alcuni servizi, inclusa una rotta principale tra il nord-est dell’Inghilterra e Londra, non sarebbero operativi durante alcune parti di martedì.

La rete metropolitana di Londra ha imposto limiti di velocità temporanei, il che significa che opererà un servizio ridotto con viaggi che richiedono più tempo del solito. I passeggeri sono invitati a rimanere a casa.

Jake Kelly di Network Rail ha detto che spera che le normali operazioni riprendano mercoledì, quando le temperature dovrebbero scendere, ma ciò dipenderà “dal danno che il tempo farà alle infrastrutture nei prossimi due giorni”.

Un membro della Queen’s Guard riceve acqua da bere durante la stagione calda, fuori Buckingham Palace a Londra, Gran Bretagna, il 18 luglio 2022. REUTERS/John Sibley Leggi di più

Il governo ha esortato le scuole a rimanere aperte, ma molte avrebbero dovuto chiudere prima del solito, le regolari richieste di uniformi sono state abbandonate e i giorni di fine anno sono stati aboliti. Alcune scuole sono state chiuse, ricorrendo a lezioni online in stile lockdown.

Il pubblico è stato avvertito di non nuotare in acque libere per calmarsi, con la polizia nel nord-est dell’Inghilterra che ha affermato lunedì di aver recuperato il corpo che si credeva fosse di un tredicenne che aveva lottato in un fiume.

Almeno uno dei principali zoo, a Chester, ha dichiarato che sarebbe chiuso per due giorni, mentre lo zoo di Londra e lo zoo di Wipsnad hanno affermato che molti animali potrebbero ritirarsi in “aree fredde” e alcune gallerie potrebbero chiudere.

Alcune fabbriche hanno anche spostato le ore in avanti, per evitare che i lavoratori nei lavori più caldi, come la saldatura, si ammali.

L’Health Security Agency (UKHSA) ha alzato per la prima volta in assoluto l’Health Heat Warning al livello 4 in Inghilterra per lunedì e martedì.

Il Met Office del Regno Unito definisce un’allerta di livello 4 come un’emergenza nazionale, utilizzata quando un’ondata di caldo è così grave e/o prolungata che i suoi effetti si estendono oltre il sistema sanitario e sociale. A questo livello, la malattia e la morte possono verificarsi nei soggetti sani e in forma, e non solo nei gruppi ad alto rischio”.

Il Met Office ha affermato che sarebbero necessarie modifiche “sostanziali” alle pratiche di lavoro e alle routine quotidiane e vi era un rischio significativo di guasto dei sistemi e delle apparecchiature sensibili al calore, che potrebbe portare a una perdita localizzata di energia, acqua o servizi di telefonia mobile.

Malthouse ha detto che il governo è preparato per il maltempo e che cercherà di trarne lezioni.

“Dobbiamo assolutamente adattare il modo in cui costruiamo edifici, il modo in cui operiamo e guardiamo alcune delle nostre infrastrutture alla luce di quella che sembra essere una frequenza crescente di questo tipo di eventi”, ha affermato.

