La guerra Israele-Hamas e le notizie su Gaza: ultimi sviluppi

Secondo le Nazioni Unite, l’ordine di evacuazione emesso questa settimana per parti della Striscia di Gaza è stato il più grande da ottobre. credito… Iyad Baba/AFP – Getty Images

L’ordine di evacuazione emesso questa settimana dall’esercito israeliano, che comprendeva circa un terzo della Striscia di Gaza, è arrivato in un momento in cui le persone erano diventate meno in grado di far fronte ai ripetuti spostamenti forzati, dopo quasi nove mesi di guerra che hanno provocato decine di migliaia di morti. e feriti e mettono in crisi la regione.

L’ordine, che secondo le Nazioni Unite ha colpito circa 250.000 persone, è stato il più grande da ottobre, quando a circa un milione di residenti nel nord di Gaza è stato ordinato di abbandonare le proprie case, secondo l’organizzazione. Egli ha detto Martedì.

“È un ciclo infinito di morte e sfollamento”, ha detto mercoledì Louise Waterridge, portavoce della principale agenzia delle Nazioni Unite che aiuta i palestinesi, l’UNRWA, in messaggi audio dal centro di Gaza. “Le persone qui esprimono una perdita di speranza, una perdita di forza di volontà, e si trovano ad affrontare un altro sfollamento forzato.” “E assolutamente nessuna certezza di sicurezza.”

Lunedì l’esercito israeliano ha lanciato l’avvertimento di abbandonare gran parte delle città di Khan Yunis e Rafah, e martedì migliaia di persone avevano cominciato a fuggire. A ciò è seguita una notte di violenti bombardamenti nelle zone del sud e del centro di Gaza. L’ordine è arrivato dopo che l’esercito israeliano ha affermato che lunedì gruppi armati palestinesi hanno lanciato una raffica di circa 20 razzi da Gaza verso le città israeliane. READ Il Regno Unito afferma che mira a fornire carri armati ucraini di fabbricazione occidentale: aggiornamenti diretti Il portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite Stephane Dujarric ha detto martedì che i suoi colleghi sono “profondamente preoccupati” per l’impatto dell’ordine. E aggiunge: “Le persone si trovano oggi di fronte ad una scelta impossibile: essere costrette a trasferirsi – alcune di loro probabilmente per la seconda o addirittura la terza volta – in aree dove ci sono solo pochi spazi o servizi, oppure restare in aree dove sanno che ci saranno combattimenti violenti.” Dujarric ha affermato che l’ordine ha coinvolto più di 90 edifici scolastici, molti dei quali sono stati trasformati in rifugi sovraffollati a causa dell’impossibilità per le persone di trovare un posto dove alloggiare, insieme a quattro strutture mediche. Tra questi ospedali c’è l’Ospedale Europeo di Khan Yunis, dove molte persone hanno cercato rifugio e centinaia di pazienti sono stati curati. Dopo che il personale medico, i pazienti e gli sfollati sono fuggiti dall’ospedale, martedì l’esercito israeliano ha dichiarato che non era necessario che le persone lasciassero l’ospedale. Mercoledì il Comitato internazionale della Croce Rossa ha dichiarato che l’ospedale non era più operativo a causa della partenza di diversi dipendenti. Sebbene molte persone nella zona di evacuazione abbiano deciso di fuggire nuovamente, spostarsi altrove diventa più difficile man mano che la guerra continua. “In termini di mobilità delle persone, sono passati otto mesi di guerra e le persone sono molto esauste, esauste, malnutrite”, ha detto la Wattridge. Ha aggiunto: “In termini di salute, le persone sono diventate molto più deboli, ci sono più infezioni, mancano i medicinali disponibili, manca la frutta fresca e manca l’acqua”. Uno staff medico dell’ospedale Nasser di Khan Yunis, oggi, mercoledì, si occupa dell’afflusso di pazienti dall’ospedale europeo dopo la decisione israeliana di evacuazione. credito… Iyad Baba/AFP – Getty Images Ha aggiunto che sempre più persone fuggono a piedi, portando con sé meno cose. READ L’Ecuador sta soffrendo un’interruzione di corrente a livello nazionale, dice un funzionario governativo Heba Asraf (29 anni), una cantante che vive a Khan Yunis, ha detto di non aver saputo dell’evacuazione finché non ha visto centinaia di persone passare fuori. Ha aggiunto che alcuni di loro portavano materassi, mentre altri portavano solo zaini. “Non trasportavano molte cose questa volta”, ha detto la signora Osroff. “Penso che fossero molto stanchi e non potessero continuare a spostare le cose da un posto all’altro, e non avevano più soldi per pagare i camion. .” La signora Osroff ha detto che vive con la sua famiglia di cinque persone in ciò che resta della loro casa a due piani, in una parte della città non coperta dall’ordine di evacuazione. Ha aggiunto che se i carri armati si fossero avvicinati alla loro casa e fossero dovuti scappare di nuovo, avrebbe potuto portare con sé solo la carta d’identità, il cellulare e alcuni vestiti. Secondo le Nazioni Unite, tra i pericoli che le persone affrontano mentre fuggono ci sono le bombe inesplose e altre munizioni. Queste bombe rappresentano un pericolo particolare per i bambini. L’organizzazione ha riferito che una bambina di 9 anni è stata uccisa e altre tre sono rimaste ferite sabato quando un ordigno inesploso è esploso a sud di Khan Yunis. Anche sei bambini sono rimasti feriti in città il mese scorso in un’esplosione simile. Abu Bakr Bashir Contributo alla preparazione del rapporto da Londra.