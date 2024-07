Horizon Lego Adventures potrebbe essere l’ultimo chiodo sulla bara di PS4

La lunga coda della PlayStation 4 è stata sorprendente. Il dispositivo è fermo Il numero di utenti attivi è di 49 milioni Secondo le ultime stime di Sony. Ma tutte le cose belle devono finire, e sembra più chiaro che mai che Sony sia pronta a lasciare il predecessore della PS5 nel passato, con… LEGO Avventure all’orizzonte Essere l’ultimo chiodo nella bara.

Questa nuova fantastica console è un fantastico regalo per i fan di Atari

Questa sensazione crescente di un viaggio felice Non del tutto nuovo. L’ultima grande esclusiva multigenerazionale rilasciata da Sony è stata Dio della guerra Ragnarok Alla fine del 2022. L’anno successivo L’Uomo Ragno 2 È stato rilasciato senza una versione PS4. Spiagge in fiammeEspansione del 2023 per cross-gen L’orizzonte occidentale proibitoEra anche un gioco esclusivo di nuova generazione. “La quarta generazione di PlayStation è davvero finita!” Un tweet virale Dalla lettura della scorsa estate: “L’era del cross-gen è finita!”

Sebbene sia accennato a tale sviluppo Saranno gradualmente eliminati entro il 2025Sony non ha confermato ufficialmente di aver finito di realizzare giochi per PS4. L’ultima parola dell’azienda sull’argomento è arrivata nel 2022 dal co-CEO di PlayStation, Hermen Holst, recentemente nominato PlayStation. beh,” disse allora il capo dell’azienda, i PlayStation Studios. Raccontare Axios a quel tempo. “Stiamo valutando caso per caso”

C’era motivo di credere che uno o due progetti proprietari potessero essere ancora disponibili su hardware più vecchio. Oltre ad essere su Nintendo Switch a causa dei requisiti di licenza, Visualizza MLB24 È stato rilasciato anche su PS4 e Xbox One. Poi Sony ha rivelato LEGO Avventure all’orizzonte al Summer Game Fest, un gioco cooperativo adatto ai bambini che apparentemente mira ad espandere l’attrattiva della serie di fantascienza.

A tal fine, il gioco arriverà su Switch e su PS5 quando verrà lanciato entro la fine dell’anno, ma stranamente non arriverà su PS4. Sembra una decisione aziendale intenzionale piuttosto che una necessità tecnica. Il vecchio sistema è chiaramente in grado di gestire gli standard stabiliti da Nintendo, ed è senza dubbio attivo in milioni di famiglie con bambini che non sono ancora passati a una PS5, e probabilmente non lo faranno dal rilascio di quest’anno. Call of Duty, ImpazzireE Sport dell’EA FC (formalmente conosciuto come FIFA) saranno tutti disponibili sui dispositivi di ultima generazione.

Ma il 2024 è stato pieno di giochi esclusivi per la console PlayStation, e quasi tutti hanno saltato la PS4. All’inizio di quest’anno includeva giochi esclusivi Final Fantasy 7: Rinascita, Helldivers 2, Lama a stellaE L’ascesa dei RoninSony ha pubblicato gli ultimi tre giochi. Granblue Fantasy: Ricollegamento L’app di messaggistica istantanea ha rappresentato l’unica eccezione, forse perché il suo sviluppo era stato originariamente annunciato nel 2016.

Recentemente, Sony ha rivelato il prossimo gioco sparatutto live-action Concordia Sarà anche esclusivo per la console PS5. Potrebbe non essere stato tecnicamente possibile portarlo Sorveglianza 2 Questo sistema avrebbe dovuto essere un concorrente di un sistema più debole, ma c’era sicuramente interesse a prendere di mira il maggior numero possibile di potenziali abbonati a PS Plus. Robot astronomico Inoltre, saltare la PS4 non sembra una conclusione scontata data la portata del progetto in stile Nintendo, anche se è più facile da capire una volta visto quanto è integrato il DualSense di PS5. È nella trama di ciò che rende il gioco divertente e avvincente.

Sebbene sia un peccato per i possessori di PS4, non sarebbe sorprendente se Sony decidesse silenziosamente di voltare pagina su una delle migliori generazioni di console di sempre. Se non altro, è sorprendente che la festa intergenerazionale sia durata così a lungo. Siamo già nella seconda metà del ciclo di vita della PS5 e le piattaforme hanno tradizionalmente abbandonato lo sviluppo per le generazioni di hardware più vecchie molto prima nel tentativo di convincere più persone ad aggiornare prima. Il Covid-19 ha chiaramente interrotto i tempi di transizione “normali” per le serie PS5 e Xbox Dio della guerra Ragnarok Non sarebbe stato un record di vendite se fosse stato solo su un nuovo hardware.

Non è chiaro se Horizon Lego Adventures e Astro Bot siano la prova che Sony inizierà a ricostruire il segmento più piccolo e meno costoso della sua gamma di giochi first-party. Se è così, potrebbe esserci ancora speranza per un ultimo gioco first party su PS4. In qualche modo ne dubito.

Sony non ha risposto a una richiesta di commento.