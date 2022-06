Capcom annuncia Dragon’s Dogma 2

Capcom sta ufficialmente realizzando un sequel di Dottrina del dragol’adorabile ma senza pretese gioco di ruolo pubblicato nel 2012. Il sequel, Dragon Dogma 2confermato da un veterano Capcom e Dottrina del drago Il direttore di gioco Hideaki Itsuno durante il decimo anniversario della trasmissione in diretta giovedì.

E unisciti a Itsuno Dottrina del drago Il direttore artistico Daigo Ikino e l’arte ambientale guidano Kenichi Suzuki, che stanno anche lavorando al sequel, durante la trasmissione.

Dragon Dogma 2 Sviluppato utilizzando il motore RE interno di Capcom, la tecnologia che alimenta le ultime versioni di Resident Evil, Devil May Cry 5E l’anno prossimo Combattente di strada 6. Oltre a ciò, Etsuno non aveva molto da condividere Dragon Dogma 2A parte questo, è in piena produzione e spera che valga la pena aspettare decennale. La data di uscita e le piattaforme per il sequel non sono state annunciate.

l’originale Dottrina del drago Rilasciato per PlayStation 3 e Xbox 360. In La nostra recensione del gioco di ruolo d’azione fantasyNoi abbiamo detto Dottrina del drago “Abbraccia scelte di design sfrenate che offrono ottimi risultati, anche quando non funzionano necessariamente per una migliore esperienza del giocatore”. Petto Capcom Dragon’s Creed: Aspetto dell’oscuritàespansione/ristampa dell’originale, nel 2013.