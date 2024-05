La guerra tra Israele e Gaza: Biden rivela una proposta israeliana per porre fine al conflitto

La proposta in tre parti inizierebbe con un cessate il fuoco di sei settimane in base al quale l’IDF si ritirerebbe dalle aree popolate di Gaza.

Biden esorta Israele a sostenere il piano in tre fasi per Gaza

Spiegazione video, Biden esorta Israele a sostenere il piano in tre fasi per Gaza

In particolare, Biden ha affermato che Hamas è ormai deteriorato al punto che non può più ripetere un attacco come quello effettuato dai suoi combattenti il ​​7 ottobre – un potenziale segnale per gli israeliani che Washington vede la guerra finita.