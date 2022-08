La NASA dice ad Artemis che andrò a lanciarmi sulla luna e ritorno

Questo è il risultato della Flight Readiness Review della NASA, che è stata condotta lunedì. La revisione è stata una valutazione approfondita della prontezza della pila di 322 piedi (98 m), che consiste nel razzo Space Launch System e nella navicella spaziale Orion, attualmente sulla rampa di lancio presso il Kennedy Space Center della NASA in Florida. .

Il team Artemis punta alla sua prima finestra di lancio di due ore dalle 8:33 ET alle 10:33 ET di lunedì 29 agosto. Sono disponibili finestre di avvio del backup il 2 settembre e il 5 settembre.

“Decollare” dopo una revisione della prontezza del volo è un segno positivo che le cose sono sulla buona strada per la missione, ma ci sono ancora fattori nella prossima settimana che potrebbero influenzare quando l’aereo sarà decollato dalla piattaforma, incluso il maltempo.

È rimasto molto poco nell’elenco delle cose da fare dopo i precedenti round di prova del missile sulla rampa di lancio durante le prove con i vestiti bagnati, che simula ogni fase del lancio senza decollare. C’è ancora un elemento aperto che il team testerà il giorno del lancio, ha affermato Mike Sarafin, responsabile della missione Artemis della NASA.

L’avvio dell’idrogeno, utilizzato per condizionare termicamente i motori, non è avvenuto durante le prove generali bagnate finali, quindi questo processo è ora una componente del conto alla rovescia per il lancio. Questo test avverrà durante un “punto tranquillo” prima del conto alla rovescia finale, ha affermato Charlie Blackwell Thompson, direttore del lancio di Artemis I al Kennedy Space Center.

La pila di razzi ha raggiunto la rampa di lancio il 17 agosto dopo un volo di 4 miglia (6,4 chilometri) a bordo di uno dei giganti cingolati dell’era Apollo della NASA dal Vehicle Assembly Building, proprio come facevano una volta le missioni navetta e i razzi Apollo Saturn V. .

Lancerò l’Artemis I senza pilota in una missione oltre la Luna e ritorno sulla Terra. Una volta lanciato, il veicolo spaziale raggiungerà un’orbita retrograda distante attorno alla Luna, percorrendo 1,3 milioni di miglia (2,1 milioni di km) in un periodo di 42 giorni. Artemis I cadrà nell’Oceano Pacifico al largo di San Diego il 10 ottobre. Il ritorno di Orion sarà più veloce e più caldo di qualsiasi veicolo spaziale visto sulla via del ritorno sulla Terra.

La navicella spaziale Orion viaggerà più lontano di qualsiasi navicella spaziale mai progettata per l’uomo, raggiungendo 40.000 miglia (64.000 chilometri) oltre il lato più lontano della luna, secondo la NASA.

Non ci sono esseri umani a bordo, ma Orion trasporterà 120 libbre (54,4 chilogrammi) di cimeli, inclusi giocattoli, oggetti dell’Apollo 11 e tre statue.

Al quartier generale del comandante di Orion ci sarà il comandante Monnequin Campos, un vero manichino in grado di raccogliere dati su ciò che l’equipaggio umano potrebbe incontrare in futuro durante un viaggio sulla Luna. Il modello indosserà la nuova tuta Orion Crew Survival System progettata per gli astronauti da indossare durante il lancio e il ritorno. La tuta ha due sensori di radiazione.

Questa missione lancerà il programma Artemis della NASA, che mira a riportare gli esseri umani sulla luna e far atterrare la prima donna e le prime persone di colore sulla luna entro il 2025, e alla fine far posto all’esplorazione umana di Marte.

Porterò anche ad Artemis I una serie di esperimenti scientifici, alcuni dei quali sono stati installati una volta che il razzo e la navicella spaziale avranno raggiunto la rampa di lancio.

Questa settimana, il Team Artemis aprirà ancora una volta lo slot Orion per installare il peluche Snoopy, che fungerà da indicatore di gravità zero della missione. Una volta che il veicolo spaziale raggiunge un ambiente di microgravità nello spazio, Snoopy galleggerà attraverso la capsula dell’equipaggio.

Bob Cabana, amministratore associato presso il quartier generale della NASA a Washington, DC, ha preso in considerazione l’idea di assistere al lancio dell’Apollo 13 come giovane ufficiale presso l’Accademia navale degli Stati Uniti.

“Non ho mai sognato di diventare un astronauta, per non parlare del direttore del Kennedy Space Center o nella posizione in cui mi trovo ora”, ha detto Cabana. “Sono un prodotto della generazione Apollo e non vedo l’ora di vedere cosa hai fatto per noi. Non vedo l’ora di vedere cosa verrà dalla generazione di Artemide perché penso che ispirerà più di quello che ha fatto Apollo. È stato così gratificante poter assistere oggi a tutto questo lavoro in rassegna e sapere di essere pronti a farlo”.