La tempesta tropicale Nicole spinge il lancio della luna di Artemis 1 al 16 novembre

Madre Natura non è particolarmente gentile con la tanto attesa missione sulla luna Artemis 1 della NASA.

L’agenzia stava pianificando il lancio Artemide 1 Dal Kennedy Space Center in Florida (KSC) lunedì prossimo (14 novembre). Ma Tempesta tropicale Nicole Sta premendo sulla costa atlantica della Florida, quindi la NASA ha posticipato il previsto decollo di due giorni al 16 novembre.

“Regolare la data di lancio target consentirà alla forza lavoro di prendersi cura dei bisogni delle loro famiglie e case e fornire tempo logistico sufficiente per tornare allo stato di lancio dopo una tempesta”, hanno affermato i funzionari della NASA in una dichiarazione inviata via email martedì sera (11 novembre). . 8).

Artemis 1, la prima missione alla NASA Programma Artemide Per esplorare la luna, utilizzerai sistema di lancio spaziale (SLS) per lanciare una capsula Orion senza pilota in orbita lunare.

Artemis 1 doveva originariamente essere rilasciato alla fine di agosto, ma Errori Sposta la data target indietro di un mese. Poi l’uragano Ian è scoppiato nell’Oceano Atlantico, costringendo la NASA a farlo Fai rotolare lo stacker Artemis 1 della piastra di lancio KSC 39B E di nuovo all’imponente Vehicle Assembly Building (VAB) della struttura alla fine di settembre.

Artemis 1 è rimasto al VAB per oltre un mese, durante il quale i membri del team di spedizione hanno svolto una serie di lavori di riparazione e manutenzione. L’auto si è ritirata sul podio il 4 novembre e vi rimarrà fino all’atterraggio di Nicole. La potente tempesta dovrebbe colpire la Florida all’inizio di giovedì come un uragano di categoria 1, Secondo la CNN (Si apre in una nuova scheda).

“Il razzo SLS è progettato per resistere a venti di 85 mph (74,4 nodi) a 60 piedi con un margine strutturale”, hanno scritto i funzionari della NASA in un aggiornamento martedì. “Le attuali previsioni prevedono che i maggiori rischi per la piattaforma siano i venti forti che non dovrebbero superare il design dell’SLS. Il razzo è progettato per resistere a forti piogge sulla rampa di lancio e i portelli del veicolo spaziale sono stati assicurati per prevenire l’intrusione di acqua .”

KSC è attualmente in uno stato di uragano (HURCON) III, il che significa che il personale del sito sta mettendo in sicurezza proprietà e attrezzature e schierando una “squadra di guida” che rimarrà al centro durante la tempesta per assicurarsi che tutto vada bene.

Il lancio è previsto per il 16 novembre entro una finestra di due ore che si apre all’1:04 EDT (0604 GMT). Se Artemis 1 emergerà dalla Terra in quella data, la missione terminerà con gli spruzzi oceanici di Orion l’11 dicembre.

Funzionari della NASA hanno affermato che se Artemis 1 non può volare il 16 novembre, la prossima opportunità di lancio arriverà il 19 novembre.