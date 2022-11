Millie Bobby Brown vuole interpretare Britney Spears in un film

chi è questo? Sono Millie Bobby Brown, puttana. Il Enola Holmes 2 La star ha condiviso con Drew Barrymore che uno dei suoi più grandi obiettivi di carriera è la fotografia Britney Spears In un’autobiografia della sua vita. Si connette con la star attraverso la loro esperienza condivisa di essere sotto i riflettori in così giovane età. “Penso che la sua storia, prima di tutto, risuoni con la mia crescita sotto gli occhi del pubblico. Guardando i suoi video e guardando le interviste con lei quando era giovane. Lo stesso vale per te. Vedo la corsa alle parole [in the interviews]Brown ha spiegato a Barrymore. “Non la conosco, ma quando guardo le sue foto, sento di poter raccontare la sua storia nel modo giusto e solo la sua storia”. Brown sostiene con forza il motivo per cui lei, essendo britannica, interpreterebbe l’inglese perfetto (Nye), soprattutto perché ha già mostrato la sua voce cantata e canta gli Spears. “Dammi di più” A una partita con il suo ragazzo, la migliore amica Noah Schnapp. Schnapp probabilmente interpreterà K-Fed o Bryan Spears una volta che Brown farà il film tra dieci anni. Puoi dire che lo è Brown sognatorema non è l’unica. Abbondanza Da altri Nota le somiglianze tra lei e la Spears.

Tuttavia, le persone alla fine si svegliano dai loro sogni. La mattina dopo, la stessa Britney apparentemente ha risposto all’osservazione di Brown ed era scontenta dell’idea di una biografia. “Ho sentito di persone che vogliono fare film sulla mia vita… Amico, non sono morto!!!” Inserito da Britney in Instagram Il giorno dopo la pubblicazione dell’intervista. Sebbene il suo post riguardasse principalmente il trattamento riservato dai suoi genitori per tutta la sua vita, sembra che Britney non sia d’accordo con il film biografico.

Questo post è stato aggiornato continuamente.