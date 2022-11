I futures su azioni sono leggermente scesi poiché il controllo del Congresso rimane poco chiaro

I commercianti lavorano al piano della Borsa di New York (NYSE) il 27 ottobre 2022 a New York City. Giovedì le azioni hanno esteso i loro guadagni rialzisti con il Dow in aumento di quasi 400 punti dopo un nuovo rapporto sul PIL che ha battuto le aspettative.

I futures su azioni sono leggermente scesi – dopo i recenti guadagni di mercato – a causa di elezioni di medio termine Non sono state ancora fornite risposte chiare su chi controllerà il Congresso.

I future legati al Dow Jones Industrial Average sono scesi di 86 punti, ovvero circa lo 0,3%. I futures S&P 500 sono scesi dello 0,2% e i futures Nasdaq 100 sono rimasti quasi piatti.

Le azioni sono oscillate in tre giorni consecutivi di guadagni elettorali, poiché Wall Street si aspettava che i repubblicani guadagnassero terreno e bloccassero qualsiasi futuro piano fiscale e di spesa. Il Dow è salito di 333 punti martedì per la terza sessione consecutiva con un guadagno di oltre l’1%.

Ma il controllo del Congresso non era chiaro. NBC News non aveva ancora offerto il controllo della Camera dei rappresentanti con la stima della NBC secondo cui i repubblicani potrebbero vincere 220 seggi, il che sarebbe una maggioranza esigua.

In una delle principali gare che potrebbero determinare il controllo del Senato, il democratico John Fetterman ha sconfitto il repubblicano Mehmet Oz. Per un seggio fondamentale al Senato della Pennsylvania, secondo un calo di NBC News. Oz ha avuto il sostegno dell’ex presidente Donald Trump, che sostiene i suoi due candidati Livelli intermittenti di successo sperimentati attraverso il paese. Le gare critiche al Senato in Georgia e Nevada non sono state risolte.

Mike Wilson, chief equity strategist statunitense di Morgan Stanley, ha dichiarato alla CNBC:campana di chiusura“Che se dovesse finire per dividere il governo, potrebbe aiutare ad alleviare le preoccupazioni sull’inflazione e sui tassi di interesse più elevati in futuro.

“Sembra che la Camera seguirà la strada repubblicana”, ha detto Wilson. “Questo significa stallo. Molto probabilmente, sarà raggiunta una minore spesa finanziaria”.

Sebbene le elezioni abbiano catturato l’attenzione del mercato, gli investitori potrebbero voler andare avanti ora che la Federal Reserve sta alzando i tassi di interesse per ridurre l’inflazione, il che potrebbe spingere l’economia in recessione.

Il panorama politico “abbaglierà i chiacchieroni di Washington, ma per i mercati l’attenzione si sposterà sull’incombere di una recessione, se la Fed porrà fine alla sua inasprimento questo inverno e se l’armistizio e i negoziati sono possibili nella guerra in Ucraina”, scrive Greg Valier. , chief policy strategist degli Stati Uniti presso AGF Investments.

Il recente rally del mercato è avvenuto nel precipizio di un forte periodo stagionale. Storicamente, le azioni tendono a salire dopo le elezioni di medio termine e la chiarezza della politica che portano, e gli ultimi due mesi dell’anno sono un periodo rialzista per gli investitori.

Condivisione dei genitori su Facebook meta pad I prezzi del mercato primario sono aumentati del 3% dopo che il gigante dei social media ha annunciato che avrebbe licenziato più di 11.000 lavoratori. Il fondatore e CEO Mark Zuckerberg si è detto troppo ottimista sulla crescita e ora ha bisogno di razionalizzare l’azienda.

Uno dei titoli che ha pesato sui futures è stato Disney, che è sceso di oltre l’8% nelle prime contrattazioni dopo che il gigante dell’intrattenimento ha mancato le stime nella sua linea superiore e inferiore. quarto trimestre fiscale.