Numeri Powerball: un biglietto vincente per $ 2 miliardi di jackpot venduto in California

NEW YORK (WABC) — C’è un biglietto vincente per il jackpot Powerball da 2 miliardi di dollari!

I funzionari della lotteria hanno confermato martedì che il biglietto fortunato è stato venduto presso un Joe’s Service Center ad Altadena, in California.

Il vincitore ha indovinato tutti e sei i numeri estratti nell’estrazione di lunedì 7 novembre in ritardo: palline bianche 10, 33, 41, 47, 56 e Powerball 10 rosso. Il moltiplicatore del gioco di potere era 2X.

A causa di un problema tecnico, l’estrazione del Powerball di lunedì sera è stata posticipata fino a martedì alle 8:57 EST presso lo studio di estrazione della Florida Lottery a Tallahassee.

La vincita arriva al 41° sorteggio della corsa del jackpot. La vendita finale dei biglietti ha spinto il jackpot oltre la sua stima precedente a $ 2,04 miliardi.

Il vincitore riceverà un premio annuale di 2,04 miliardi di dollari, per un totale di 997,6 milioni di dollari. Entrambe le opzioni regalo sono al lordo delle tasse. Se il vincitore sceglie l’opzione di rendita, riceverà immediatamente un pagamento, seguito da 29 pagamenti annuali che aumentano del 5% ogni anno.

Per quanto riguarda il motivo del ritardo, i funzionari della lotteria del Minnesota lo hanno accusato.

Hanno affermato che il sistema di verifica delle vendite del Minnesota ha causato ritardi nell’elaborazione.

Secondo una dichiarazione rilasciata dalla Minnesota Lottery, “il ritardo è necessario per garantire che l’estrazione del Powerball avvenga in modo sicuro e accurato. In nessun momento l’integrità del processo è compromessa”.

Guarda Powerball Draw ogni lunedì, mercoledì e sabato alle 23:00 abc7ny.com/lotteryE sul nostro canale di streaming 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Il New Jersey ha tre vincitori del secondo classificato Powerball da $ 1 milione: i biglietti corrispondono a 5 numeri ma non il Powerball.

Quei biglietti sono stati venduti nei seguenti luoghi:

Contea di Camden: News Nook, 17 S Center St., Merchantville;

Contea di Mercer: 7-Eleven # 27890, 222 Dutch Neck Rd., Hightstown; e,

Contea di Middlesex: Atlantis Fresh Market n. 37, 421 US Highway 1 South, Edison.

Powerball afferma che 22 di quei biglietti sono stati venduti in tutto il paese. New York e Connecticut non hanno vincitori di milioni di dollari.

Powerball si gioca in 45 stati, Washington, DC, Porto Rico e le Isole Vergini americane.

Anche in streaming in mega milioni abc7ny.com/lottery Martedì e Giovedì alle 23:00

———-

* Ricevi notizie di prima mano

* Seguici su YouTube

* Altre notizie locali

* Mandaci un messaggio

* Scarica l’app abc7NY per gli avvisi sulle ultime notizie