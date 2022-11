La Russia dice che si sta ritirando da Kherson: aggiornamenti in tempo reale sulla guerra Russia-Ucraina

Una foto aerea di Kherson, in Ucraina, a maggio. a lui attribuito… Andrey Borodulin/AFP – Getty Images

Il ministro della Difesa russo ha annunciato mercoledì in televisione di aver ordinato il ritiro delle truppe russe dalla città strategicamente importante di Kherson, nel sud, in un possibile colpo agli sforzi bellici del presidente Vladimir Putin. Ma i funzionari ucraini hanno espresso dubbi sul fatto che i russi si ritireranno completamente.

La dichiarazione di Sergei K. Shoigu, ministro della Difesa russo, in un incontro televisivo con alti ufficiali dell’esercito, è arrivata dopo che il generale Sergei Surovkin, comandante delle forze russe in Ucraina, ha detto al signor Shoigu che la decisione era “difficile”, ma che il ritiro sarebbe “preservare vite.” Soldati e prontezza al combattimento delle truppe.

In piedi di fronte al podio e notando i movimenti delle truppe su una mappa dell’Ucraina poco appariscente, il generale Sorovukin ha citato l’incessante bombardamento dell’Ucraina, la difficoltà nel mantenere i punti di passaggio e il potenziale allagamento dell’area come ragioni principali del ritiro.

“In queste condizioni, la città di Kherson e gli insediamenti vicini non possono essere completamente attrezzati”, ha affermato. Ha aggiunto: “Dopo un’approfondita valutazione della situazione attuale, introduco la difesa lungo la sponda sinistra del fiume Dnipro”.

“Procedere con il ritiro delle truppe e prendere tutte le misure per garantire il trasferimento sicuro di truppe, armi e attrezzature sull’altra sponda del fiume Dnipro”, ha risposto Shoigu.

L’Ucraina ha avvertito che la Russia potrebbe provare a fingere di ritirarsi nella speranza di trascinare l’Ucraina a combattere nelle città. L’esercito stava seguendo i segni di un ritiro russo fino a mercoledì, ma non era convinto che l’esercito russo intendesse ritirarsi completamente dalla città di Kherson e dalla testa di ponte russa circostante sulla sponda occidentale del fiume Dnipro, secondo Roman Kostenko, un esercito colonnello. Presidente del Comitato per la difesa e l’intelligence della Verkhovna Rada.

“Abbiamo segnali che si stanno ritirando”, ha detto il colonnello Kostenko in un’intervista telefonica. Hanno fatto saltare in aria i ponti che avrebbero permesso alle nostre truppe di avanzare. Li vediamo lasciare i centri abitati, ma in alcuni lasciano i soldati a coprire i loro movimenti”.

Ha detto che le agenzie di intelligence ucraine stavano valutando le mosse della Russia e ha suggerito che l’annuncio russo potrebbe essere una disinformazione.

“Stiamo guardando”, ha detto il colonnello Kostenko.

Mikhailo Podolak, uno dei principali consiglieri del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, è stato più cauto e ha affermato che il Paese non fa affidamento sui “dati televisivi fabbricati” dai russi. “Le azioni parlano più forte delle parole,” ha scritto su Twitter. “Non vediamo segni che la Russia lascerà Kherson senza combattere”.

lo è anche lui Reuters: “Fino a quando la bandiera ucraina non sventolerà su Kherson, non ha senso parlare di ritiro russo”.

La profonda preoccupazione per il ritiro annunciato è stata pervasa dai rapporti di influenti blogger militari russi per tutto il mercoledì. “La decisione è scioccante per migliaia e milioni di persone che stanno combattendo per la Russia, morendo per la Russia, credendo nella Russia e condividendo le convinzioni del mondo russo”, ha scritto l’influente blogger Yuri Kotionok.

Il ritiro da Kherson sarebbe stata una grande vittoria per l’Ucraina, che aveva a lungo cercato di riprenderla e spingere le forze russe dalla sponda occidentale del fiume Dnipro. È l’unico capoluogo di regione caduto in mano alle forze russe dalla loro invasione di febbraio, e il ritiro sarebbe anche una sconfitta umiliante per Putin, che Lo hanno detto i funzionari dell’intelligence occidentale Aveva rifiutato precedenti richieste dei comandanti di consentire loro di ritirarsi.

Porto vitale sul Mar Nero, Kherson cadde sotto il controllo russo Meno di una settimana dopo l’invasione. La città cantieristica a circa 340 miglia dalla capitale ucraina è un nodo importante per l’accesso al Mar Nero e una porta di accesso alla Crimea. La regione di Kherson era anche una delle quattro regioni annesse illegalmente da Putin alla fine di settembre.

Il colonnello Kostenko ha detto che mercoledì sera i soldati ucraini erano entrati in alcuni villaggi di stallo che erano sotto il controllo russo prima del ritiro delle forze russe all’inizio della giornata. Ha detto che gli informatori dell’esercito ucraino hanno anche riferito della partenza di soldati russi da città e villaggi lontani dal fronte.

“Se ne stanno andando passo dopo passo”, ha detto, muovendo prima le armi pesanti mentre lasciava una retroguardia di fanteria a coprire la ritirata. Ha detto che non era chiaro se le forze russe si fossero ritirate da Kherson. “Non sappiamo fino a che punto ci muoveremo domani”, ha detto dell’avanzata dell’esercito ucraino nelle aree abbandonate dai russi.