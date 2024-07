La NASA e la Boeing completano i test del motore Starliner: quali sono le prospettive per il veicolo spaziale in difficoltà?

Ingegneri dentro NASA Boeing e i suoi partner stanno esaminando i test finali del motore per garantire il ritorno sicuro dell’equipaggio di volo di prova Boeing. Nel frattempo, gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale partecipano ad esperimenti scientifici e sanitari, contribuendo alla nostra comprensione degli effetti dello spazio sulle funzioni corporee umane e sulla scienza dei materiali.

Gli ingegneri della NASA e della Boeing stanno valutando i risultati dei test sui motori condotti la scorsa settimana presso il White Sands Test Facility della NASA nel New Mexico, mentre il team lavora sui piani per testare nuovamente l’equipaggio Boeing dell’agenzia da Stazione Spaziale Internazionale Nelle prossime settimane.

Le squadre hanno completato i test di lancio a terra a White Sands, stanno valutando i dati dei test ed esaminando il motore di prova. Si prevede che le analisi del terreno in corso continueranno per tutta la settimana. Lavorando utilizzando un sistema di controllo della reazione costruito per la futura navicella spaziale Starliner, le squadre di terra hanno acceso il motore in condizioni di volo simili a quelle incontrate dalla navicella spaziale nel suo viaggio verso la stazione spaziale. I test a terra includevano anche lanci sotto stress, replicando le condizioni che i motori dello Starliner avrebbero dovuto affrontare dalla separazione all’incendio da deorbita, dove i motori si sarebbero attivati ​​per rallentare la velocità dello Starliner per deorbitarlo per un atterraggio negli Stati Uniti sudoccidentali.

Per una panoramica dettagliata dei piani di test, ascolta la ritrasmissione di una recente conferenza stampa con la NASA e la leadership di Boeing:

“Sono estremamente orgoglioso dei team della NASA e della Boeing per il loro duro lavoro nell’esecuzione di una serie di test molto complessi”, ha affermato Steve Stich, Commercial Crew Program Manager della NASA. Ha aggiunto: “Abbiamo raccolto un’incredibile quantità di dati sul motore che possono aiutarci a capire meglio cosa succede durante il volo. Successivamente, il nostro team è passato allo smantellamento e all’esame del motore, che fornirà ulteriori approfondimenti mentre analizziamo i risultati valutare i prossimi passi.”

Preparativi per il ritorno dello Starliner sulla Terra

Squadre di terra integrate si stanno inoltre preparando per una revisione approfondita dei preparativi per i test di volo da parte dell’agenzia, che valuterà i dati sulle prestazioni del sistema di propulsione del veicolo spaziale prima del suo ritorno sulla Terra. Non è stata ancora fissata una data per la revisione da parte dell’agenzia.

La NASA e la leadership di Boeing prevedono di discutere in dettaglio il lavoro di test e analisi durante un briefing con i media la prossima settimana. Maggiori informazioni sul briefing verranno fornite prossimamente.

Attività e ricerche degli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale

Mentre sulla Terra si svolgono test e analisi, gli astronauti della NASA Butch Wilmore, comandante della missione Starliner, e Sonny Williams, pilota della missione, lavorano insieme all’equipaggio dell’Expedition 71. Lunedì i due hanno partecipato alle scansioni delle vene utilizzando la macchina Ultrasound 2. I medici sul campo osservavano in tempo reale mentre i due fotografavano a turno le vene del collo, della spalla e della gamba dell’altro. Wilmore ha poi scansionato le vene del collega astronauta della NASA Matthew Dominick, aiutando i ricercatori a capire come l’assenza di gravità influisce sul corpo umano.

Willmore e Dominic hanno anche trascorso parte della giornata a fare l’inventario del cibo immagazzinato a bordo della stazione spaziale. Williams ha lavorato a due studi, il primo esplorando l’uso della microgravità per la produzione Fibra ottica di qualità superiore Williams ha anche studiato l’utilizzo della fisica dei fluidi, come la tensione superficiale, per superare la mancanza di gravità durante l’irrigazione e l’alimentazione. Piante coltivate nello spazio.