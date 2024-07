Alisha Gray vince la competizione di abilità e trii

La squadra di basket femminile statunitense punta a vincere la sua ottava medaglia d’oro consecutiva Con il numero di spettatori delle partite di basket femminile statunitense ai massimi storici, la squadra olimpica di basket femminile statunitense sta cercando di continuare il suo dominio olimpico.

PHOENIX — La storia è stata scritta al WNBA All-Star Weekend del 2024 a Phoenix quando Alisha Gray dell’Atlanta Dream è diventata la prima giocatrice a vincere la Skills Challenge e il Three-Point Contest nella stessa stagione.

E i festeggiamenti sono appena iniziati.

Il Team USA, guidato dalla cinque volte medaglia d’oro olimpica Diana Taurasi, affronterà una squadra WNBA, composta dalle promettenti matricole Caitlin Clark e Angel Reyes, sabato alle 20:30. La squadra femminile statunitense potrebbe aver vinto sette medaglie d’oro consecutive, ma l’allenatore della WNBA Cheryl Miller ha detto che la sua squadra all-star non avrà un compito facile.

Prima di guardare con ansia all’evento principale di sabato, non possiamo ignorare la prestazione storica di venerdì. USA Today Sports ha riassunto tutto ciò che è accaduto al Footprint Center di Phoenix, che era pieno zeppo.

Alisha Grey dell’Atlanta Dream ha vinto venerdì la competizione All-Star della US Women’s Basketball Association. Dopo aver vinto la Skills Challenge all’inizio della notte, ha sconfitto Jonquel Jones di New York Liberty nella Three-Point Challenge diventando la prima persona nella storia della US Women’s Basketball Association a vincere entrambi i campionati nella stessa stagione.

“È fantastico. Altri $ 55.000 in tasca”, ha detto Gray, riferendosi al bonus di $ 55.000 di Aflac per concorso.

Si è arrivati ​​alla palla finale da tre punti.

Il round finale del torneo ha visto una serie di risultati positivi e negativi sia per Gray che per Jones. La Gray ha concluso con 22 punti, il che ha contribuito al suo esaurimento derivante dalla competizione in entrambi gli eventi. Jones ha avuto l’opportunità di eguagliare il punteggio di Gray nel suo ultimo tiro, ma è arrivato poco prima del canestro. Jones è rimasta con la testa delusa mentre chiudeva con 21 punti.

“Lui (Jones) mi ha reso nervoso, non mentirò”, ha ammesso Gray.

Niente Caitlin Clark o Sabrina Ionescu, nessun problema.

Jonquil Jones di New York Liberty ha segnato 25 punti durante un drive impressionante nel primo round della gara da 3 punti. Ha anche lasciato cadere una palla Starry Ring da 3 punti.

Jones affronterà Alisha Gray di Atlanta Dream nel round finale dopo che Gray ha segnato 23 punti. A completare l’elenco dei cinque concorrenti c’erano Kayla McBride (21), una giocatrice del Minnesota Lynx, Stephanie Dolson (20), una giocatrice dei Washington Mystic, e Marina Mabrey (19), una giocatrice del Connecticut Sun.

Gray svolge due compiti e ha vinto la sfida di abilità all’inizio della notte.

L’allenatore della WNBA Cheryl Miller ha ricevuto una standing ovation venerdì. La Miller era sul campo a guardare i festeggiamenti dell’All-Star venerdì quando è stata mostrata sul Jumbotron. La folla gremita del Footprint Center si è immediatamente alzata e ha applaudito Miller, che è stata la prima allenatrice e direttore generale del Phoenix Mercury dal 1997 al 2000.

Miller indossava una maglietta nera con la scritta “Equality in Women’s Sports”, con la frase “We Mererve to Be Here” stampata sul retro.

La stella del basket della LSU Flau’jae Johnson è stata vista sul campo di Phoenix tifare per l’ex compagno di squadra Hailey Van Lith, trasferitosi alla TCU ad aprile dopo una stagione con i Tigers. Van Lith è un membro della squadra di basket 3×3 del Team USA, che comprende Cierra Burdick, Dearica Hamby e Rhyne Howard. La squadra di basket 3×3 femminile degli Stati Uniti ha preso parte venerdì a una partita di esibizione di 10 minuti al Footprint Center in vista delle Olimpiadi di Parigi del 2024.

L’ex compagno di squadra di Johnson, Angel Reyes, parteciperà sabato all’All-Star Game della WNBA.

Sophie Cunningham di Phoenix Mercury ha sfidato il pubblico della sua città natale al Footprint Center per portare l’energia al round finale della WNBA All-Star Skills Challenge, dove ha affrontato Alisha Gray di Atlanta Dream.

“Pensavo che voi ragazzi foste piuttosto tranquilli”, ha detto Cunningham al pubblico dopo il suo primo round.

I tifosi hanno esultato durante il turno successivo. Sebbene Cunningham abbia avuto difficoltà a sollevarsi da terra da dietro l’arco, ha guadagnato slancio nella metà posteriore per finire la gara in 34,5 secondi, più veloce del suo tempo nel primo round di 35,5 secondi.

La Gray ha evidenziato la sua velocità ed è apparsa di nuovo rapidamente nella partita. Ha avuto anche difficoltà a realizzare le sue triple, ma è corsa in campo per ottenere un assist e un punto e vincere in 32,1 secondi. Ha detto che era stanca per la corsa, ma ne è comunque uscita vittoriosa.

Gray e Cunningham si abbracciarono dopo la gara. Il commissario Cathy Engelbert le ha consegnato il trofeo.

Il gioco ad ostacoli a tempo consiste in tre passaggi rimbalzati, un passaggio al petto, un tiro da tre punti dall’alto dell’arco, un salto di gomito, un tiro da tre dall’angolo, un passaggio veloce e un tiro finale da qualsiasi punto del campo. Tribunale. I migliori giocatori del primo turno avanzano al turno finale.

Brittney Griner dei Phoenix Mercury ha superato il primo round della WNBA All-Star Skills Challenge con un tempo di 46,3 secondi. La giocatrice dell’Atlanta Dream Alisha Gray ha completato rapidamente la tripla, terminandola in 31,2 secondi. Marina Mabrey, che è stata scambiata dal Chicago Sky al Connecticut Sun all’inizio di questa settimana, ha finito in 35,7 secondi eliminando Greiner dai giochi. Mabrey avrebbe potuto finire prima se non avesse commesso due falli, incluso uno in cui ha gestito male la palla nel tiro finale. Questo tornò a perseguitarla. Sophie Cunningham della Mercury ha battuto di poco Mabry per l’ultimo posto nelle finali finendo in 35,5 secondi.

Kelly Mitchell di Indiana Fever, in gara al posto di Erica Wheeler, ha avuto difficoltà a raggiungere tutti e tre i punti e non è riuscita a finire il percorso a ostacoli nel tempo assegnato. Ed è stato escluso.

Ecco le linee guida per l’evento di venerdì, da una dichiarazione della WNBA:

I tiratori da tre punti si sfideranno in una competizione cronometrata a due round con i portapalla posizionati in cinque posizioni di tiro principali attorno all’arco di tiro da tre punti. Quattro delle tribune contengono quattro palloni ufficiali delle partite WNBA del valore di un punto ciascuno e un pallone “denaro” del valore di due punti.

Il quinto rack sarà uno speciale rack “all-cash ball” in cui ogni pallina vale 2 punti. Inoltre, due basi per palline verranno posizionate in posizioni di lancio profonde chiamate “The Starry Range”. Ogni base contiene una palla speciale conosciuta come palla “stella”; I tiri effettuati con la propria palla valgono tre punti. I due giocatori con il punteggio più alto nel primo turno accederanno alla fase finale.

Jonquil Jones, La libertà di New York

Stephanie Dolson, Washington Mystics

Kayla McBride, Lince del Minnesota

Alisha Gray, Il sogno di Atlanta

Marina Mabry, Connecticut Sun

Il vincitore della WNBA All-Star Skills Challenge e del Three-Point Contest riderà fino al banco dopo che Aflac ha rilanciato la scommessa.

La star di Seattle Storm Nneka Ogwumike, presidente della WNBA dal 2016, ha annunciato giovedì che la compagnia assicurativa assegnerà un bonus di $ 55.000 a ciascun vincitore. Ciò rappresenta un enorme salto rispetto ai $ 2.575 assegnati dalla lega ai vincitori in base al contratto collettivo della WNBA.

“Sono felice che Aflac si sia fatta avanti e abbia spiegato davvero il suo investimento”, ha detto Ogwumike durante una conferenza stampa venerdì. “Spero che possa costituire un esempio per molte altre organizzazioni e aziende che desiderano investire e collaborare”. “Vorrei che fosse successo in modo che i giocatori ne fossero consapevoli, ma sono comunque intervenuti”.

Venerdì Brianna Stewart ha inviato un messaggio ai partecipanti: “Prendete quei soldi!”

È stato uno shock per i fan quando hanno visto che Clarke non partecipava alla gara da tre punti della WNBA All-Star League. Venerdì ha detto di aver ricevuto un invito ma alla fine ha deciso di non partecipare al concorso per dare priorità al riposo.

“Ho giocato a basket per un anno intero. Non è facile presentarsi e tirare la palla dalla rastrelliera. Non l’ho mai fatto prima, non ho avuto molto tempo per allenarmi vincere le partite. Penso che mi sto godendo questa vacanza: “Ci saranno molte opportunità per me di farlo prima o poi”.

Sabrina Ionescu dei New York Liberty ha vinto il titolo all’All-Star Weekend del 2023 a Las Vegas. Ionescu è stata quasi perfetta nella sua recente carriera, abbattendo 25 su 27 triple per 37 dei 40 punti possibili. Questo è un record assoluto sia nella NBA che nella NBA femminile.

Ionescu ha anche combattuto con Steph Curry dei Golden State Warriors durante l’NBA All-Star Weekend a Indianapolis a febbraio. Ha perso di poco e ha segnato 26 punti, rispetto ai 29 di Curry.

“Qualche consiglio? Prova a sparare un colpo alla volta. Penso che possa diventare estenuante quando sai che tutti tirano. Ci sono grandi tiratori coinvolti in questo quest’anno. Il pubblico di solito si diverte molto. In realtà conta solo te e il canestro.” “Semplicemente non cercare di pensare troppo a quanti colpi farai”, ha detto Ionescu venerdì. “Divertiti. Devi divertirti.”

Ionescu è stata invitata a difendere il suo titolo nella gara da tre punti, ma alla fine ha rifiutato di concentrarsi sul Team USA, dove farà il suo debutto olimpico a Parigi.

“Poter rappresentare il mio Paese è qualcosa che ho sognato fin da quando ero giovane”, ha detto Ionescu ai media venerdì.

La giocatrice di Indiana Fever, Erica Wheeler, ha utilizzato i social media venerdì per esprimere il suo disappunto per non aver partecipato alla competizione. Nonostante i migliori sforzi di Delta Air Lines e del team Indiana Fever, Wheeler ha affermato di non essere riuscita a trovare un volo per Phoenix in tempo per la competizione, che si terrà venerdì presso il Footprint Center.

“Sono così triste!” ha scritto Wheeler su X, aggiungendo un’emoji crepacuore in un altro post.

La compagna di squadra di Wheeler’s Fever, Kelly Mitchell, prenderà il suo posto. Mitchell è stato visto riscaldarsi prima della Skills Challenge indossando la maglia numero 17 di Wheeler. Oltre a Mitchell, Kaitlyn Clark e Aliyah Boston sono stati nominati i giocatori più preziosi del Team Fever.

Il WNBA All-Star Game di quest’anno non è come gli altri.

Non solo perché le All-Stars stanno affrontando la squadra nazionale femminile degli Stati Uniti che rappresenterà il paese alle Olimpiadi di Parigi del 2024 – qualcosa che non accadeva dalle Olimpiadi di Tokyo del 2021 – ma anche perché questa sarà la prima All-Stars. Star Game in cui i fan potranno vedere le giovani star Caitlin Clark e Angelo Reese.

Vedi il programma televisivo completo e la scaletta qui.

Partecipare all’All-Star Game della WNBA è gratificante. Secondo il contratto collettivo della WNBA, ogni partecipante all’All-Star Game riceve $ 2.575. L’MVP dell’All-Star Game ottiene altri $ 5.150. I partecipanti alla competizione di abilità e alla gara da tre punti ricevono ciascuno $ 1.030, mentre i vincitori ricevono $ 2.575 dalla lega.

Sabato il Team USA affronterà le WNBA All-Stars. Chi ha le migliori possibilità di vincere?

