La NASA posticipa la data per il prossimo tentativo di lancio di Artemis I

Funzionari dentro La NASA posticipa di quattro giorni il prossimo tentativo di lancio del suo enorme razzo lunare Artemis I fino al 27 settembre, Spazio L’agenzia ha annunciato lunedì.

Era un ex squadra della missione Artemis Rivolto al 23 settembre. Il 2 ottobre è una possibile data di backup “in fase di revisione”, secondo la NASA.

spazio L’agenzia sta ancora lavorando su un problema con il missile, chiamato Space Launch System o SLS, che Durante la sua accensione si è verificata una perdita Utilizzo di idrogeno liquido ultrafreddo durante l’ultimo tentativo di lancio al Kennedy Space Center in Florida sabato 3 settembre. Secondo la NASA, i lavori di riparazione si sono verificati nell’area della perdita di idrogeno durante il fine settimana.

spazio La NASA stava lavorando per testare il sistema che alimentava idrogeno liquido il 17 settembre, ma la data per quel test criogenico è stata posticipata al 21 settembre, ha riportato la NASA nel blog di Artemis.

Le date aggiornate rappresentano un’attenta considerazione di molteplici argomenti logistici, incluso il valore aggiunto di avere più tempo per prepararsi per il test dimostrativo di refrigerazione e quindi più tempo per prepararsi al lancio. Le date consentono anche ai manager di assicurarsi che i team si riposino a sufficienza e reintegrano la loro scorta di carburante refrigerato”, ha condiviso la NASA nel post sul blog.

L’agenzia ha affermato che il test, che si svolgerà il 21 settembre, includerà un test di spurgo del motore. Il team della missione ha rimosso il primo tentativo di lancio di Artemis I il 29 agosto a causa di un problema riscontrato durante l’emorragia del motore, che ha causato il raffreddamento dei motori di lancio, che i funzionari ritengono fosse dovuto a un sensore difettoso.

La finestra di lancio del 27 settembre dura 70 minuti, più breve della finestra di lancio di 120 minuti disponibile il 23 settembre.

Funzionari dentro La NASA ha affermato che l’agenzia spaziale continua a fornire informazioni alla gamma orientale, che deve concedere una deroga per consentire al razzo di rimanere sulla rampa di lancio.

La NASA continua a onorare la revisione del processo di portata orientale della richiesta dell’agenzia di estendere i requisiti di test esistenti per il sistema di terminazione del volo e fornisce informazioni e dati aggiuntivi secondo necessità. Parallelamente, l’agenzia sta continuando i preparativi per i test pilota del refrigerante e le potenziali opportunità di lancio, se la domanda dovesse essere approvata”, afferma il blog.