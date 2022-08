La NASA rivela dove vuole che i prossimi americani atterrino sulla luna

Commenta questa storia Sospensione

La NASA non ha ancora lanciato il razzo che trasporterà gli astronauti sulla luna e non ha ancora determinato l’equipaggio che esplorerà la superficie lunare come parte del suo programma Artemis. Ma ha già determinato dove atterreranno gli astronauti sulla luna. L’agenzia spaziale ha annunciato venerdì di aver selezionato 13 potenziali regioni sul polo sud della luna, dove il ghiaccio si trova in crateri permanentemente ombreggiati e lontane dalla regione scoperta da Neil Armstrong e altri astronauti dell’Apollo.

La prima missione umana ad atterrare sulla luna in quasi 50 anni è ora Previsto per il 2025Sarà il primo sbarco sulla luna con equipaggio dagli ultimi voli Apollo nel 1972. La NASA si è impegnata a riportare gli esseri umani sulla superficie lunare – un piano audace nato durante l’amministrazione Trump e abbracciato dalla Casa Bianca di Biden.

mentre soffriva Alcune battute d’arresto e ritardi, il programma è il primo programma umano di esplorazione dello spazio profondo dopo l’Apollo a sopravvivere alle successive amministrazioni. Ma a differenza di Apollo, Artemis è progettato per creare una presenza permanente sopra e intorno alla luna. La NASA è andata avanti con un senso di urgenza, poiché anche la Cina mira a inviare astronauti sulla luna.

In un briefing venerdì, i funzionari della NASA hanno affermato di aver scelto i siti di atterraggio utilizzando i dati del Lunar Reconnaissance Orbiter, un veicolo spaziale automatizzato che ha mappato la superficie lunare dal 2009, così come altri studi sulla luna.

“Scegliere queste regioni significa che stiamo facendo un grande passo avanti per riportare gli esseri umani sulla Luna per la prima volta dall’Apollo”, ha affermato in una nota Mark Kerasich, vice amministratore associato della NASA per la divisione di sviluppo della campagna Artemis. “Quando lo faremo, sarà diverso da qualsiasi missione che verrà prima mentre gli astronauti si avventurano in regioni oscure precedentemente sconosciute dagli umani e gettano le basi per futuri soggiorni a lungo termine”. READ Lo spettrale invisibile "mondo specchio" potrebbe essere la causa del dibattito cosmologico con la costante di Hubble

La NASA ha già annunciato che andrà Ritorno al polo sud lunare. Ma la NASA ha detto che le posizioni specifiche, tutte entro un intervallo di sei gradi di latitudine dal Polo Sud, sono state scelte perché forniscono siti di atterraggio sicuri abbastanza vicini da zone d’ombra permanente per consentire all’equipaggio di camminare sulla luna lì come parte di un sei- giornata e mezza sulla superficie lunare.

Ciò consentirebbe agli astronauti di “raccogliere campioni e condurre analisi scientifiche in un’area senza compromessi, fornendo importanti informazioni sulla profondità, distribuzione e composizione del ghiaccio d’acqua che è stato confermato al polo sud lunare”, ha affermato la NASA.

L’acqua è importante per sostenere la vita umana, ma anche perché i suoi componenti – idrogeno e ossigeno – possono essere utilizzati nel carburante per razzi.

Le missioni Apollo sono andate ai tropici della luna, dove ci sono lunghi periodi di luce del giorno, per due settimane alla volta. L’Antartide, al contrario, potrebbe avere solo pochi giorni di luce, rendendo le missioni più difficili e limitando le finestre in cui la NASA può sparare.

“È molto lontano dai siti Apollo”, ha detto Sarah Noble, leader delle scienze lunari di Artemis. “Ora stiamo andando in un posto completamente diverso.”

L’annuncio arriva mentre la NASA si prepara per la sua prima missione Artemis, ora In programma il 29 agosto. Quel volo, noto come Artemis I, segnerebbe il primo lancio del massiccio razzo Space Launch System della NASA che invierebbe la capsula dell’equipaggio di Orion, senza astronauti a bordo, in orbita lunare per una missione di 42 giorni. READ Organismi di forse 830 milioni di anni sono stati trovati intrappolati in un'antica roccia

All’inizio di questa settimana, l’agenzia spaziale ha trasferito il razzo e la navicella spaziale a Cuscino 39B al Kennedy Space Center In Florida, i funzionari affermano che tutto è ancora sulla buona strada per una finestra di lancio di due ore che si apre alle 8:33 e la NASA ha prenotato date di lancio di riserva per il 2 e il 5 settembre in caso di ritardi.

Uno degli obiettivi principali del volo è testare lo scudo termico di Orion, ha affermato Mike Sarafin, responsabile della missione Artemis della NASA. Lo scudo termico ha lo scopo di proteggere Orion e il suo futuro equipaggio dalle temperature estreme che incontrerà quando entrerà nell’atmosfera terrestre a 24.500 miglia orarie, o Mach 32.

La missione seguirà un volo con quattro astronauti in orbita attorno alla luna, ma non atterrati, già nel 2024. Un atterraggio umano, il primo dalle ultime missioni Apollo nel 1972, è ora previsto per il 2025.

Tale compito dipende da una serie di fattori, incluso lo sviluppo di Razzo SpaceX dell’astronave e la navicella spaziale, che si incontrerà con Orion in orbita lunare e poi trasporterà gli astronauti da e verso la superficie lunare.