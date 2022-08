Captain America non è vergine secondo Kevin Feige e She-Hulk – The Hollywood Reporter

Kevin Feige Sapeva esattamente quando e chi Capitan America ha perso la verginità, secondo Donna forte Mostrare Jessica Gao.

Nella prima puntata di She-Hulk: avvocatoI cugini Jennifer Walters (Tatiana Maslany) e Bruce Banner (Mark Ruffalo) sono intervenuti in una discussione in corso che è stata sradicata direttamente dal MCU Fandom: Steve Rogers, il primo Avenger e ora l’ex Capitan America, è vergine?

Mentre Jennifer solleva con entusiasmo la questione che a causa dei suoi impegni con i supereroi prima e dopo il congelamento, probabilmente non aveva tempo per essere intimo con nessuno, Bruce inizialmente si rifiutò di discutere della vita privata del suo amico e collega. Ma con Jennifer che lo indossa, il fidato Bruce alla fine ha detto: “Steve Rogers Non vergine. Perse la verginità con una ragazza nel 1943 durante l’USO Tour”.

ha detto Zhao io9 quel quando Donna forte Il team di sceneggiatori ha toccato questo argomento e Kevin Feige non solo era d’accordo nel risolvere la vecchia controversia, ma ha anche deciso di aiutarli a risolvere i dettagli.

“Kevin era davvero coinvolto in quella battuta ed è stato effettivamente quello che si è offerto volontario per rispondere a quella domanda”, ha detto. “Non posso credere che abbiamo finalmente risolto questo problema una volta per tutte”.

Zhao ha anche spiegato perché lo spettacolo ha deciso di affrontare l’argomento se Steve Rogers fosse intimo con qualcuno. “La nostra filosofia era davvero quella di fare le cose finché non ci dicono che non possiamo perché se inizi a chiedere spesso il permesso, dai alle persone la possibilità di dire di no”, ha detto.

Il Donna forte Lo showrunner ha anche notato che durante la pianificazione della serie Disney+, il team non ha pensato solo a cosa sarebbe stato “divertente”, ma al tipo di conversazioni che loro e gli altri fan stavano avendo. “Cosa abbiamo sempre voluto vedere nel MCU?” Lei disse. “Ci sono alcune cose come la verginità di Capitan America che ci hanno davvero sorpreso che sia durata.”

Anche Chris Evans, l’attore dietro Steve Rogers e l’ex MCU Captain America, ha risposto alla battuta dello show su Twitter giovedì, twittando un’emoji ridente accanto all’emoji della bocca compressa, indicando che le sue labbra erano chiuse.

Ma in un estratto di un’intervista congiunta Fiera della vanitàAntonio Breznikanchi ha coperto Capitan America guerra civile Press tour e in realtà chiedendo a Evans di questo anni fa, aveva anche alcune idee sue.

Secondo Evans, che ha risposto alla domanda nel 2014, l’altruismo di Steve è parte del motivo per cui i fan non vedono chi potrebbe aver contattato. “Cap finalmente mette quello che vuole. Questo è Mo per lui”, ha spiegato l’attore. “E penso che per molto tempo si rifiuti di sanguinare sulle persone. Quindi è difficile esplorare un uomo che non vuole fare scalpore attraverso la sua lotta personale”.

Evans ha continuato a incoraggiare la possibilità di vedere una relazione sullo schermo con una donna per Steve, ma ha ammesso che pensava che Steve potesse essere vergine. “È divertente se ci pensi. Potrebbe essere vergine. Potrebbe essere vergine! Non so quando sarebbe successo”, ha spiegato Evans.

Quando Bresnikan ha dichiarato che Steve era stato in tournée durante la guerra e sarebbe stato esposto a un numero sufficiente di donne, l’attore ha suggerito che Steve fosse “all’antica” e probabilmente sarebbe stato per Peggy Carter. Ma ha fatto anche un altro suggerimento – che ora è corretto -.

«Forse uno di quelli [dancing] La sua mente ha sconvolto le ragazze”, ha detto Evans con una risata.