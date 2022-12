La navicella spaziale Artemis 1 Orion sta lasciando l’orbita lunare per tornare a casa

La navicella spaziale Artemis 1 Orion della NASA torna a casa.

disabitato navicella Orione Masterizzazione completata con successo alla partenza per la Luna giovedì (1 dicembre) per iniziare a tornare a casa dopo il successo la luna orbite. L’incendio è iniziato alle 16:54 EDT (2154 GMT) ed è durato meno di due minuti, secondo il commentatore televisivo della NASA Shaniqua Viren.

Viren ha annunciato durante la trasmissione dell’agenzia dell’incendio che “Orion è riuscito, 1 minuto e 45 secondi, nell’orbita retrograda di successo.” I pannelli solari della navicella possono essere visti oscillare dolcemente avanti e indietro in una trasmissione televisiva della NASA in diretta come “piccoli una terraincandescente sullo sfondo.

Orion sta ora iniziando il suo viaggio di dieci giorni verso casa. Se tutto va secondo i piani, la capsula affonderà nell’Oceano Pacifico al largo della costa della California l’11 dicembre. La NASA e la US Navy hanno già iniziato l’addestramento per l’operazione di recupero che segnerà la fine della missione Artemis 1.

Orion è stato lanciato in cima all’enorme gigante della NASA Sistema di lancio spaziale (SLS) è in fiamme il 16 novembre, dando il via alla tanto attesa missione lunare Artemis 1 dell’agenzia spaziale.

La missione è la prima del programma Artemis dell’agenzia, che mira a stabilire una base lunare sostenibile con equipaggio vicino al polo sud della luna entro la fine del decennio.

La prima missione Artemis è stata un test sia della navicella spaziale SLS che Orion per garantire che entrambe fossero idonee al volo e sicure per trasportare equipaggi umani nello spazio profondo. Se Artemis 1 va come previsto, la prossima missione, Artemide 2 lancerà gli astronauti nell’orbita lunare nel 2024. La NASA riporterà quindi gli astronauti sulla luna entro il 2025 con Artemide 3 .

Finora, Artemis 1 ha soddisfatto i suoi standard, secondo la NASA. I responsabili della missione lo hanno annunciato mercoledì (30 novembre). 16 novembre lancio della SLS Mostra la macchina Implementato esattamente come previsto .

“Il primo lancio del razzo Space Launch System è stato sorprendente”, ha dichiarato Mike Sarafin, responsabile della missione Artemis. “Mentre la nostra missione con Orion è ancora in corso e continuiamo a imparare nel corso del nostro volo, i sistemi missilistici si comportano come previsto e in ogni caso”, ha aggiunto.

Nel frattempo, anche Orion si è comportato egregiamente secondo tutte le indicazioni. Una pietra miliare importante, portando la navicella spaziale in un’orbita molto retrograda attorno alla Luna, È stato raggiunto il 25 novembre .

Con l’ustione di oggi, Orion ora ha un lungo viaggio solitario verso casa che senza dubbio manderà a casa Ottime foto e scatti Come ha fatto finora durante il suo viaggio.