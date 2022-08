La ricerca suggerisce che le cavità oculari del buco della serratura del T rex sono state aiutate dai dinosauri

Con un corpo enorme, artigli affilati e denti simili a pugnali, il Tyrannosaurus Rex Non farà affidamento sull’apparenza per uccidere. Ma la ricerca suggerisce che i suoi occhi potrebbero aver contribuito al morso della frattura ossea.

Uno studio ha suggerito che le cavità oculari a forma di buco della serratura del T rex potrebbero aver contribuito a deviare lo stress attraverso il cranio del temibile predatore mentre masticava la sua preda.

“Avevano forme specializzate nelle orbite, che li hanno aiutati ad affrontare forze di morso elevate”, ha affermato il dottor Stefan Lautenschlager, un paleontologo di vertebrati presso l’Università di Birmingham e autore dello studio.

Ma ha aggiunto che il vantaggio della stabilizzazione del cranio può avere un costo, osservando che gli occhi del T-Rex sono relativamente piccoli rispetto alle dimensioni del loro cranio.

Sebbene Luttenschlager abbia affermato che ciò non significava che il T-Rex avesse una cattiva vista, ha affermato che gli occhi grandi sono associati a una visione più chiara.

“C’è poco compromesso tra una visione migliore e occhi più grandi, ma maggiori pressioni nel cranio dovute a [a circular eye socket],” Egli ha detto.

Scrivendo sulla rivista Biologia della comunicazioneLautenschlager ha analizzato la forma delle orbite, o orbite, di 410 specie vissute tra 252 e 66 milioni di anni fa, inclusi dinosauri, pterosauri e antenati dei coccodrilli.

I suoi risultati rivelano che mentre la maggior parte delle specie aveva orbite circolari, alcune avevano orbite simili a un buco della serratura oa forma di ottagono.

“Ha due terzi o tre quarti della tipica orbita circolare, e poi il resto vira e fa qualcosa di più estremo o più lussuoso”, ha detto Luttenschlager.

Archie Bland e Nimo Omer ti guidano attraverso le storie principali e il loro significato, gratuitamente ogni mattina della settimana Informativa sulla Privacy: Le newsletter possono contenere informazioni su enti di beneficenza, pubblicità online e contenuti finanziati da terze parti. Per maggiori informazioni consultare il ns Le newsletter possono contenere informazioni su enti di beneficenza, pubblicità online e contenuti finanziati da terze parti. Per maggiori informazioni consultare il ns politica sulla riservatezza . Utilizziamo Google reCaptcha per proteggere il nostro sito Web e Google politica sulla riservatezza E il Termini di servizio Progredendo.

Lautenschlager osserva che un buco della serratura o una forma a otto orbite si trova generalmente tra i carnivori dal teschio grosso, in particolare i dinosauri carnivori dalle gambe grandi come il Tyrannosaurus rex.

Ci sono alcuni gruppi all’interno dei teropodi che hanno cambiato la loro dieta e si sono adattati a uno che mangia piante o mangia erbe. “Anche questi hanno orbite circolari”, ha detto Lautschlager. “Così [orbit shape is] È strettamente correlato alla dieta e alle dimensioni.

Lautenschlager ha utilizzato una serie di modelli computerizzati per esplorare le implicazioni delle diverse forme delle orbite oculari e ha scoperto che un’orbita circolare era associata a una maggiore deformazione delle ossa attorno all’orbita durante il morso e che un buco della serratura o una forma di otto aiutava le orbite a distribuirsi sollecitazioni attraverso il cranio in modo che non fossero concentrate in un punto.

Lo studio suggerisce anche che le orbite circolari possono limitare l’area dei muscoli della mascella, e quindi le loro dimensioni, con Lautenschlager che osserva che ciò può influenzare la forza complessiva del morso.

È possibile che cavità oculari non circolari e elevate forze del morso si siano evolute in parallelo, ha affermato Luttenschlager.

“È interessante notare che nei giovani T-Rex avevano ancora orbite perfettamente circolari o quasi circolari, probabilmente perché non producevano quell’elevata forza di morso, probabilmente, o avevano una dieta leggermente diversa o un diverso repertorio di prede”, Luttenschlager ha aggiunto.

Il professor Steve Brusatte, paleontologo ed esperto di T rex presso l’Università di Edimburgo, che non è stato coinvolto nel lavoro, ha accolto favorevolmente lo studio.

“Quando guardi negli occhi un teschio di T-Rex, l’orbita dell’occhio sembra un po’ strana, come un buco della serratura. Sembra piccola per un animale con una testa delle dimensioni di una vasca da bagno.”

“Questo nuovo studio innovativo mostra che gli occhi T-Rex sono modellati non solo dalla necessità di una visione intensa, ma anche dalla necessità di mordere forte”, ha affermato Brusatte.

“Per quanto strano possa sembrare, gli occhi di un T-Rex hanno contribuito a renderla uno degli speculatori più potenti nella storia della Terra”.