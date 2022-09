La Russia espande i bombardamenti di obiettivi civili ucraini dopo le battute d’arresto in prima linea

La Russia intensifica gli attacchi contro obiettivi civili ucraini

L’Ucraina dice che tombe trovate vicino a Izyum, i parenti stanno cercando i morti

Biden esorta Putin a non usare armi tattiche nucleari e chimiche

Ripristino della linea elettrica principale della centrale nucleare di Zaporizhzhya – AIEA

IZUM, Ucraina (Reuters) – La Gran Bretagna ha dichiarato domenica che la Russia ha esteso i suoi attacchi alle infrastrutture civili ucraine la scorsa settimana dopo le battute d’arresto sul campo di battaglia ed è probabile che amplierà ulteriormente i suoi obiettivi.

Gli ucraini che erano tornati nella regione nord-orientale riconquistata da Kiev con un fulmineo anticipo all’inizio di questo mese stavano cercando i loro morti mentre l’artiglieria russa e gli attacchi aerei continuavano a bombardare obiettivi nell’Ucraina orientale.

Domenica, i governatori regionali hanno affermato che cinque civili sono stati uccisi negli attacchi russi nella regione orientale di Donetsk lo scorso giorno e che a Nikopol, a ovest, sono rimasti feriti dozzine di condomini, gasdotti e linee elettriche.

Registrati ora per ottenere l’accesso illimitato e gratuito a Reuters.com Registrati

Il ministero della Difesa britannico ha affermato che gli attacchi russi alle infrastrutture civili, tra cui una rete elettrica e una diga, si sono intensificati negli ultimi sette giorni.

“Mentre affronta battute d’arresto in prima linea, è possibile che la Russia abbia ampliato le posizioni che si prepara a colpire nel tentativo di minare direttamente il morale del popolo e del governo ucraini”, ha affermato in un aggiornamento dell’intelligence.

Sabato, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato in un discorso video che le autorità avevano trovato una fossa comune contenente i corpi di 17 soldati a Izyum, alcuni dei quali, secondo lui, portavano segni di tortura.

I residenti di Izium cercano i loro parenti morti in un cimitero forestale dove i soccorritori hanno iniziato a riesumare i corpi la scorsa settimana. Le cause della morte di coloro che si trovavano nel luogo della tomba non sono state ancora stabilite, anche se i residenti affermano che alcuni di loro sono morti in un attacco aereo.

Funzionari ucraini hanno detto la scorsa settimana di aver trovato 440 corpi nelle foreste vicino a Izyum. Dissero che la maggior parte dei morti erano civili e la causa della morte non era stata stabilita.

Il Cremlino non ha commentato la scoperta delle tombe, ma in passato Mosca ha più volte negato di aver attaccato deliberatamente i civili o di aver commesso atrocità.

Mentre si recava tra le tombe e gli alberi nel sito della foresta dove erano in corso le esumazioni, Volodymyr Kolesnik stava cercando di far corrispondere i numeri scritti sulle croci di legno con i nomi di un elenco accuratamente scritto a mano per individuare i parenti che secondo lui erano morti in un raid aereo nel primi giorni di quella data. la guerra. Kolesnik ha detto di aver ottenuto la lista da una compagnia funeraria locale che ha scavato le tombe.

“Hanno seppellito i corpi in sacchi senza bare e senza niente”, ha detto a Reuters sabato. “All’inizio non mi è stato permesso di entrare. Loro (i russi) hanno detto che era stato estratto e hanno chiesto di aspettare”.

“Uno dei corpi (trovato) ha tracce di una legatura, una corda intorno al collo e manette”, ha detto a Reuters Oleksandr Elenkov, capo dell’ufficio del procuratore della regione di Kharkiv, aggiungendo che c’erano segni di violenza. cause di morte per altri corpi ma che saranno sottoposti a perizia forense.

READ I paesi del G7 hanno annunciato il divieto dell'oro alla Russia all'inizio del vertice alla luce della guerra Una vista mostra la centrale termica di Sloviansk danneggiata da un attacco militare russo, durante il loro attacco all’Ucraina, nel villaggio di Mykolaivka, regione di Donetsk, Ucraina, in questa foto pubblicata il 18 settembre 2022. Servizio stampa dell’esercito regionale di Donetsk-Amministrazione civile /Dispensa tramite Reuters Leggi di più

Domenica il sindaco di Izeum ha affermato che i lavori sul sito proseguiranno per altre due settimane.

“Sono in corso le esumazioni, vengono scavate tombe e tutti i resti sono stati trasferiti a Kharkiv”, ha detto alla televisione di stato Valery Marchenko.

Nel villaggio di Kozacha Luban, a circa 45 chilometri (30 miglia) a nord di Kharkiv e solo a circa 5 chilometri (3 miglia) dal confine russo, un giornalista della Reuters è stato portato in uno squallido seminterrato con stanze dotate di sbarre di ferro, che sono state usate da funzionari locali. Ha detto che è servito come prigione temporanea durante l’occupazione. Il sindaco della zona, Vyacheslav Zadorenko, ha affermato che le stanze sono state utilizzate come “cantiere di tortura” per trattenere i civili. Reuters non è stata in grado di verificare tali account.

ancora spaventato

Altrove nella regione, i residenti delle città riconquistate dopo sei mesi di occupazione russa sarebbero tornati con un misto di gioia e paura. Leggi di più

“Ho ancora la sensazione che in qualsiasi momento un proiettile esploda o un aereo possa volare”, ha detto Natalia Yelistratova, che ha viaggiato con suo marito e sua figlia per 80 chilometri (50 miglia) su un treno da Kharkiv alla sua città natale. Ad al-Qulayya trova il suo appartamento intatto, ma l’attentato ha delle cicatrici.

“Ho ancora paura di essere qui”, ha detto dopo aver scoperto una scheggia nel muro.

Il presidente russo Vladimir Putin non ha risposto alle accuse, ma venerdì ha ignorato il rapido contrattacco dell’Ucraina e che Mosca avrebbe risposto con più forza se le sue forze fossero state sottoposte a maggiore pressione. Leggi di più

Queste ripetute minacce hanno sollevato il timore che, a un certo punto, potesse trasformarsi in piccole armi nucleari o guerre chimiche.

Alla domanda del presidente degli Stati Uniti Joe Biden cosa avrebbe detto a Putin se avesse preso in considerazione l’uso di tali armi, ha risposto: “Non farlo. Non farlo. Cambierà il volto della guerra diversamente da qualsiasi altra cosa dalla seconda guerra mondiale”. Sabato la CBS ha rilasciato una clip del commento in un’intervista a “60 Minutes” della CBS. Leggi di più

Alcuni analisti militari hanno affermato che i russi potrebbero anche orchestrare un incidente nucleare a Zaporizhzhya, la più grande centrale nucleare d’Europa controllata dalla Russia ma gestita da personale ucraino.

Mosca e Kiev si sono accusate a vicenda di bombardare l’impianto, distruggere edifici e interrompere le linee elettriche necessarie per mantenerlo fresco e sicuro. L’Agenzia internazionale per l’energia atomica delle Nazioni Unite ha dichiarato oggi, sabato, che l’impianto è stato ricollegato alla rete elettrica ucraina dopo aver riparato una delle sue linee elettriche. Tuttavia, ha avvertito che la situazione nello stabilimento “rimane precaria”. Leggi di più

Registrati ora per ottenere l’accesso illimitato e gratuito a Reuters.com Registrati

(Segnalazione degli uffici Reuters) Scrittura di Lincoln Fest, Raisa Kasulowski e Tomasz Janowski Montaggio di William Mallard e Frances Kerry

I nostri criteri: Principi di fiducia di Thomson Reuters.