La star di ‘Star Trek: Picard’, Annie Wersching, è morta a 45 anni

Annie Wersching, un’attrice nota per i suoi ruoli nelle serie TV “Star Trek: Picard”, “24”, “Posh” e “Timeless”, è morta domenica mattina a Los Angeles. Lei ha 45 anni.

Sig.ra. La morte di Wersching è stata confermata dal suo addetto stampa, Craig Schneider. Il motivo è il cancro. Schneider ha detto in una dichiarazione rilasciata domenica. La signora Wersching è stata diagnosticata nel 2020 ma ha continuato la sua carriera di attrice, interpretando la Regina Borg nella seconda stagione di “Picard”, lo spin-off di “Star Trek”, così come la serial killer Rosalind Dyer su ABC. Serie criminale “The Rookie”.

Sig.ra. Wersching è nota anche per i suoi ruoli come agente di polizia Julia Brasher nella serie Amazon “Bosh” e come ingegnere Emma Whitmore nella serie NBC “Timeless”. In “24” della Fox, ha interpretato l’agente speciale dell’FBI Renee Walker.

“Oggi c’è un buco vuoto nell’anima di questa famiglia”, ha detto la signora. Il marito di Wersching, l’attore Stephen Full, ha detto in una dichiarazione. “Ma ci ha lasciato gli strumenti per riempirlo. Ha trovato la meraviglia nel momento più semplice. Non aveva bisogno della musica per ballare. Ci ha insegnato a non aspettare che l’avventura ti trovi.”