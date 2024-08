La tempesta tropicale Ernesto si sta spostando sulle Isole Vergini e si prevede che si rafforzerà fino a diventare un uragano vicino a Porto Rico

Tempesta tropicale Ernesto Si stava spostando sulle Isole Vergini martedì sera, pochi giorni dopo Debbie L’uragano ha terminato il suo viaggio lungo la costa orientale degli Stati Uniti. Secondo il National Hurricane Center, l’uragano diventerà un uragano durante la notte mentre passa a nord-est di Porto Rico.

A partire dalle 20:00 ET, Lo hanno detto i meteorologi Ernesto aveva venti massimi sostenuti di 65 mph e si muoveva verso ovest-nordovest a 18 mph mentre si spostava sulle Isole Vergini. L’uragano si è verificato a circa 20 miglia a est di St. Thomas e circa 90 miglia a est di San Juan, Porto Rico, ha detto il centro.

Un’allerta uragano era in vigore per gli Stati Uniti, le Isole Vergini britanniche e le isole di Vieques e Culebra. Un avviso di tempesta tropicale era in vigore per Montserrat e Anguilla, così come per gli Stati Uniti e le Isole Vergini britanniche, Porto Rico, Vieques e Culebra. Gli avvisi di tempesta tropicale sono stati sospesi per St. Maarten, St. Barthelemy, St. Kitts e Nevis, St. Maarten e Anguilla martedì sera.

I meteorologi prevedono che la tempesta si intensificherà e si trasformerà in un uragano entro la fine di martedì o l’inizio di mercoledì.

“La pioggia avrà un ruolo molto più importante del vento” quando si tratta di Ernesto, ha affermato David Parkinson, produttore senior del meteo presso CBS News.

Le immagini satellitari mostrano che la tempesta tropicale Ernesto si è diretta verso le Isole Vergini e Porto Rico il 13 agosto. Centro nazionale degli uragani



Si prevede che la tempesta cadrà da 4 a 6 pollici di pioggia sulle Isole Sottovento e Vergini, e da 3 a 6 pollici, con un massimo di 10 pollici su Porto Rico. Il livello delle tempeste potrebbe salire fino a 3 piedi, creando “onde enormi e distruttive”. Anche le Isole Sottovento potrebbero essere teatro di “inondazioni improvvise e grandi colate di fango”, ha affermato il National Hurricane Center.

“Alcuni modelli suggeriscono che livelli d’acqua alti fino a 1 piede potrebbero essere possibili dato il terreno, quindi non si possono escludere totali più alti”, ha detto Parkinson. “Gli Stati Uniti rimangono fuori dalla zona di pericolo per gli impatti diretti, ma forti correnti e onde più grandi lo faranno essere una preoccupazione lungo la costa orientale.

Ernesto è la quinta tempesta nominata finora nella stagione degli uragani nell’Atlantico, e lo ha già dimostrato Storicamente dopo che il berillo ha raggiunto la forza record All’inizio della stagione nel Golfo del Messico le temperature erano superiori alla media. La National Oceanic and Atmospheric Administration ha previsto una stagione superiore alla norma, con da 17 a 25 tempeste nominate, da 8 a 13 uragani e da 4 a 7 uragani maggiori.

La quinta tempesta nominata di solito non si verifica nemmeno 22 agostoLo dice la National Oceanic and Atmospheric Administration.

Altre notizie sulla CBS